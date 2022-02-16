本土+14例：礁溪飯店群聚監測期滿、高雄港控制迅速，新北設計師一案感染源仍待釐清

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增67例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為14例本土個案及53例境外移入（16例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

指揮官陳時中指出，今日本土14例中，有7例是隔離期間陰轉陽，另外7例感染源仍調查中，高雄、新北都有一些個案。

今日新增境外移入個案為27例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（10例）、英國（6例）、印尼及日本（各3例）、義大利、法國及印度（各2例）、中國、孟加拉、愛爾蘭、加拿大、馬拉威、德國、模里西斯、西班牙、越南、荷蘭、柬埔寨（各1例）移入；另14例調查中。入境日介於今（2022）年1月6日至2月15日。

昨（15）日航班人數不多，總共採檢467人，陽性率3.43％、16人確診，今天早上有6個航班，總共採檢231人，陽性率1.29％、3人確診。

昨天疫苗共接種打25萬8359人，打最多的是莫德納疫苗、第二是輝瑞BNT疫苗，目前第一劑覆蓋率為82.41％、第二劑為75.82％，追加劑為31.73％。

發言人莊人祥表示，疫苗第23期早上10點開放預約，預計到18日中午截止。目前提供了158萬5000人次施打第三劑，截至下午1時已經28萬6000人預約，大約是18％，目前還有將近130萬劑還可以預約。

礁溪、砂石場、高雄港新增個案，礁溪案監測已期滿

針對今天的本土個案，陳時中表示，礁溪飯店新增2位案19812、案19811是一對父女，他們跟前段時間確診的案19046、案19047為同住家人，因此都是在匡列之內、隔離檢疫中。除此之外，礁溪飯店沒有其他衍生個案，陳時中指出，監測時間已經期滿，這個案子就告一段落。

今日也新增2名砂石場衍生的個案，此案除了工作職場外，周遭有一些零星的接觸感染，主要都是家庭引發的群聚。其中，苗栗家族聚會2名個案已經衍生17名確診，還有1名足跡相關。此案今天有2位確診（案19814、19815），兩人是夫妻，小孩原本就確診，是在陪病期間陰轉陽，因為在居隔期間，所以比較不用擔心。

陳時中指出，高雄港的個案這段時間看來沒有發散的情況，今天增加1個案例（案19843）也是匡列中由陰轉陽，雖然高雄港的案子看起來案例很多，但高雄控制得很迅速，所以現在看起來是穩定情形。

航警、新北設計師案感染源待釐清，高雄煉油廠2300名員工篩檢

還有其他感染源待釐清的案例，昨日確診的桃園機場航警（案19763）在2月13日去他兒子的家裡，家中4歲的孫女（案19861）今日確診，孫女在幼兒園有2天足跡，相關匡列已經開始進行。

新北新店有一名設計師日前確診（案19665），衍生出了4例確診，1例是他的室友，在設計師發病第一時間就匡列，這2天出現症狀並檢測為陽性。其他3位任職房屋行銷公司（案19813、19816、19859），為職場接觸。陳時中表示，此案的源頭目前還沒有辦法斷定，起頭的是案19665還是案19859也要再釐清。

跨縣市家庭的案子，有一個足跡相關、時間沒重疊的確診個案，是與確診者在仙草店一起用餐，但此案CT值非常高，接下來3次到今日第4次採檢都為陰性，N抗體二採也是陰性，陳時中表示，會把個案案號排除。

Photo Credit:指揮中心

陳時中指出，另一個高度關注的案子是從中國返台、但應為社區染疫的案19730，其子（案19732）在鋼鐵公司上班，於同日確診，他先前到台南出差，拜訪的客戶（案19862）在今日陰轉陽確診。另一方面，案19732也到高雄煉油廠出差，當時接待他的人（案19863）確診，該公司快篩出來總共3位陽性、PCR也陽性。

其中，案19863在2月10日有到高雄紅茶店消費，並由14日確診的案19733負責製作飲料，目前尚未確定是由飲料店店員、還是由案19732傳染。陳時中表示，煉油廠全部2300名員工正在做篩檢，確診者同樓層的其餘89名員工目前都是陰性。確診個案搭乘的交通車上，另有23名親密接觸者。

Photo Credit:指揮中心

陳時中強調，中油煉油廠是非常重要的基礎設施，所以經濟部和高雄市都對這個案子加緊注意，希望能及早控制。

除了疫情的最新近況，莫德納公司今日發布聲明，宣布要來台設立子公司。有記者問到陳時中的看法，他強調當然歡迎，且這也代表他們有想在台灣發展，不過發展的角度跟方向，整體現在還不清楚，「但最起碼他想在台灣設立據點，任何未來的可能性都不排除。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺