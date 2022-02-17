分析烏俄局勢兩情境「熱衝突 vs. 軟著陸」對全球產經的影響

截至2月15日，烏俄情勢及產經影響重點整理

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於2月11日白宮召開記者會，表示俄羅斯有「明顯可能性」（distinct possibility）將對烏克蘭採取軍事入侵，認為俄方目前在邊境已部署超過10萬兵力，儘管普丁尚未下達「最後指令」（final order），但情報顯示俄羅斯或將在北京冬奧期間就發動空襲／飛彈攻擊，或是快速襲擊烏國首都基輔。 若俄國入侵，美方回應將包括協同歐盟／英國／加拿大等國實施經濟制裁，並改變北約部隊部署姿態，落實北約「集體防禦」的承諾，但美方不會進入烏克蘭協助戰爭，呼籲美國公民在48小時內離境。 烏俄緊張情勢持續惡化，推動WTI原油期貨價格上週五日內漲幅最高達5％、觸及$94.6／桶。貴金屬亦受惠避險情緒升溫，黃金站上$1,870／盎司，創去（2021）年11月中以來最高價位。

為何俄羅斯想要入侵烏克蘭？三個層面剖析

一、民族面

俄羅斯總統普丁（Putin）曾在2021年7月發表長文〈俄羅斯與烏克蘭的歷史統一〉，宣稱雙方屬於「同一民族，同一整體」（one people, a single whole），並認為「烏克蘭的主權只有在與俄國結盟下方有可能」。俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯三個現代民族的共同起源，可追溯到西元9世紀成立的基輔羅斯（Kyivan Rus）大公國，而烏克蘭首都基輔，更被視為東斯拉夫文明的搖籃。

二、戰略面

美、英、加、法等12國於1948年成立「北大西洋公約組織」（NATO），簡稱北約，奉行「集體防禦」原則，當任何一個締約國受到攻擊時，北約有義務給予支援，以抵抗當時蘇聯為首的「華沙條約組織」。

冷戰結束、蘇聯解體後，捷克、匈牙利、波羅的海三小國等東歐國家陸續加入北約，新任烏克蘭政府更在2019年表示，預計將在2024年申請加入歐盟，同時也想加入北約，促使普丁認為美國屢次打破90年代「北約不東擴」的承諾，引發俄國的強烈反對與安全疑慮。

三、經濟面

俄羅斯為全球天然氣產量次高、出口量最高的國家，根據英國石油（BP）統計，俄羅斯2020全年天然氣出口達到 238.1十億立方米（管線：197.7 + LNG：40.4），佔全球貿易量的19％，其中近8成是輸往歐洲。

另一方面，歐盟統計局數據顯示，歐洲天然氣進口來源依序為挪威（24.5％）、俄羅斯（23.0％）、烏克蘭（12.8％）、白俄羅斯（10.3％），後兩者大多也是來自俄國「借道」出口、本身並未擁有足夠產量。假如俄國拿下烏克蘭，或將對歐洲能源安全造成嚴重威脅，使得歐洲在談判與反制上有所顧慮。

後續烏俄局勢兩情境：熱衝突 vs. 軟著陸

第一種情境是烏俄衝突升級為軍事入侵（戰爭），西方國家高機率對俄羅斯實施能源／金融制裁，預期心理將推升油價。

油氣行業佔俄羅斯聯邦政府財政稅收的四到五成，出口禁運制裁勢必嚴重打擊俄國經濟支柱。

而考量到俄羅斯對全球石油供需平衡的重要性──2021年平均原油產量1050萬桶／日（僅次於美國、沙特），出口約450萬桶／日，其中對歐洲出口占比超過5成，再加上近300萬桶／日的成品油（汽柴油+熱燃油）──美國若要對俄羅斯採取全面石油禁運，無疑會造成原油供需缺口擴大，並對當今企高的通膨壓力「雪上加霜」、反而傷害本國經濟。

因此，美國更有可能選擇協同歐洲，限制北溪二號天然氣管線（Nord Stream 2）運作、制裁國營金融機構（例如俄羅斯聯邦儲蓄銀行Sberbank、俄羅斯外貿銀行VTB Bank、限制俄羅斯主權債在初級／次級市場交易、甚至將俄羅斯排除在SWIFT國際支付系統，後者或將迫使石油貿易商、油輪船東停止與國家石油公司的業務往來，對能源供需的間接影響仍為顯著。

第二種情境則是烏俄衝突軟著陸。

有鑒於俄羅斯外長拉夫羅夫（Lavrov）與普丁在本週一（14日）的電視公開談話中提及，「目前的階段，建議繼續促成談判」、「可能性遠未耗盡」，並表示美國已提出降低軍事風險的具體建議，顯示雙方／多邊和談、作出讓步的可能性仍然存在。

在這種情境下，俄國油氣生產／出口、歐洲能源供應並未受到衝擊，地緣政治風險溢價舒緩，短線能源價格有望回落，中長期則回歸供需基本面主導。

Photo Credit: 財經M平方

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本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航