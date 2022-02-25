試管嬰兒植入後幾天驗孕會比較準？發現出血該怎麼辦？

試管嬰兒，簡單來說就是體外受精，是將精子與卵子取出，在實驗室進行胚胎培養，再將胚胎植入子宮內部，使胚胎能夠在子宮內著床並成長。多數會使用此療法，都是有不孕困擾的夫妻，他們非常希望能夠早日得子，在完成試管嬰兒植入療程後，往往會希望能早點驗孕，得到一個滿意的消息，以下就由本文章陪你一同度過，試管嬰兒療程後的時光吧。

植入後幾天驗孕會比較準？

完成植入後需平躺休養半小時即可出院，並且依照醫師指示補充黃體素，通常試管嬰兒植入後10－14天即可回診確認是否懷孕，驗孕有抽血、驗尿這兩種方式。在茂盛醫院做試管嬰兒植入時，醫師會先預約好回診驗孕的時間。

驗孕方式可分為抽血、驗尿：

抽血驗孕：需在醫療院所做檢驗，可確認懷孕指數β－hCG，並搭配醫師進行後續追蹤胚胎發育情形。

驗尿驗孕：馬上就可以知道結果，但是與抽血相比稍微沒那麼準確。

試管嬰兒植入懷孕症狀有哪些，懷孕初期該注意什麼？

胚胎著床成功後，一般來說都是沒有感覺的，但有些人會開始有乳房腫脹、疲勞、頭痛噁心、情緒波動大、乳房觸痛、較低的背痛、輕微痙痛、斑點狀出血，甚至開始反胃的情況發生，只有極少數人著床會有少量出血的狀況。

不過這些症狀都是應人而異，並沒有一個絕對的答案，有不確定的狀況仍建議與醫師進行諮詢。

若確認懷孕後應注意以下幾點：

保持充足休息：懷孕過後，一個身體需要供應兩個人的營養，為了陪伴寶寶健康成長，媽媽要更加注意身體休息，每天保持8－10個小時的充足睡眠，讓身體保持良好狀態。 保持適當運動：懷孕期間建議保持適量運動，對媽媽與寶寶都有好處，更有助於生產時更加順利，建議以散步、孕婦有氧、健走等溫和形式為主。 做好產檢工作：懷孕12週應至醫院做初次產檢，確認並追蹤寶寶與媽媽的身體健康，讓懷孕、生產的過程更加順利。 注意個人衛生：因懷孕期間，媽媽新陳代謝會加快，陰道分泌物也會增加，應特別注意衛生，避免引起各種不適問題。 盡量避免行房：懷孕初期，寶寶發育尚未穩定，是非常敏感的時期，為了確保胎兒健康與安全，還是建議暫時避免性生活。 穿著寬鬆舒適：因懷孕後媽媽肚子會隨著寶寶的成長逐漸增大，過緊不舒適的衣服容易造成不舒服，建議可以找寬鬆、柔軟的衣服為主，鞋子也可找好穿的平底鞋，讓活動更加方便。

第7天驗孕驗不到，第10天或第13天驗會有可能改變結果嗎？

有可能，因為植入初期自行使用市售驗孕棒其實很常驗不出來，也會因為品質不一導致結果有所不同，一般還是建議回診請醫師協助抽血驗孕，數值會較為準確，還可以確認懷孕指數，以利後續進行胚胎狀態的追蹤。

另外，試管媽媽要注意，早期在家驗孕失敗還是要按照醫囑服用藥物喔。

植入驗孕前出血，可能是因為什麼原因？

在懷孕初期，胚胎與子宮內膜皆尚未穩定，若是有出血，可能是因為著床性出血。建議請醫師協助檢查，確認出血位置，並以超音波照射查看狀況，再依照檢查結果判斷並調整黃體素劑量，維持子宮內膜的穩定度。

有些夫妻在回診前，就已經迫不及待地自行使用驗孕棒進行驗孕，但因市售驗孕棒品質不一，有可能沒顯示懷孕，但也別灰心，仍建議回診請醫師進行抽血驗孕會較為準確。

植入後無法成功懷孕，可能是哪些原因導致？

胚胎、子宮內膜狀態不穩定，或是胚胎狀態不佳，都是可能導致無法成功著床懷孕的因素之一，若經醫師協助確認，並非以上問題，則可根據以下兩點進行進一步的判斷及嘗試。

免疫系統／自然淘汰：因自體免疫系統過於敏感，可能將胚胎誤當成是異物，進而產生抗體攻擊胚胎，使得胚胎即使順利著床，依然無法順利發育。有些情況下，品質不佳的胚胎也會在懷孕早期被母體自然淘汰。

植入時間問題：每個月經週期，都有一段著床窗期，在這個時間子宮內膜的狀態是最適合胚胎著床，而著床窗期每個人都不一樣，若多次植入胚胎都著床失敗，也許是因為時機不對，可以考慮子宮內膜容受性檢測（ERA），尋找適合的植入時間。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航