《聰明的ETF投資法》：從30歲開始利用「時間複利」魔法，存到充裕退休金

文：Hugo 雨果

你需要準備多少退休金？

退休金的需求取決於想要過的退休生活樣貌，也取決於目前的工作收入，若你是50歲時還月入三萬元的人，就不該期待退休後每個月要有五萬元的生活費。退休金目標必須要合理且實際，通常會預設退休後的月收入能達到工作時的7成薪資，也就是退休前月薪五萬的人，要求退休後能月領3萬5000元較為合理。

當然這不包括有房地產可以繼承收租，或是大筆遺產入袋的情形，我們只考慮全部只靠自己賺、自己存的方式。

這裡不再重複敘述需要月存多少退休金，本章節的重點會是請各位先預想退休後想過的生活型態，預估大概需要多少年收入，透過前面介紹的投資方式，需要在退休時準備好多少資金才能達到目標。

有了這個目標金額，才能利用前面的方式回推每月需要存款的金額，如果目標金額與試算的存款計畫無法配合，那就需要調整目標金額，或是想辦法增加收入與每月的儲蓄金額，這是很簡單的數學題，沒有神祕的魔術與技巧可以讓工作時賺得少，退休時卻可以花得多。

以下運用兩個案例進行試算，你也可以套用同樣的方式推算你需要的退休金。

案列一：30歲年輕人的退休金規劃

案例一：有一個30歲的年輕人，月薪四萬元，保障年終三個月，一年的年薪為60萬元。我們試算兩種情況，一是在年滿65歲時要退休，並且還可以享有如目前年收入60萬元的被動收入，另一個情況是可以接受退休後為目前年收入的75折，也就是45萬元，大部分人認為退休後的支出需求不如原本多，大概可以估算7成比例就足夠。

目前30歲的年輕人，在35年後退休時希望可以跟現在一樣，過著年收入60萬元的生活品質，他退休時的被動年收入並不是60萬元，因為必須要考慮35年後的通貨膨脹，我們就保守的以平均每年2％的通貨膨脹率計算，目前的60萬元在35年後會變成大約120萬元。換句話說，65歲時年領120萬元才能等同於目前年領60萬元的價值，千萬不要把目前的金錢需求直接當作幾十年後退休時的需求，那時候一個便當可能已經要價200多元了。

退休金本金的計算取決於想要如何領取你的被動收入，有的人可能會用投資5％殖利率的股票來計算，那麼想要年領120萬元被動收入的投資本金就需要有2400萬元。如果是套用前面介紹過的4％法則，則65歲時的投資本金就需要3000萬元，若可以接受65歲的年領退休金只有原本薪資的75折，也就是90萬元，那麼投資本金就只需要累積到2250萬元。

我們以下將保守採用4％法則回推退休金的需求，如果到時候可以拿到5％或更高的投資報酬率，那就更萬無一失了。

Photo Credit: 幸福出版

表2-1列出這位年收入60萬元的30歲年輕人，對於65歲退休時的退休金需求與投資累計試算表，表中的投資累積報酬是用年化報酬率8％計算。

表2-1分成三大部分，上面表格部分在前面文章已有說明，若65歲時還想每年領到跟30歲時等值的年收入，加計2％通貨膨脹後，65歲需要領到的金額為120萬元，用4％法則反推需要的退休金為3000萬元，若可以接受75折的收入，則退休金需求降為2250萬。

表2-1的第二個表格則是預設目前已有一筆相當於年薪的存款50萬元，並計畫每年存下18萬元，相當於每月存1.5萬元投入退休金計畫，中間預設有十年會因為小孩養育花費而中斷每年投入18萬元的計畫。

以這個方式進行計算，39歲後可以累積到約350萬元的退休金，40∼49歲即使沒有繼續每年投入18萬元，退休金可以滾到約757萬元，然後從50歲開始又繼續每年投入18萬元，一直到年滿63歲時就可以滾出2477萬元，這已經達到年收入75折的退休需求。如果不急著退休，可以繼續工作兩年且同樣每年投入18萬，在年滿65歲之後即可達到約2930萬元的退休金，這已經很接近一開始設定的目標了。

表2-1最下方的表格的部分是不在累積退休金的過程中，中斷10年的每年投入計畫，如此在同樣的初始本金、年化報酬率與退休金需求之下，每年需要投入的金額只要12萬元，亦即每個月存1萬元，我們可以看到49歲時已累積770萬元，到62歲時也達到2373萬元，這已達到75折的退休目標，66歲時可以累積到3032萬元，一樣可以達到退休金的目標。

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書籍介紹

本文摘錄自《聰明的ETF投資法：不懂財報沒關係，運用有效投資存下退休金（超值加贈退休金需求試算表、個人化預算規劃表、美國券商開戶流程QR Code）》，幸福出版

作者：Hugo 雨果

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