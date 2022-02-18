疫苗接種假QA：是否支薪或須附證明？可改請特休、病假、事假嗎？

勞動部在去年（2021年）5月5日宣布勞工可依法請「疫苗接種假」，因為是新創的假別，許多公司原先並無疫苗接種假，雇主人資也不清楚該如何因應，例如：「能否規定員工改請其他假別？或要求提供請假證明？」，而對勞工來說則較關心「施打疫苗請假是否會被扣薪？」、「請假會影響到退休金和資遣費金額？」。

透過以上常見問題，小編整理了目前實務上遇到的問題，並透過3個Q&A幫您一次釐清。

勞工在上班日接到疫苗接種通知，可能會優先想到向公司請「疫苗接種假」。勞工只要收到通知須前往接種疫苗，或接種疫苗後身體不適，都可以在接種日「當天到隔天24時」申請疫苗接種假，也就是可以請假2天的意思。

然而後續勞工如果身體仍不適，可能就要改請病假了。至於申請方式只要提供疫苗接種紀錄卡，不需另外提供就診證明給雇主。例如：小安在21日登記到公費疫苗施打，他可以在21日當天至22日隔天請疫苗接種假，23日回去上班。

至於薪水部分，請疫苗接種假期間依法雇主可以「不支薪」，然而目前已有金融業和軟體公司響應疫苗施打政策，提供給員工優於法令的「支薪疫苗接種假」，其他雇主不妨可以參考此政策來鼓勵員工配合施打。

問題二：不請疫苗接種假，可改請特休、病假、事假嗎？

有網友抱怨，為了打疫苗向公司請假，卻被要求用「病假」或「特休」，覺得不甚合理。 這事件中雇主要留意的是，公司不能因為沒有疫苗接種假規定，就強迫勞工改請其他假別如特休、病假、事假等，或因為勞工請疫苗接種假而扣全勤獎金、記曠職或解僱，否則將會因未依規定給勞工請假、給付工資，違反勞基法第38條、43條及22條規定，恐被罰2－100萬。 然而，如果公司讓員工請「公假」去施打疫苗，因為薪資照領，優於法令規定就沒有問題！ 而對於勞工而言，因為請疫苗接種假當天是沒有薪水的，如果改選擇請「特休、病假」這些假別，因為特休薪資照領、病假還有半薪，會是比較划算的選擇，只是原先請假天數就不能彈性運用，也可能因為請病假被扣全勤、績效獎金。 對此，勞動部也出面表示，疫苗接種假和病假並沒有衝突，勞工只要有需要，也可以向公司請「病假」去施打疫苗。

問題三：請疫苗接種假當天沒薪水，勞工退休金、資遣費可能減少？

還有一則案例是近期申請退休的勞工，因為請疫苗接種假導致他退休金少領1、2萬。雇主在計算退休金時，應用員工退休前六個月平均薪資（平均工資）為計算基準，因為該名勞工的雇主將他請疫苗接種假這天及工資0元都算進去「平均工資」，才導致退休金減少。 因為「平均工資」會影響到勞工的資遣費、退休金和職災補償的計算金額，勞動部考量疫苗接種不能歸責勞雇任一方，因此在2021年7月19日發布解釋令表示，計算「平均工資」時，勞工請疫苗接種假期間都要扣除，並追溯到2021年5月5日開始生效。 例如：小明在7月19日被資遣，依法要從1月19日－7月18日期間算平均工資，做為資遣費的計算基礎，但如果勞工這段期間請了疫苗接種假兩天，則這兩天工資和天數都要扣除，則往平均工資起始日往前推算是「1月17日」。