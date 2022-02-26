C級巷弄長照站的試煉：大學「社會實踐」如何與高齡議題激發創新火花？

文：葉維俐（中山大學人文創新與社會實踐計畫左營團隊博士後研究員）、徐葆權（中山大學人文創新與社會實踐計畫左營團隊專任助理）

緣起：大學該如何「社會實踐」？

「渡・左營」團隊（以下稱本團隊）過去三年的成員組成以文學院比例較高，著重於「人文創新」的議題與行動，也讓舊左營的在地夥伴們留下深刻印象。去（2021）年我甫加入「渡・左營」團隊即受命撰寫三年來的成果報告書，藉由團隊夥伴們的協助，讓我從過往的資料中拼湊出過去三年的實踐面貌。由於時空背景不同，當時的縝密規劃其背後固然有諸多因素交織而成，為了想更進一步了解本團隊在舊左營區域的角色，以掌握接續進入場域的定位和行動，因此除了團隊內部的意見收集與資料盤點，我也逐一徵詢社區夥伴的看法。

在與本團隊熟識的在地夥伴們互動的過程中，得到的直接反饋是：「以前你們團隊舉辦的活動還有後續發展嗎？」、「這些活動跟我們在地居民的關係是什麼？」、「大學進入場域，究竟是來獲取資源？還是想為我們（居民）做點什麼？」、「搔不到癢處」等。這些回饋讓我開始審視「大學」與「社區」間的關係，尤其在大家都還很陌生的「地方創生」議題之下，大學究竟應該如何做才是「社會實踐」？

針對此問題，我在去年9月舉行的新實踐國際研討會中發表〈大學與社區關係的新詮釋——以左營區的場域特性與行動策略為例〉一文，盤點舊左營區域所面臨的問題以及大學端的行動策略。然而，最大的問題「高齡且沒落的社區」就在眼前，本團隊也尚未觸碰過嚴肅的「高齡社會議題」（過往接觸的都是健康老人），因此我隨即提出了第四年計畫主題能朝向「在地安老」發展，也許部分成員覺得此主題與過往關注議題差異較大，我並沒有獲得全數的支持。幸好本團隊召集人李思嫺老師願意和我一起試試看，爾後才加入團隊的江德曼老師，也成為我的有力後盾。

此後，便開啟了「渡・左營」團隊的新「社會實踐」探索旅程。我也抱著緊張不安的心情，和夥伴們嘗試著各種可能性。

Photo Credit: 本文作者提供 左圖：李思嫺老師以手語及創意編舞等身體動作的連結，帶領長輩重唱懷念歌曲，活化記憶並分享故事；右圖：小餛飩姊姊的音樂律動體適能課程。

在高齡議題前，我們都是門外漢

去年3月，在一次拜訪行程中，正信堂國藥號賴慧容女士翻開她30多年前參與長照工作的舊資料，當時的她於台北擔任護理師一職，收集了許多醫療照護資訊。30年後，看著這些保存完好的舊資料，彷彿冥冥之中有一股力量在牽引著我們。

長期處在醫療相關產業，賴女士認為三十年過去，台灣整體的長照發展並沒有長足的進步。因緣際會之下，高雄市衛生局的專員鼓勵她申請C級巷弄長照站（以下稱C據點），在積極申請並獲准設立後，她曾多次向我表達很希望能與中山大學合作。不過，在高齡議題前，本團隊成員都是門外漢，究竟該從何處著手呢？

尤其踏入「血淋淋」的真實社會議題之中實作，需要有點「傻勁」，更要審慎評估社區與大學的能量。我多次和思嫺老師討論，也不斷與賴女士溝通，誠實地向她表達我們缺乏參與高齡議題的經驗，並向她請教有關於「與長輩們相處」的訓練與課程進行方式。賴女士總是微笑以對，認為我們顧慮太多了！

C據點的試煉

「究竟大學能夠怎麼協助C據點呢？」這難題不斷地縈繞著我。過程中，賴女士曾提及希望中山大學老師赴C據點上課，提供「講師」資源；思嫺老師也積極洽詢校內表達性藝術治療與高齡照護學程，我們曾想過在C據點開設「音樂治療」、「表達性藝術治療」等相關課程，卻因時間或人力無法配合而作罷。一時半刻，一群門外漢的我們真是愛莫能助，「C據點的試煉」就此展開。

「我們何不協助媒合講師呢？」某次我和思嫺老師討論時突然興起這個念頭。如果我們教不來，那就轉而協助尋找合適的資源，思嫺老師更提到：「讓有能的長者發揮自身所長去幫助 （陪伴）有需要的長者。」在盤點身邊資源時，我們主要思考方向有幾點：1. 推動長輩社會參與使其能發揮所長、2.促進舊城區與果貿區的居民交流互動、3.專業課程項目（如體適能音樂律動）、4.創新課程設計（如外籍師生帶來的國際文化交流）。除了作為「中介者」的角色，媒合大學資源與社區需求之外，總覺得應該能再多做些事。不久，我們恰好聊到中山校內的「微學分」課程，可以把學生帶入社區進行服務學習，先前的糾結處頓時解開了。

儘管目前團隊老師們都沒有教授「微學分」課程，但本團隊不乏正在求學的年輕夥伴（兼任助理們），於是我籌組了「金孫團」。長輩們看到年輕有活力的金孫們肯定會倍感歡喜，交流氣氛也會比較熱絡，另外，也想藉由課程中長輩與金孫們的跨世代互動，激發出「青銀共創、共學」的創新火花。因此，開啟了每堂課皆有「金孫團」到C據點陪伴的特色。

Photo Credit: 本文作者提供 左圖：活力十足的「金孫團」與長輩們一起共創演出短劇；右圖：「金孫團」籌組者葉維俐博後陪伴長者學習。

C據點的奇幻旅程

賴女士經營的「路東里C級巷弄長照站」（以下稱路東里C據點）在去年4月核准通過後，才剛開始整修空間就碰上疫情升級，直到9月才恢復運作。不過疫情造成的這段空白時間，對於第一次經營C級長照據點的營運單位來說，反而是在緊迫又不熟悉的籌備工作中難得的喘息時光，有機會停下來思考課程安排和運作方式。9月開始，本團隊於每個禮拜五下午前往路東里C據點和長輩互動，共為期四個月。由於課程安排在週五，賴女士替我們的課程取了「『五』曲大帝國」這個好記又好聽的名稱。

Photo Credit: 本文作者提供 「渡・左營」團隊在C據點開設的「『五』曲大帝國」課程海報。

當初我們協助媒合講師時，規劃了文化休閒、眷村與舊聚落交流、青年與長者交流、以及健康律動等課程主題，請講師針對C級長照據點的學員程度及身心狀況調整課程內容。主要進行方式包括律動、桌遊、繪本說故事、歌仔戲與京劇的身段，以及樂器體驗、非洲文化體驗、青銀詞曲共創等。另外也以小團康遊戲穿插於每堂課之間，讓長輩學員在聽課之際也能不定時起身動一動。