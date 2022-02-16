無以明德新民的大學之道？

教育最大的失敗是不適用於教育以外的場景，許多人在中學畢業後便認定社會存在校規以外的法則，必須自行尋求世故的態度來應對，而這種世故往往是消極的。

理想與實況是否必然偏差？能否堅持一種單純理想的態度，以盼望複雜、以利為先的世界回歸課本式的、童真的處境？如果哲學的任務是呈現世界的複雜面，似乎無助於讓沉醉其中的人脫離叔本華所謂的「搖擺於痛苦與沉悶之間」的生活。至於總是努力把複雜簡單化以便於傳授的中小學教育，總是畢業以後就失效。

教育外的叢林法則

大學無以承繼中小學的烏托邦思想原因複雜，主要出於一種成長階段的共識。當代人不會反對兒童需要保護，為他們訂立吸收資訊、身體權益、強制教育等規例，讓他們身處可藉簡單邏輯而自足的狀態，但入讀大學的考試一擊瓦解慣於以「小國寡民」方式生活的每個青年人，斷然迫他們進入需要自定規距的成人世界。在缺乏指引下，多數人都會因循社會的一些既定想法，例如「人不為己，天殊地滅」。

讓．雅克．盧梭（Jean-Jacques Rousseau）在其名著《愛彌兒》中區分了嬰兒、孩童和青少年三個階段，指出不同階段的心理特性和獨特教育需要，為發展心理學奠基。人是始終與社會互動的，在不同年齡產生相應的順服和質疑。從法國五月風暴、六四事件，到近年來世界各地的學生運動，可見青年人是難馴的力量，比早期革命理論中的工人農民等無產人士更有力地挑戰各種既定體制。葛蘭西非常清楚青年知識分子的力量，指他們是政府與低下階層之間的中介，具有構建和傳播新意識形態的關鍵作用，既可穩定亦可傾覆政權。

Photo Credit: Wikimedia Commons 盧梭（Jean-Jacques Rousseau）

青年人的心理狀態一定程度上決定每次學生運動的起始和終結。實踐知識的呼召和運動中的權力自覺往往首先推動學生質疑既有秩序，然後事情爆然發展，同輩互相認同、響應，並在當中找到自己的價值，同時事態因缺乏歷史經驗和知識而走偏，各持己見的狀況漸漸產生並引致內鬨，最後，權力／使命感將學生推往與政府衝突的最高峰，然後在極少情況下政府回應訴求或被推翻，更多是政府暴力鎮壓，然後運動驟然終結。

在世界各地不斷抽象地鼓吹自由、民主等口號下，當今的青年人是早蒙的，許多在中學時期已參與運動，無異於上世紀六十年代全球青年高舉共產主義的情況，他們會否把暴力愈演愈烈，在不斷失敗的同時改變世界意識形態的格局？答案或是或否，但似乎不變的是，他們對歷史的認識普遍較臨時，以致難在每次抗爭中獲得與類似事件截然不同的結果，倒是政府因應歷史規律而加強管治技術，學懂利用經濟發展和傳媒操作等方法把一知半解的大多數拉到自己一邊。

黎子元曾在《2666》的讀書會論述當代知識分子對話語權的作用的充分理解，導致一種口稱反法西斯但實質非常法西斯的後現代思潮不斷滋長。對各種議題的精英操作，實質上呼應了當今保護主義的興起與反動，他人變成每次運動中的棋子，或自我理想範圍內的追隨者，這在手機時代的年青人之間以新形態出現。除了號召及發放信息的媒介跟以往不同，人情的流動亦異，以一種主觀的說法來解釋，是手機讓青年人之間渴望激情而短暫的接連，從而衝擊大數據之下被約簡的自我，而交流形式，以馬丁．布伯（Martin Buber）的理論來解釋，似「我─他」多於「我─你」，不同之處在於「我─他」中的「他」並非與「我」同等，而是次等、不能平衡對話甚至被消費和利用的對象。

大學失道，在不明德

那麼，大學這最高等的教育殿堂為年輕人做了甚麼？聽過一些年輕人說進了大學才發現那不如想像般是個追求學問的地方（即使入讀心儀的、不為錢而只為理想的學科亦然），師生乃至生生的關係疏離，而「教畜」、「學棍」這些名詞的頻繁口傳讓許多人對大學教師的教學和道德質素感憂慮。與那能頂住各方壓力而傳道授業的五四想像相比，好多現今的大學課程設計和講授公式化、冰冷。原因眾多，已有許多前人討論過，簡而言之，是量化惹的禍。

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工業化除了加劇自由經濟的發展，也讓人對數字有新理解。掌握數字代表進步，同時讓競爭有了計劃和方向。學術界的整個產業鍊都圍繞著數字，而開端連接著本文一直討論的年青人，收生數目的限制首先形成階級觀念，為大學生戴上光環，然後成績好的學生要不找一份體面的工作，要不進入學術界來維持光茫。作為一所大學的實力指標，研究院總會接收遠多於學界需求的人才，不道德的導師會濫收生、造一幅桃李滿門的圖畫而不事先向學生說明持續進修的後果，然後讓他們勤勤懇懇地做研究、發文章而不講究經世致用，漸漸，研究生們會發現學術界是一場比拼出版數量和刊物排名的惡性競爭，這決定了畢業後能否取得那些平均一二百人爭一個的職位，以及其後能否續約或取得終生聘任。

而整個因果關係，頗像孟子在《梁惠王上》所說：「若民，則無恆產，因無恒心。苟無恒心，放辟邪侈無不為已。」根據前文後理來解讀，是指一般人如果沒有生活上的保障，就沒有一個穩定的心，於是無惡不作，而受過教育的人會好些。同理，朝不保夕的年青學者未必會作奸犯科，但因經濟前境不穩，便自然不會冒險拚命地教育學生，危及自己飯碗，這是教學助理、講師和助理教授都要共同面對的問題。能遇良師，只能祝願他們不會被殘酷淘汰，因為在行政人員以研究能力計算他們爭取經費和提升大學排名的價值時，不會因他們的教學往績和熱誠而手下留情。