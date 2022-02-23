ESG成時代新顯學：從綠藤生機、玉山銀行看企業如何發展永續策略

文：Iris Hsu

ESG是什麼？

ESG中文分別是：環境保護（Environmen）、社會責任（Social）、公司治理（Governance），此概念是聯合國全球契約，於2004年發布的報告《Who Cares Wins》當中首次被提出，可作為評估一間企業永續經營發展的衡量指標，ESG也能影響企業的長期財務表現。

採納ESG原則的企業，能為公司獲利之餘，更能促進永續發展，為環境、社會、經濟帶來正面效益，並且實踐企業的社會責任（CSR）。

也因為看好ESG對企業財務的正面影響，很多投資人會將其作為選股的參考，市面上有許多投資公司，像是MSCI明晟、Morningstar晨星，都會為上市公司做ESG指數評分，雖然各機構的評級方式不完全相同，會因為企業所在產業、國家地區及獲利能力等而產生的ESG評價分數，但總體來說，還是一項值得參考的指標。

可以依照企業獲得的ESG分數來看該企業對於此議題的重視性，而在ESG上獲得越高分的企業，越能有效減少企業風險。2008年金融海嘯就是一個很好的例子，根據統計發現，美國市值前3000大的公司裡，ESG評分愈高的公司，受海嘯波及程度愈低。

ESG vs. SDGs

ESG熱潮是近兩三年來才開始席捲台灣，因為與SDGs同為聯合國所提出，而兩者的項目上又有些重複的定義，因此兩者經被放一起比較。

SDGs是聯合國於2015年提出的「2030永續發展目標」，當中包含17個永續發展目標、涵蓋169項細項目標和230個參考指標。

內容涵蓋終結貧窮、消除飢餓、性別平權、潔淨水源、可負擔的綠能、責任消費與生產、氣候行動等，橫跨經濟、社會、環境三大面向，目標是在2030年之前，引領全球邁向永續發展。

也因為SDGs包含經濟、社會、環境，常常讓人無法分辨其與ESG差別，其實兩者間的不同在於，SDGs是一項目標，且當中包含的議題與全人類都習習相關，ESG則是專為企業所用的原則，可以將它視為一種實現目標的手段和過程，且會因應各企業不同的產業和需求，有不同的執行方式。

舉例來說，SDGs目標之一的：合適的工作及經濟成長（Decent Work and Economic Growth），就可以分別從E、S、G三個方法著手，得出三種不同層面相對應的解方。

值得關注的是，由於氣候變遷日趨嚴重，近兩年不論是ESG或是SDGs當中最受關注的項目都是環境保護，尤其在未來十年，氣候變遷更是全人類所共同面對的危機。

在MSCI明晟《2022ESGTrends to Watch》報告中也提到，氣候變遷已超越公司治理，成為投資人最在意的議題。

企業ESG案例

台灣也已經有許多企業加入ESG的熱潮，還沒跟上腳步的企業也不用著急，先來看看其他企業的ESG案例，了解不同產業別的企業都是怎麼將ESG結合到商業策略中，制定出最適合自己的永續發展策略。

落實循環經濟的可能－綠藤生機

說到ESG一定會想到獲得B型企業認證的新創公司－綠藤生機，B型企業認證有五大面向：公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力，其中有三個面向與ESG重疊。

對內，為了提升製造垃圾的責任心，綠藤設置了專門為垃圾秤重的體重計，透過每月定期追蹤，有效控制公司製造的垃圾量。

綠藤生機將新一代的保養品包裝，換上了50%再生玻璃瓶器，其實已經遠遠超過了多數國內外美妝保養品牌的環保目標，並且綠藤生機期待能持續挑戰使用更高的再生比例包裝。

另外綠藤生機注意到環境組織面臨資源相對稀少的困難，為了給予環境組織更多的支持，綠藤生機加入 1% for the Planet，將每年銷售額的 1% 作為「地球稅」用於支持非營利環境組織。

在組織營運上綠藤生機也訂定下目標，期望2023年達到100%再生能源使用、2025年組織碳排放減少60%。最後，「以人為本」一直是綠藤生機組織文化的核心價值，每當新同事加入時都會進行「CliftonStrengths天賦測驗」，幫助他們了解自身天賦。

綠藤生機從產品研發到公司治理都與永續選擇緊緊扣連，他們認為對於保養產業來説，永續承諾應該要回到產品的內涵，才能找到對環境更好的解答。

創造共贏生態圈－玉山銀行

玉山銀行是台灣首家通過國家級與國際級雙重認證的「零碳信用卡」，讓卡友們也能一起參與在減碳愛地球的行動之中。

其實在2015年玉山銀行就簽署了「赤道原則」（Equator Principles，EP），確保承接的大型融資案不會對環境和社會帶來重大潛在風險，在2019年更是宣布不再承接燃煤火力電廠專案融資，顯現出支持環境永續的決心。

玉山銀行看到了台灣企業對於永續議題的在意，邀請32家長期合作的企業一同加入「玉山ESG永續倡議行動」，透過強強聯手的合作，希望能為社會與環境貢獻更多心力。

同時玉山銀行也為永續發展訂下中長期目標，2027年前100%自有大樓改建成綠建築、2030年前將國內據點100%使用再生能源、2050年前成為淨零碳排銀行。

透過責任授信、責任投資及發行ESG金融產品，玉山銀行善用銀行業的特性在可行範圍內持續推進永續議題。

不分產業適用的ESG解方