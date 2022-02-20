2022/02/20,
環境

科學家警告：若全球暖化升溫1.5°C，幾乎沒有珊瑚礁是安全的

科學家警告：若全球暖化升溫1.5°C，幾乎沒有珊瑚礁是安全的
印尼科摩多島附近珊瑚礁。｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

對於珊瑚礁而言，全球暖化的溫度限值沒有一個是安全的。在全球平均溫度上升的速率持續增加的情況下，海洋熱浪很有可能變得很頻繁，以致於世界上大部分的珊瑚礁，會時常地經歷難以忍受的熱壓力。

文：Сергей Хуан

長久以來，珊瑚礁都被認為是全球暖化最早、且受影響最深的生態受害者。在一篇發布於科學期刊《公共科學圖書館：氣候》（PLOS Climate）的新研究中，科學家發現，這些被認為比起其他生態系，孕育更多物種的熱帶生態系的未來，可能比預期的還要來得更糟。

珊瑚礁的惡夢

氣候變遷正造成全球更頻繁地發生海洋熱浪事件。由於珊瑚已經適應於居住在特定的溫度範圍下，因此當海洋溫度過熱一段很長的時間後，珊瑚可能就會白化——也就是失去住在它們組織當中、透過光合作用滋養它們的繽紛藻類——最終它們可能會死亡。

隨著氣候暖化，整個熱帶地區的珊瑚的大量白化與死亡事件，已經從稀少變成時常發生的事。更頻繁的熱浪，代表珊瑚可以用來復原的時間變得更短。在一份2018年的報告中，政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）預測，若全球暖化攝氏1.5度，會造成世界上70％至90％的珊瑚礁消失。

現在，隨著模型足以檢視相隔1公里的珊瑚礁間的溫度差，研究團隊發現在暖化攝氏1.5之下（若人類沒有採取急遽的行動來限制溫室氣體的排放的話，地球在2030年代初期預測會達到的溫度），世界上99％的珊瑚礁會經歷過於頻繁的熱浪，讓它們難以復原。

這會對數千種依靠珊瑚礁過活的物種、以及大約10億人口帶來災難，因為這些人的生活與食物供給，是受惠於珊瑚礁的生物多樣性。

高溫避難所

熱浪所帶來的溫度壓力，可能會影響很大地理區域中的珊瑚，像是整個北大堡礁，或是像馬爾地夫這類的群島。2015－2016年間的海中熱浪，就造成太平洋、大西洋、印度洋中的珊瑚礁大規模白化。

珊瑚是小型、像息肉般的動物，會藉由分泌碳酸鈣骨骼打造礁，形成數千個群落。珊瑚長得慢，所以它們在白化與死亡後要復原，可能需要很長的時間，且會因為污染與過度捕撈而受阻。有些種類的珊瑚長得比較快，比較能夠復原得快速一點。

科學家們希望在未來，即使當周遭區域都是溫暖的，在某些珊瑚礁區還是能夠確保是對珊瑚適合的溫度。這期望會由湧升流（upwelling），也就是將較冷的水帶到表面；或者是強勁的洋流來達成。珊瑚礁的管理者可能要以這些所謂的避難所為優先，提供珊瑚更大的機會來生存。

然而要找到這些避難所是困難的，因為它們可能太小，且模擬海洋溫度隨時間變化的氣候模型，解析度往往不夠精細。藉由透過從衛星觀測所獲得的歷史資料，來縮減氣候模型的規模，研究團隊增加了氣候模型預測的解析度，以試著找出在未來，避難所有可能在哪裡持續維持下去。

研究人員發現，從1986到2019年，世界上84％的珊瑚礁提供了足夠的熱保護。這代表說珊瑚有足夠的時間在白化事件之間復原。隨著全球暖化的溫度升至比工業時代前高攝氏1.5度，只有0.2％的這些避難所會留下。若是暖化到達攝氏2度時，珊瑚礁的安全避暑港將不復存在。

另一個研究的初步發現（還未完成同行評審）似乎亦證實攝氏1.5度的暖化溫度，對珊瑚礁所造成的災難性後果。這項研究是由美國的科學家們獨立進行，使用了不同的方法，但是是相同的氣候模型與空間解析度。

珊瑚礁的未來

全球暖化攝氏1.5度是全世界領導人在2015年簽署巴黎協定（Paris agreement）時，希望維持的下限值。然而，這個目標已經離得越來越遠。

對於珊瑚礁而言，全球暖化的溫度限值沒有一個是安全的。在全球平均溫度上升的速率持續增加的情況下，海洋熱浪很有可能變得很頻繁，以致於世界上大部分的珊瑚礁，會時常地經歷難以忍受的熱壓力。這10年來，大部分的珊瑚礁已經經歷至少一次這種事件。

不是所有的區域都會同時受熱浪襲擊，因為熱浪不是全球性的，也不是所有珊瑚都會白化。有些種類的珊瑚比起其他珊瑚更能夠應付極端的溫度，這是由於它們生長的型態，或者是在它們組織內的藻類所造成的差異。

然而，這項研究中所預測的熱浪的大小與頻率，甚至可能會影響到最耐熱種類的珊瑚，且研究認為，我們這個世界可能會失去大多數的珊瑚礁生物多樣性。未來的珊瑚礁看起來可能會跟我們今日所知、既豐富多彩又多樣化的生態系統非常不一樣。

氣候變遷早就已經在使全球的珊瑚礁退化，現在我們知道，僅僅保護最後剩下的溫度避難所還是不夠，在未來10年減少溫室氣體的排放，是拯救倖存珊瑚礁的最佳希望。

參考資料

  1. Dixon, A. et al., The Conversation, (2022, February 2). Almost No Coral Reefs in The World Will Be Safe at 1.5°C Warming, Scientists Warn. ScienceAlert
  2. Dixon, A. M. et al., (2022, February 1). Future loss of local-scale thermal refugia in coral reef ecosystems. PLOS Climate. doi.org/10.1371/journal.pclm.0000004
  3. Kalmus, P. et al., (2022, January 19). Past the precipice? Projected coral habitability under global heating. Earth and Space Science Open Archive. doi.org/10.1002/essoar.10510201.1

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。