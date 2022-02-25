布林肯訪太平洋島國再會日韓外長，加強第二島鏈經營、避免中國「戰略意外」

布林肯訪斐濟、太平洋島國論壇成果

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2月9日至12日，到澳洲參與墨爾本參加美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會議後，12日再赴斐濟參與太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）。

布林肯在澳洲Quad外長會鋪路，向盟友保證美國即便在危機之時，也持續在印太地區擴大引響力。同時也向日本、澳洲及印度外長警告，烏克蘭的情勢以及俄羅斯的威脅。記者會上，布林肯表示俄羅斯極有可能北京冬奧結束前，就入侵烏克蘭。

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladmir Putin）在北京冬奧開幕當天（2月4日）會晤後簽署《中、俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，以及其他多項合作條約。《聯合聲明》中提到兩國合作「沒有止境」（No Limits），使外界揣測中、俄「新軸心」，強化與西方對立，試圖建立新秩序。

布林肯2月12日抵達斐濟，成為36年來首位到訪斐濟的美國國務卿，並於太平洋島國進行視訊會議。太平洋島國論壇有18個成員國，除了澳洲和紐西蘭以外，多數是小型島國。在太平洋島國論壇中，除了答應將協助打擊COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、氣候變遷和非法漁業，也提出強化與太平洋島國的合作，以抗衡中國。

《霧谷晶策》曾在〈美國「印太沙皇」坎貝爾：「印太經濟架構」、科技創新將成為拜登政府印太政策新核心〉一文中提到，自2019年起，陸續有太平洋島國與中華民國斷交，並改與中國建交的動向，引起了美國的關注。其中索羅門群島就因在2019年轉與中國建交後，發生了許多「反中暴動」。同年（2019年），吉里巴斯也與中國建交，並開始與中國在基礎建設上合作。中國在南太平洋伸手「扎根」在美國勢力範圍，勢必對美國構成威脅。

事後美國宣布計劃重啟駐索羅門群島大使館（美國駐索羅門群島大使館曾於1993年閉館），強化在索國的利益以加強抗衡。而這場論壇也讓因內部問題，原本要退出太平洋島國論壇的五個國家：帛琉、密克羅尼西亞、諾魯、馬紹爾群島和吉里巴斯暫緩退出計畫。

美日韓夏威夷外長會成果

訪問完斐濟後，布林肯於同天2月12日抵夏威夷州的檀香山，與日本外相林芳正、韓國外長鄭義溶會面並舉行美日韓三方會談，討論北韓核武發展等相關議題，尤其在一月份北韓進行多達7次的飛彈試射後。

美國總統拜登（Joe Biden）上台後，雖對北韓提出無先決條件限制的會談，但在經濟制裁方面仍不手軟。因長年的制裁、國內貪腐和新冠肺炎疫情下，北韓的經濟壓力也持續增加。《美國之音》（Voice of America）訪問專家表示：「北韓利用武器測試，來施壓拜登政府恢復長期停滯的核武談判。」

一如《霧谷晶策》先前預估，北韓未在北京冬奧期間，進行任何飛彈試射或是武器測試，但在冬奧前的測試已讓緊鄰的韓國與日本提高警覺。韓國總統文在寅曾在一月時表示：「這些武器試驗違反了聯合國安理會的相關決議，敦促北韓停止製造緊張和壓力的行動。」不過，中、俄兩國反倒呼籲解除對北韓實施的一些制裁，稱北韓目前經濟困難，應解除相關制裁。

這次美日韓三方會議雖重申共同合作，以應對北韓的威脅並實現區域的穩定，但日本與韓國的關係仍是僵持。在三方會議舉行前，林芳正與鄭義溶也舉行了簡單的雙邊會談。日、韓雙方在二戰時期強徵韓籍勞工和慰安婦議題上，仍有許多歧見和堅持。

日、韓兩國在2019年因韓籍勞工、慰安婦、領土爭議等，引發了日韓貿易戰，讓原本薄弱的雙邊關係迅速惡化。日本在今（2022）年一月底，向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將新潟縣佐渡島的佐渡金山遺跡納為世界文化遺產，就涉及韓籍勞工的問題，使雙邊關係的緩和遙遙無期。

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台海安全議題

中國議題、台海安全議題可說是如影隨形，只要在會中討論中國，幾乎就一定會出現台海議題。但《霧谷晶策》於2月13日所發表的〈「四方安全對話」聯合聲明雖未提台海，但美國公布《印太戰略報告》卻點出台灣特別之處〉文中就發現，《四方安全對話聯合聲明》隻字未提中國或台灣，缺乏明顯「抗中」的意涵。模糊的主張也讓抗中的成分，淡化成「捍衛共享價值」。

雖然布林肯在夏威夷會見日、韓外長後的《美日韓三國外長聯合聲明》中強調維持台海和平穩定的重要性。但美國大致上對台政策並未有說明，亦無任何突破改變。一樣只提到「台灣海峽」和平穩定的重要性。另外，《聯合聲明》中，也未直接提及「中國」，而是未點名說挑戰既存國際秩序，呼籲各國遵守國際法。

《霧谷晶策》認為，在布林肯出訪期間，由白宮與國安會推出的《美國印太戰略》，內容已經明確點出中國在印太地區對美國與其盟邦，造成的威脅與挑戰，因此在美日韓三國外長的聯合記者會中，布林肯也要大家關切《美國印太戰略》文件。加上今（2022）年是中日建交50週年、中韓建交30週年，或許日、韓兩國想保留與中國往來空間，未指名道姓批評。

《霧谷晶策》贊成美國國安高層官員，多多走訪太平洋島國與東協等國。自川普（Donald Trump）政府後期，前國防部長艾斯培（Mark Esper）於2020年8月首訪帛琉後，這次布林肯受訪斐濟，都表示美國有意重新經營與太平洋島國的關係。加上美國重啟駐索羅門群島大使館，日本也在法屬新喀里多尼亞設立領事館等外交動作，都表現出美、日等國加強在「第二島鏈」的經營，以免讓中國造成「戰略意外」。