新光醫院數位轉型掛TURBO，四年當六年用：遠傳助攻三大業務系統轉換一次到位

2021年三級警戒期間，新光醫院面對緊縮措施的挑戰，不但快速跨科別調度調整病房、一周內完成疫苗與篩檢的批次掛號作業，甚至啟動遠距視訊門診，讓慢性病患者取得處方箋。非常時期高度展現應變調適力的背後，除了有賴營運團隊的明快決策外，也歸功於2021年元旦啟用新一代HIS/MIS資訊系統。新系統助益良多，更驗證醫院推動數位轉型時，具備完善的資訊基礎建設功不可沒。

遠傳以專業力/承擔力 贏得專案統整重任

新光醫院自2017年啟動系統轉置，關鍵的第一步便是將封閉型的大型主機轉換為開放架構，建置具擴展性、可自行維護、能快速回應需求的資訊系統，以提昇醫療人員的照護品質，改善病人就醫體驗及增進醫事作業效率。「醫院最重要的評鑑指標要滿足兩件事－－提升經營效率和精進醫療照顧。」新光醫院副院長洪子仁表示：「這次的系統轉置只是本院數位轉型基礎建設的第一階段，我們不但建置新的開放架構，也進行IT組織的調整，後續將朝向結合物聯網技術，發展智慧醫療的長遠目標。」

要完成轉置的目標，新光醫院經過縝密評估，檢視候選廠商的ICT整合經驗、可靠的大型專案執行力，以及風險承擔力等條件後，選擇由遠傳擔任統整專案管理夥伴，並率領微軟等多家軟硬體供應商，在四年內累計動員五百多人次，高效完成全國首創的單次資訊系統全面切換，比一般醫學中心的同等級工程至少提前兩年完成任務。

此次系統轉置規模廣且複雜度極高，遠傳特請來內部兼具開發專業技術與系統整合能力的IT核心技術團隊，憑藉協助多家大型企業轉型的科技顧問經驗與洞悉力，針對專案進行全面性的盤查，四年期間與院方資訊中心攜手將醫學中心的門診、急診與住院這三大業務系統整合於單一資訊平台，並建立對外的介接平台與系統以交換資料，迄今已整合與介接超過九十個以上的資訊系統、醫療設備與儀器。

Pho Credit:新光醫院 新光醫院積極推動數位轉型，攜手遠傳合作資訊轉置計畫，新系統上線後助益良多。

數位化有感工程 醫護、病人同步獲益

「醫囑，是醫療活動的火車頭。」醫療資訊長謝忠和一再強調，一份醫囑會拉出一長串的醫療活動。住院醫囑由紙本轉為電子化，在新系統中完整呈現醫療活動，可提供相關醫事人員做為執行與計價的依據。

同時，臨床步驟準則也逐一數位化以達成智能檢核，讓任何醫師開立的醫囑，都在系統守備的安全範圍。以化療醫囑為例，新系統對每項藥物設定五百多個參數來把關，從各種面向交互檢核。一旦醫囑牴觸參數，便無法成立並及時示警，有效為病人的用藥安全把關。

此外，進階版護理工作排程，也是新系統的一大亮點，更一舉在2021年《國家醫療品質獎》的智慧醫療解決方案組脫穎而出獲獎。現在護理師可以在單一畫面，一目了然看到自己當班的所有工作項目，井然有序地執行醫囑及繁瑣的照護內容，有效率完成病人的照護。

新系統上線迄今的成果還包括將紙本病歷數位化，轉換為約四百張單張樣板，有效釋放病歷櫃的空間；同時系統內也建立數據分析專用的資料倉儲，透過清理與分類龐雜資料，可進一步做為各類報表與指標的資料來源。

非僅如此，新光醫院亦把數位轉型的重點，擺在提升各科部同仁的數位能力，秉持著「給人釣竿，而非給魚吃」的精神，由資訊中心提供適當好用的工具，像是智能檢核平台就提供同仁自行操作完成相關的檢核設定，不必經由資訊人員開發程式。

「新系統的高度彈性，也讓本院有能力在去年嚴峻的本土疫情中，快速回應接踵而來的防疫政策。」資訊部主任林璟淑細數主要成果包括：建立批次作業處理與檢核每日數百人的疫苗接種資料；整合篩檢流程，提供資格審核到報告產出的一站式服務；銜接保險申報，及時回應滾動式政策變化等。

Pho Credit: 遠傳

瞄準智慧醫療優化就醫體驗 導入遠傳遠距診療率先助跑

為順利推動新系統上線，遠傳還導入自行開發的『多雲監控平台（IIMS，Integrated Infrastructure Management System）』，有效監控系統效能問題，及早排除上線障礙，也因此獲得新光醫院管理團隊的信賴與支持。洪子仁表示，「要達成這項龐雜費時的資訊系統轉置目標，需要仰賴經驗豐富的系統整合夥伴，並採用彈性高效的系統架構與開發工具，而遠傳與微軟正是本院最適切的選擇。」

「新系統確實帶來本院渴望多年的擴展性，也將擔起優化病人就醫經驗的任務，以及未來發展各項遠距醫療應用的重要基礎。」洪子仁表示，現階段已導入遠傳遠距診療系統，能大幅改善民眾在非診療業務花費的時間，有效優化就醫體驗，期待未來將逐步實現發展智慧醫療的目標。

Pho Credit:遠傳 遠傳洞察各業態需求，聚焦大數據(Big Data)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT) 三項技術，發展「遠傳大人物」，持續提供創新的數位服務解決企業面臨的問題，致力成為企業數位轉型的最佳夥伴。

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