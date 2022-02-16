奧斯卡奇招挽救收視率：開放Twitter投票兩大獎項，《蜘蛛人：無家日》或成最大受益者

今（2022）年第94屆奧斯卡日前公布了入圍名單，《犬山記》、《沙丘》、《西城故事》、《Belfast》等片在獎項上領跑群雄。不過，奧斯卡雖然表面風光熱鬧，頒獎典禮卻陷入收視率不斷下跌的窘境。

Photo Credit: AP / 達志影像

為了解決收視率下跌，導致喪失關注度、廣告商離去的狀況，主辦單位美國演藝學院（The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）在今年增設了「觀眾最喜歡」（Fan Favorite）、「最值得喝采片刻」（Most Cheer-Worthy Movie Moment For）兩大獎項，希望藉此獎項抓住觀眾眼球，增加話題熱度與黏著度，挽救收視率。

以去（2021）年奧斯卡頒獎典禮為例，整體典禮收視人口僅985萬，與前（2020）年《寄生上流》領銜的奧斯卡相比暴跌58％，寫下歷史新低。根據《綜藝報》的報導，尼爾森公司（Nielsen）公布的初步數據中，去年奧斯卡頒獎典禮收視人口跌破千萬，眾多廣告客戶鎖定的18至49歲收視群更較去年下降64％。

收視率的暴跌，連帶牽動的是未來廣告客戶購買典禮廣告的意願，便直接影響影藝學院的收入來源，甚至是未來轉播權利金的談判都會失去籌碼。

不過，近年也確實有點非戰之罪，因為疫情關係，許多北美觀眾已經自身難保，且電影院大門緊閉，實在難以抽身關注電影娛樂，綜觀去年北美各大頒獎典禮，賽前因為疫情喪失公關造勢等宣傳活動，典禮又少了實體規劃與明星光環加持，且缺乏眾所矚目的話題大片，加上當今網路收視習慣已經逐漸追上傳統有線電視；諸多原因加乘下，北美各大頒獎典禮迎來收視寒冬。

至於美國影藝學院在2018年曾提出追加奧斯卡最佳人氣電影獎，試圖藉此吸引觀眾、拉抬收視率，但被抨擊太過荒謬，最後無疾而終。且負責奧斯卡轉播的單位ABC，也有提出減少獎項，但這項提議也被駁回，因此，收視率該怎麼救，就成為主辦單位、轉播單位必須解決的燃眉之急。

去年奧斯卡最大贏家，《游牧人生》劇組｜Photo Credit: AP / 達志影像

美國影藝學院想到的辦法，就是操作社群媒體，增設獎項。從2月14日週一開始，所有Twitter用戶，都能在Twitter發文並標注「#OscarFanFavortie」或「#OscarsCheerMoment」，兩大標籤分別投出「觀眾最喜歡」、「最值得喝采片刻」的獎項，且並不限定於入圍電影，只要是2021年的電影即可；換句話說，觀眾可以投給任何一部去年喜愛的電影，以表達支持。

而且只要參與投票的觀眾，就能參加抽獎，有機會全額免費參加下一屆於洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎典禮，或是獲得一整年的免費電影票、串流流媒體服務以及學院博物館商店的獨家商品。然而，這些抽獎機會僅限定於美國居民，不過全世界各地的粉絲仍舊能透過Twitter參與投票。

根據《好萊塢報導者》指出，美國演藝學院數字營銷副總裁Meryl Johnson表示：「我們很高興能與Twitter合作，並且建立一個很好的數位平台幫助觀眾參與今年的頒獎盛會。透過這些活動，世界各地的社群媒體用戶能有更多機會參與奧斯卡，這是前所未有的體驗。」

目前看起來，這兩大獎項會偏向所謂的熱門商業電影，例如《蜘蛛人：無家日》等片，而接下來電影公司、演藝明星、社群名人等應該都會在Twitter拉票造勢，在有觀眾群的加持下，可以預見的是會有更多人關注奧斯卡，藉此拉抬收視率。

Photo Credit: 《蜘蛛人：無家日》

最後，自從2018年吉米基莫（Jimmy Kimmel）擔任典禮主持人之後，連續三屆奧斯卡都沒有主持人，此舉雖然優點是能避免過於冗長，但後期卻被批評典禮缺乏重點與幽默感，導致今年學院再度找回主持人。

今年主持人將由3位好萊塢知名喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）和蕾吉娜霍爾（Regina Hall）擔任，這是1987年以來再有3位主持人同台亮相，且值得一提的是，這也是史上首次3位女性主持人。當然，找回主持人的舉動，除了掌控節奏與增添喜劇效果之外，更是為了拉抬收視率。

今年奧斯卡頒獎典禮將重返好萊塢著名的杜比劇院（Dolby Theatre），而為了避開北京冬季奧運、NFL超級盃等重要體運賽事，再加上疫情影響，延期至美國時間3月27日舉行。

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核稿編輯：羅元祺