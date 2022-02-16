三名青少年炸毀遊戲《Minecraft》的俄羅斯聯邦安全局遭判刑入獄，作家批：複製蘇聯時期的思想犯罪

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯近日出現一起引發各界譁然的爭議性刑事判決。據《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，居住於俄羅斯西伯利亞坎斯克（Kansk）地區的三名青少年因在電玩遊戲《當個創世神》（Minecraft）中炸毀自身以3D模擬創建的「俄羅斯聯邦安全局」（Federal Security Services），遭俄羅斯法院以「為策畫恐怖主義活動而接受培訓」罪名判刑入獄。

該爭議案件最早可追溯至2020年6月，三位14歲的俄羅斯少年烏瓦羅夫（Nikita Uvarov）、米哈伊連科（Denis Mikhailenko）以及安德烈耶夫（Bogdan Andreyev），被莫斯科當局指控其涉嫌在俄羅斯聯邦安全局大樓外，張貼要求釋放一位支持無政府主義的數學博士米夫塔霍夫（Azat Miftakhov）的傳單，三人隨後遭到俄羅斯警方逮捕。

在三人被捕後，俄羅斯聯邦安全局隨即搜查其通訊裝置內的資料，發現這些青少年的手機內存有製造煙火及拋擲汽油彈的影音，並找到了三人在電玩《我的世界》中遭炸毀的「虛擬」俄羅斯聯邦安全局遊戲資料。

調查人員還表示，這些少年遭逮捕前就已在學習製作簡易的實體爆炸裝置，並在廢棄的建築物中試圖引爆。

根據南非媒體《新聞24》（News24）所記錄的判決結果顯示，烏瓦羅夫被判處五年監禁，而米哈伊連科和安德烈耶夫因配合偵查人員調查免遭刑事起訴，但仍分別被處以三年和四年緩刑。

遭判刑少年有話要說

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，烏瓦羅夫在法庭上談到，其在拘留期間曾遭受莫斯科當局施予身心上的折磨，才會導致他被迫認罪。烏瓦羅夫也否認他計劃炸毀任何東西。

「有一次我在警車裡，我的後腦勺被警察重擊，只因為其中一名警察不喜歡我使用『煙火』這個詞彙，來形容我製作的東西，他們更想聽到的是我用『自製炸藥』一詞做描述。」

烏瓦羅夫在審判前也曾告訴媒體，他曾被當局威脅，如果他不認罪的話，將面臨更長的監禁。

「我不是恐怖分子！我只是想完成我的學業、好好接受教育，然後遠離這裡，前往一個不會惹惱特殊部門的地方。」烏瓦羅夫說道。

烏瓦羅夫也強調，自己只是渴望學習新知，例如其喜歡觀看科學和教育節目來吸收物理、化學、生物學等科學知識。若最後還是會被判入獄，烏瓦羅夫表示他將以「維護尊嚴及問心無愧的態度」服刑。

英國《鏡報》（Mirror）則轉述烏瓦羅夫其母親安娜（Anna）的說法，安娜表示，她不明白為什麼事情會這麼嚴重，而且還會被判入獄。

「他（烏瓦羅夫）外出時我一直都知道他人在哪裡，即使他和朋友在製造這些『炸藥』時也是，但這些都只是他一個微不足道且幼稚的惡作劇，一個兒童炸藥！」安娜過往接受採訪時如此表示。

《莫斯科時報》也提及，這三位青少年的家人、曾教導過他們的教師，以及辯護律師都稱他們很「正常」，就像「一般孩子一樣」。

三名少年的辯護律師亦強調，這些孩子只是在空曠的地方玩鬧，無意要造成傷害。烏瓦羅夫的辯護律師也在法庭上告訴烏瓦羅夫：「對不起，最後還是沒有讓你重獲自由，儘管我已經做了我能做的一切。」

民眾如何看待？

以烏瓦羅夫為首的三名青少年遭判刑後，諸多人士認為莫斯科當局的判決相當不妥。俄羅斯作家奧爾洛娃（Vasilina Orlova）便在社群網站上批評，俄羅斯定罪少年的行徑，根本就是在複製蘇聯時期的思想犯罪。

俄羅斯反對派領袖、前俄羅斯世界西洋棋王加里・卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）則稱：「如果你對俄羅斯還有任何的不了解，現在你清楚的知道，連炸毀虛擬的俄羅斯聯邦安全局都會被判刑，就連青少年也不例外！」卡斯帕洛夫也提醒西方世界，從此次事件就可表明，試圖與「專制邪惡」的政權協商是沒有前景的，這只會貶低自由世界的價值。

美國知名軟體工程師葛來迪・布區（Grady Booch）對此也發文諷刺：「在俄羅斯，密謀炸毀存在於虛擬世界中的建築物顯然是一種犯罪行為！」也有推特用戶嘲諷：「或許俄羅斯當局無法區分虛擬和真實世界」。

然而部分民眾抱持的看法則不盡相同，一位推特帳戶名為加林娜（Galina）的使用者便推文表示，這些青少年會被起訴，原因並非單一的「炸毀『虛擬3D』俄羅斯聯邦安全局」，而是他們有在現實中付諸其他行動，例如張貼反俄羅斯政府的傳單。

「將這些青少年說成只因虛擬遊戲而入獄，其實是簡化了他們的行為，並將他們定位為政治犯。」加林娜在推特上寫道。

推特用戶希里夫（Ken Shirriff）也認為，烏瓦羅夫等人是因為投擲煙霧彈，並製造煙火和汽油彈才遭到定罪，而非其在虛擬世界的遊戲行為。

莫斯科當局定罪兒少的意圖究竟為何？

《衛報》於報導中曾表示，烏瓦羅夫與其友人並不是俄羅斯近期的年輕世代中，第一起因遭控「恐怖主義」而被判入獄的青年。

2020年2月，七名年輕的無政府主義支持者和反法西斯主義青年，被以「恐怖主義」和其他相關罪名遭莫斯科當局判處六至18年監禁。這些青年多數在2017年和2018年就已遭政府拘禁，他們表示在其拘留的期間，曾被審訊人員用電擊的手法折磨，並遭毆打逼供。