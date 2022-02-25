《上一堂人生國文課》：莊子入門 vs. 進擊的巨人——人心是最高聳的牆，也是人類最大的不自由

文：羊咩老師

最不自由的時代，向最自由的人學習

莊子入門 vs. 進擊的巨人

牆，無所不在

大瘟疫時代，封城、防疫、口罩的陰影如影隨形，何曾想到，能在戶外不受拘束的大口呼吸，都是一種難得的自由？

不自由，朋友們紛紛這樣說，學生也在視訊鏡頭中哀嚎著，好想打球啊！

我也只能苦笑。蝸居在家的日子，我的透氣時光就是走到陽台，看著樓房間隙中的狹窄藍天。腦海裡還應景的浮現清宮劇裡嬪妃的台詞：入了宮，每天看著的就是這四四方方的天。

不自由是肉體的束縛，但仔細一想，就算沒有疫情，又有幾個人在這世上是真正自由的呢？

你，擁有過自由嗎？

我曾以為十八歲後跑去異鄉讀書，我就自由了，彎彎繞繞了這麼多年，才發現自己只是個風箏，飛來飛去，飛不出線長的極限；可若真是斷線了，風箏又將軟弱跌落。就像背離社會約定俗成的價值公約，又有多少人承擔得起斷線的後果？

自由？好個任性的詞彙。

「老師，你說的話，讓我想到《進擊的巨人》。」學生說：「艾連說，在牆裡，我們都是不自由的。」

是啊，在漫畫裡，作者奇想了三道城牆，擋住了人類的生存。但在現實生活中，我們又有哪些牆，限制了我們的自由？

學生們說了很多，萬里長城是牆，網路審查機制也是牆，美墨邊境也是牆，而有個孩子說了：人心。人心是最高聳的牆。

關於這點，莊子很明白的提出了：人類的不自由，最大來自於心。

人受限於框架中，以致看不清全局，自限自溺，痛苦憤恨。而這些框架，莊子說，可概括為三方面：

空間限制

井蛙不可以語於海者，拘於虛也。

你相信宇宙有其他生命體的存在嗎？你相信有其他空間的存在嗎？我們常常說「眼見為憑」，但一雙肉眼真的可以照見大千世界？眼睛看不到的，就能說不存在嗎？

所以在科技提昇前，人們曾相信地球是平的，相信地球是宇宙中心，任何提出不同假設的人，往往被視為邪說於以剷除。

時間限制

夏蟲不可以語於冰者，篤於時也。

學生們很常問：「我學這個有什麼用？」這個大哉問很難回答，所以老師有時只能說「以後你就知道了」。

不是故意混過答案，而是真的時機未到，才十幾歲的孩子，要如何跟他解釋中年以後的經歷和心境？

不是欺負孩子愚昧，而真的是——時機未到。

又或者，我們常用現代的觀念批判古人：那是迂腐封建禮教，這是陳舊四維八德；殊不知，我們對各朝代的背景知識其實相當薄弱，對其時代的理解甚至只建立在戲劇歪傳中。

站在巨人的肩膀上批判巨人，這是一種時代的傲慢與無知。

偏見限制

曲士不可以語於道者，束於教也。

這一點，也可算是最難溝通的。

對於「曲士」——那種見識鄙陋的人，你很難跟他講什麼大道理，因為他受限於世俗偏見中，無可自拔還自以為是。

某某某是錯誤的，某某某才是正確的。在「曲士」的眼中，世界就是二分法，非黑即白（或者你也可以替換成別的顏色）。

有一句話正是這種二元對立的產物——「非我族類，其心必異」。

於是，世界只剩下了兩種顏色，兩種選擇。

我是好人，你是壞人

賈碧，是《進擊的巨人》第四季中最受爭議的角色。

她只是個十五歲左右的孩子，卻早已被國家培育成戰士。她的身份低微，身為次等民族「艾爾迪亞人」，只有為國家拋頭顱灑熱血，獲選為戰士，成為「榮耀的艾爾迪亞人」，才能為家人爭得較好的生活，提升一點點社會地位。

對她來說，艾爾迪亞人之所以被各國歧視唾棄，都是一百年前躲到島上的那群「壞艾爾迪亞人」害的。

歷史課本都是這麼教的，島上那群惡魔罪惡深重，害慘了她和她的家人。偏偏，她陰錯陽差的流落到惡魔之島，被迫和惡魔生活在一起。

她無法理解，島上少女卡亞為何要收留她？到底在打什麼壞心思？

卡亞也法理解，為何島上的艾爾迪亞人要承受各國的敵意？他們到底做錯了什麼？

二人發生爭執，賈碧激動吼道：

不管你們如何裝出善人的模樣，都無法擺脫你們過去所犯的罪。一百年前，你們的祖先所犯的罪是多麼的嚴重！這是普遍的歷史觀！

對此，卡亞只淡淡地問：

你的國家是這樣教育你們的嗎？你說一百年前，那麼，現在的我們到底犯了什麼罪？

賈碧這個女孩，大概是《進擊的巨人》中最顧人怨的角色。

她熱血執著，信奉祖國教育的每一個信念。她勇敢保護著她的故鄉親人，提著槍隻身就衝往敵營意圖同歸於盡。她對從小所受的教育投以近乎宗教般的狂熱，深信不疑；當她被俘虜時，她激動、瘋狂，視主角群為敵，且嚴重傷害了主角群。

讀者們討厭她，「賈碧必須死」還變成搜尋關鍵字。

可是，賈碧的形象又是多麼熟悉啊？！憤怒、單純、偏激、執著，自以為是的正義，非黑即白的二元判斷。深信著自己就是正確的，對敵營的思想觀念極力否認。

在我們的生活中，賈碧根本無所不在。

甚至，高喊「賈碧必須死」的那刻，我們會不會就是另一個賈碧？

莊子說，無知就像是從未見過大海的河伯，得意洋洋，以為天地都站在自己這方。直到，他的世界被更強大的力量震碎……

書籍介紹

本文摘錄自《上一堂人生國文課：希望老師有教我的事，關於際遇、抉擇、傷痛，以及無論順逆都能優雅起身》，遠流出版

作者：羊咩老師

最受歡迎的獨特國文課！有用，感動！

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