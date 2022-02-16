林崑海因頭頸癌逝世：菸酒檳榔是風險因子，身體出現這些狀況請儘速就醫

文：郭家和（潮健康）

三立電視台董事長林崑海因頭頸癌逝世。國內頭頸癌患者往往疏於早期檢查，導致延誤治療、錯失黃金時間。最新公布的十大癌症中，口腔癌（含口咽、下咽）高居第五位，與長期的不良生活習慣息息相關。

頭頸癌的危險因子？生活不節制牙周病要當心

Photo Credit: 潮健康

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部喉頭頸科主任劉耿僚醫師，接受《潮健康》專訪說明，頭頸癌最主要風險因子仍是菸、酒、檳榔。長期蛀牙未治療或配戴不合適假牙，可能導致病毒感染或口腔黏膜長期摩擦造成癌變。此外，牙周病引起的慢性發炎，也會增加口腔癌風險。

「頭頸癌病人很多屬於性格豪爽，不在乎身體狀況，甚至可說比較鐵齒。」劉耿僚醫師表示，頭頸癌個案一半以上確診時已是第三、第四期，癌細胞可能已從頭頸部淋巴轉移到胸腔、肺部、肝臟，這類病人大多長期暴露在致癌物質如菸、酒、檳榔之中，生活較不節制，容易輕忽癌症風險。

頭頸癌有哪些症狀？白斑紅斑嘴破兩周快就醫

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頭頸癌是否有早期症狀可察覺？劉耿僚醫師提醒，當發現經常嘴巴破、出現白斑、紅斑、口腔潰瘍兩周以上沒有痊癒、脖子淋巴摸到腫塊等，都應盡快至大醫院就醫檢查。另外，與飲酒相關的下咽癌，可能引起喉嚨卡卡、胸悶。或是咳嗽有血絲、聲音沙啞，都可能是口咽部位的癌症徵兆。

「口咽部的癌症有時候在比較深的位置，表面上未必能看出來，及早有所警覺最重要！」劉耿僚醫師表示，當出現脖子淋巴腫塊時，很多已是頭頸癌三、四期。晚期頭頸癌不僅治療相對困難，預後也較不理想。以第四期的下咽癌來說，五年存活率只剩兩、三成。

頭頸癌的治療方式？開刀也無法清除乾淨？

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劉耿僚醫師解釋，第一、二期的頭頸癌以手術開刀為主，第三期則可考慮開刀加上放射線治療與化療。第四期病人分為可開刀與不可開刀，無法開刀的病人會採取放射線治療搭配化學治療或新的標靶治療。目前也有質子治療、免疫治療等方式，但多為常規治療無效後才會考慮。

「能開刀是最好的狀況，但是如果腫瘤侵犯到大動脈、脊椎骨、大腦的顱底骨頭等部位時，開刀也無法切除乾淨，就只能採取全身性治療。」劉耿僚醫師指出，頭頸癌約九成以上屬於上皮的鱗狀細胞癌，可用針對表皮生長因子的標靶治療結合輔助放射治療，在某些患者身上取得不錯效果。

頭頸癌應多久追蹤？切片正常仍會變癌症？

劉耿僚醫師提醒，口腔癌通常是長期接觸致癌物質10－12年之後，才從慢性發炎轉變為癌症。長期接觸菸、酒、檳榔或高風險族群，務必定期接受口腔黏膜檢查並戒除不良生活習慣。曾有病人兩年前切片報告為良性，兩年後再檢查卻驗出惡性的細胞變異而確診舌癌。

「當下檢查沒問題，不代表細胞兩、三年後還是正常的，頭頸癌、口腔癌的細胞是一個慢慢變異的過程，就像B型肝炎逐漸變成肝硬化一樣。」

劉耿僚醫師指出，小範圍的口腔癌前病變可以門診手術清除即可。大範圍的病變至少1年追蹤1次。一旦切片發現細胞型態有變異現象，更應每三到六個月密切追蹤。

頭頸癌的預防方法？注意口腔衛生打HPV疫苗

日常生活如何預防頭頸癌？劉耿僚醫師提醒，避開菸、酒、檳榔，多注意口腔牙齒衛生，避免蛀牙引起病毒感染，或不合適的假牙造成長期摩擦。家族史以及癌症基因也是頭頸癌的風險因子。平時也要預防胃食道逆流，不要吃太飽或是吃飽後馬上躺下。

劉耿僚醫師強調，健康檢查是預防癌症的重要方式，4、50歲後應有定期篩檢觀念，勿等到身體不適才檢查。另外，HPV（人類乳突病毒）病毒有機會感染扁桃腺而增加口咽癌風險，現在男女性皆可施打HPV疫苗，減少本身帶原與感染其他人的機會。

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航