【專訪】林瀛洲醫師：金牌背後的守護神，盧彥勳、王齊麟、李洋都曾接受他的治療照護

文：邵冰如

中午，位在高雄左營的國家運動訓練中心的運動傷害防護室，桃園長庚醫院的復健科主治醫師林瀛洲風塵僕僕走進來，他剛從桃園趕到，多位運動員已等著他看診。

整整22年，每周四下午，林瀛洲從不缺席國訓中心的門診，身為駐診醫師的他，以運動醫學為一生職志，奧運、亞運、世大運等數不清的國際賽事，他都是隨隊醫師甚至醫療團長，而無數運動員光彩耀人的背後，更有他長期默默治療照護的身影。

瘋籃球的醫學生，想為運動員看病

走上運動醫學這條路，要從大學時代說起。身高183公分的林瀛洲從小就很喜歡打籃球，在讀高雄醫學院的時候還是籃球校隊的一員。高醫校隊實力很強，拿過乙組籃賽的亞軍，「那時很瘋，每天練球好幾個小時，簡直把醫學系當體育系在唸。」林瀛洲回想起來，笑得彷彿回到30年前的大學生。

圖片來源：林瀛洲提供 從小熱愛運動的林瀛洲，就讀高雄醫學大學時不但是籃球校隊的一員，還曾在全國比賽獲取得佳績。

因為熱愛運動，後來進入長庚醫院後，林瀛洲決定選擇復健科做為自己的專科，他嚮往「當一個可以幫助運動員的醫生」。因為他深知運動傷害對運動員是莫大損傷，不但只是一時受傷影響運動表現，甚至可能留下一生的遺憾。

當時長庚復健科的周適偉醫師，曾赴美專攻肌動學，是台灣少數專攻運動醫學的醫師，也是左訓中心的駐診醫師。年輕的林瀛洲充滿熱情，主動要求跟隨學長每周前往左訓觀摩學習，1999年，他也獲聘成為駐診醫師，正式進入運動醫學的世界。

和運動員有一樣的TONE，一說就懂

同一時間，國立體育大學徵求駐校校醫，林瀛洲也主動爭取，每周五半天，為運動員學生們看診。學生們對他看診的反應很熱烈，因為他們發現這個醫師不只會看病看傷，而且他「真的懂運動」。

「因為我很喜歡運動，又當過籃球員，很多運動相關的東西，教練或選手們跟我一講就通，我們有共同的tone調，那種感覺是醫學教育沒法教的。」

林瀛洲說，他很享受那種感覺，做為一個醫師，面對的患者不再只是患者，而是志同道合的朋友。

圖片來源：林瀛洲提供 同為運動員出身的林瀛洲，跟選手們完全零距離。早期他在左營訓練中心駐診時幫蘇麗文治療時，她還露出頑皮的表情。

相對的，體育界也非常歡迎林瀛洲對運動醫學的投入，2001年，大專體總副秘書長黃啟煌邀請他擔任北京世大運的隨隊醫師，林瀛洲很高興的答應了，這是他的第一次參與國際賽事；但沒想到出發前行政人員問他「要住選手村？還是飯店？」林瀛洲怔住了，他反問：「選手在哪裡，我就在哪裡。為什麼我可以選飯店？」

後來他才明白，原來以長久以往台灣代表團的醫療團隊都是臨時成軍，運動員全靠防護員處理運動傷害，除非處理不了，防護員才敢去「打擾」醫師。

林瀛洲認為這種做法必須改革，隨隊醫師有責任全程和防護員一起行動，在北京的那10天，他帶著四位防護員開設了一間運動照護室，隨時為全團80位選手打開大門。他更親力親為，為選手療傷、復健，並提供專業的建議，教他們如何避免惡化，或如何小心運用受傷的部位出賽。

建立革命感情，九度出任世大運隨隊醫

林瀛洲的付出，讓運動員、防護員和教練們很興奮，很多人告訴他，原來林醫師真的「跟我在一起」，原來運動員可以跟醫師「這麼接近」。

他也和大家建立起革命感情，每天晚上忙完了，總有教練拉著他去吃宵夜喝小酒掏心掏肺的聊天，視他如相見恨晚的老友，他們從來沒有遇過一個隨隊醫師「跟我們這麼親！」

從此，林瀛洲幾乎成了世大運的固定班底，從2001到2017年，每2年一次的世大運，他九度出任隨隊醫師，而且幾乎每次都只有他一位醫師，獨自帶著幾名防護員，要照護少則7、80，多則2、300名的體育選手。

除了世大運，愈來愈多的國際賽事，都請林瀛洲擔任代表隊的隨隊醫師，包括多次的奧運和亞運。身為運動醫師，林瀛洲更有機會深入選手們的內心世界：「運動員多年來不斷不斷的重複練習，始終如一地做著同一件事，就是為了一個一生的目標─去奧運。」那樣的信念撼動了林瀛洲，也讓他定下了一生的目標，幫助他們可以用最好的身體狀況，去奪得獎牌。

長遠照護 vs. 眼下奪牌

林瀛洲說，醫學教育教會他，面對患者，除了醫術優先，同樣重要的還有同理心，而他的患者比一般患者的需求更特別，「所以我更要了解他們的心情和需求，他們不但要被醫好，更需要長期的運動照護和支持，維持最好的狀態去比賽。」

因此他不只為運動員思考眼下的傷勢治療，更為他們評估長遠的健康問題和競技實力。就像有的運動員受傷了，但偏偏比賽在即，他就會為他們進行全面的考慮：

每個人都希望他這次拿獎牌，但我想的卻是他的健康、短中長期的治療、勉強上場會不會影響到運動生涯，或是當下要如何用受傷的身體去發揮實力。 這些孩子很辛苦，也很可憐。努力那麼多年，一切的目標往往就是為了一面金牌，即使受傷了，再痛也不肯放棄。

邊說邊搖頭，林瀛洲的眼中充滿不捨。為了不讓選手們的努力化為流水，他不只要求自己要守護他們的健康，還要用同理心幫他們找出解決方案，讓他們可以隨時征戰上場。

和盧彥勳一起出道

網球一哥盧彥勳也是林瀛洲的好朋友，更是他口中最讓人感動的「大孩子」。

林瀛洲笑說：「我們兩個算是一起出道的。」原來，2001年他第一次擔任世大運的隨隊醫師，那時盧彥勳才18歲，也是第一次參加國家代表隊，非常青澀。

在林瀛洲眼中，當年的盧彥勳很乖，很有禮貌，是個非常nice的年輕人，後來日漸成名，成績越來越好，仍常常找他討論身體的照護和復健。而20年來，看著盧彥勳從出道、成名到退休，從青澀的大男孩到為人夫、為人父，始終是個謙虛有禮、高EQ的運動員，最重要的是他「非常無私」。

圖片來源：林瀛洲提供 「網球一哥」盧彥勳與林瀛洲一起在2001的世大運踏上國際舞台，他在2021年東奧後退休，兩人一起拚搏的這20年，是林瀛洲非常難忘的一段回憶。

林瀛洲解釋，因為網球是個人型的競技項目，明星級的運動員難免比較自我，「但盧彥勳從來不會，即使他已被稱為一哥，但他一切以大局為重，絕不會放大自己的立場。」長年跟隨代表隊征戰國際，林瀛洲看過太多明星運動員的形形色色，盧彥勳始終是他最稱讚的運動員。