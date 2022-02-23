《聰明的ETF投資法》：明明台股就有0050，為什麼許多人建議投資美股ETF？

文：Hugo 雨果

台股 vs. 美股，超級比一比

投資台股的好處是「熟悉」，畢竟我們生活在這個國家，上市公司大多為台灣知名企業，在日常生活中，投資人或多或少都有接觸，而公司資料與新聞也都是中文，財報閱讀起來相對輕鬆。

但是相較於美國股市，台股的侷限就比較多，譬如全球型的跨國企業相當少，小型股容易被投信、禿鷹操作坑殺小散戶，每次下單的手續費要0.1425％，單日最大漲跌幅有10％限制，而且產業也比較集中，單就台積電（2330）占台股指數的比例就將近30％，第二名的聯發科（2454）只占了3％，台積電一家公司的市值權重就等於第二名到第23名的上市公司市值總合，台股明顯失衡。

投資美股限制低、範圍廣

相對來說，美國身為世界經濟大國，美國股市的優勢就是上市公司多，在美國上市公司就超過8000家，市值排名在前幾大的大型企業幾乎都是你我耳熟能詳的公司，包括蘋果（Apple）、迪士尼（Disney）、微軟（Microsoft）、星巴克（Starbucks）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook，母公司為Meta）、谷歌（Google，母公司為Alphabet）、嬌生（Johnson & Johnson）、寶鹼（Procter & Gamble）、英特爾（Intel）等。

市值最大的前兩大美國企業，微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）加起來的市值也僅占美股的10％，而美國股市的整體市值在全球總體經濟則有超過50％的市占率，美國股市沒有漲跌幅限制，個股可以一天大漲200％，也可以一天跌掉95％。

由於全球金融機構大多都會在美股市場進行投資，交易量相當龐大，只要稍有知名度的公司幾乎不容易被操控，每次最低購買量只要1股，門檻相對簡單，最重要的是許多家美國券商下單交易美股享有零手續費優惠，對於喜歡短期交易的人來說，成本比台股低很多。

而且透過美股還可以買到其他國家的企業，並非只有美國公司，像是台灣企業在美國上市的公司就包括台積電、聯電、日月光、中華電信、友達、華碩、富邦金控、陽明海運等國內知名企業。

當然投資美股相對需要克服部分難度，例如英文能力要好，國外公司不容易取得中文資料，可以靠Google翻譯稍微克服。透過台灣的複委託投資海外股市，手續費比台股更高，比較好的條件大約是0.15％∼0.3％，而且有單筆金額最低限制，大約是15∼30美元，想要透過美國券商投資就需要上網開戶，現在網路上有許多教導開立美股帳戶的資訊或詳盡的懶人包，而且有些券商有中文網頁，讓開戶過程簡單好上手。

投資美股好處多多

如果克服這些開戶的困難，就能體驗投資全世界的機會，透過美股投資可以獲得的好處相當多。舉例來說，投資人想要投資蘋果（Apple）就可以直接買蘋果的股票，不需要在台灣買蘋果概念股，更何況很多概念股都只是沾到邊而已，不是直接投資。

美股中有許多世界級的企業，成長力與影響力比台灣企業更高，就算是投資ETF，美股的ETF產業分散度也會比台股ETF高。此外，美股的整體市值大，不容易被操控，台灣的小型股市值可能小到用幾百萬元就可以讓該股當日漲停，大型股漲跌還會受外資與法人影響，而美股交易量龐大許多，就算是幾億美金的資金也無法操作市場價格。

透過美國券商購買美股不需要手續費，台股則需要0.1425％的手續費與0.3％的交易稅，對於頻繁交易的人來說，一年的手續費可能就付出好幾萬元，無形之中增加投資成本。而美股通常是「季配息」，台灣大多是一年配息一次，美股配息對於股價影響通常都小於每天市場上正常的波動。

不過，投資美股也有風險需要承擔，舉例來說，如果發生券商倒閉的情況，投資人有可能投訴無門，其實美國券商大多有參加美國證券投資者保護公司（SIPC，Securities Investor Protection Corporation），SIPC會幫投資者提供50萬美元的保障。

另外也會遇到美金匯率風險，想投資其他國家，匯率變動在所難免，但美元是世界貨幣，台幣對美元有一個穩定的兌換價位範圍，以近20年來說，美金對台幣大約落在28∼35元之間，除非是美國或台灣發生大動盪或經濟快速成長，像是台灣錢淹腳目年代，美金對台幣從40元暴貶到24元，否則應該不會發生大幅度的變動。但比較保險的作法還是定期不定額的換匯，將匯率成本控制在一個平均值。

美國與台灣在不同時區，很多投資人都是深夜盯著美股做交易，過著日夜顛倒的投資生活。如果你做的是價值型投資，交易時間就不會是問題，券商可以預先掛單，符合條件與價位才會成功交易，如果是做短線交易的人就需要盯盤，那就必須犧牲睡眠時間了，而美股開市時間也不同，3月中到11月中，美股開盤時間是21:30 ∼04:00，11月中∼3月中的開盤時間是22:30∼05:00。

還有很多人認為美國公司距離太遠，不熟悉其產業環境，其實，我們平常使用的服務或產品很多都是美國公司，像是每天上網用Google，社群交流用Facebook，使用蘋果品牌的（Apple）手機，常喝的可口可樂（Coca-Cola），腳上穿的NIKE球鞋、購物用的Visa與Master信用卡等超多民生必需品。