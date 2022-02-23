換房子，也換生活：桃園小檜溪「昭揚天鋭」主打越換越好

小檜溪重劃區，是桃園綠覆率最高的新興重劃，境內有南崁溪、東門溪流經，坐擁優美的水岸景觀，環境舒適宜人，吸引注重生活品質的購屋客。

從地理位置分析，小檜溪重劃區鄰近桃園市區，距離大有、中正、藝文、站前四大核心商圈皆很近，可滿足日常採買需求，不像一般新興重劃區需要等待生活機能發展，也因此成為購屋民眾首選。看好小檜溪發展潛力，桃園品牌建商昭揚建築取得區域稀有2007坪大基地，打造精質純雙併建案，公開後詢問度熱烈。

Photo Credit：昭揚天鋭

稀有2007坪大基地，規劃完整

深耕在地20年的昭揚建築團隊，打造過不少膾炙人口的作品，工程實力備受認同，有不少死忠粉絲追隨，繼「昭揚天滙」、「昭揚天馳」、「昭揚天御」熱銷後，近期推出最新力作－「昭揚天鋭」。全案基地位於民光東路、朝陽街口，距離捷運綠線G09站僅約750公尺。

建築規劃地上15層、地下3層建築，基地面積達2007坪，為此，昭揚特別打造全齡化豐富公設，除了飯店式氣派門廳外，還有經典輕食餐廳、室內溫水25米標準泳池，以及SPA池、健身房、瑜珈室、撞球室、閱覽室…等項目，提供住戶在家即度假的悠閒氛圍，實屬後疫情時代的好選擇。

Photo Credit：昭揚天鋭 「昭揚天鋭」為小檜溪目前線上唯一單層雙併建案，規劃單純。

Photo Credit：昭揚天鋭 「昭揚天鋭」為小檜溪目前線上唯一單層雙併建案，規劃單純。

小檜溪線上唯一精質雙併

產品規劃上，「昭揚天鋭」推出50、60坪單純雙併產品，為小檜溪目前線上唯一單層雙併的個案，規劃單純，住戶素質平均，相當適合換屋民眾。代銷該案的海悅廣告現場專案副理黃冠儒表示，小檜溪重劃區購屋客以自住型買家為主，「昭揚天鋭」近捷運綠線G09站，步行僅約7至8分鐘路程，具備捷運宅的便利優勢，已購客戶除區域客外，也有不少來自雙北的購屋族，希望以交通時間換取更好的生活空間，目前全案反應相當熱烈。

詳細資訊：https://bit.ly/3LNUMDz

本文章內容由「昭揚天鋭」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。