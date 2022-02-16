北美示威減產，再加上晶片短缺、海運受阻，台灣汽機車最快第2季調漲售價

北美示威持續延燒，再加上供應鏈未能解決的晶片荒，以及海運運價持續高漲，大舉墊高汽機車成本，國內車商面臨今（2022）年第2度調漲壓力，並刪減促銷活動、減少折扣，還有配備降級因應。汽車業者透露，市場已轉為賣方市場，日後若無法負荷成本，最快今年第2季調整售價。

Toyota、通用還有福特等車商持續減產

北美的汽車司機正上演大型的抗議活動，因為他們反對跨境疫苗接種還有隔離政策。這場抗議活動，在底特律（Detroit）還有加拿大安大略省溫莎（Windsor）兩地交通要道大使橋（Ambassador Bridge）上進行，而該大橋的貿易往來高達美加貿易的25%。

Photo Credit: AP / 達志影像 2022年2月12 日星期六，在安大略省溫莎（Windsor），示威者不滿當地相關防疫，進一步阻止交通，中斷美加兩地的交通往來，造成供應鏈受阻。

豐田（Toyota）發言人告訴《路透社》，位於邊境兩側的廠區將持續停工至2月9日，並強調該路線串連多個物流，並非只是影響兩個地區而已，再加上零件短缺也影響了美國暢銷車款Toyota RAV4的生產。

福特（Ford）則表示，這場抗議活動已經導致產能減少，希望能夠儘快落幕，再加上晶片短缺，種種因素若持續未能解決，它會對美加所有汽車產生影響。

擁有旗下擁有Jeep、克萊斯勒（Chrysler）、飛雅特（Fiat）等14個汽車品牌Stellantis汽車集團強調，受到底特律和溫莎關閉影響，導致部分零組件短缺，位於美加工廠的班制已經改為2班制。

通用（General）則強調，位於密西根州（State of Michigan）的廠房，已經停止生產運動型多功能車，其全球採購和供應鏈副總裁Shilpan Amin說：「儘管我們可能會間歇性停產，但仍打算保持生產運行⋯⋯鼓勵供應商評估替代方案，滿足我們的生產計劃。」

Photo Credit: AP / 達志影像 2022年2月12日星期六，一名抗議者被警察禁止靠近連接美加的大使橋（ Ambassador Bridge），並試圖與警察交談。

不過，並非所有車商都受到「無車可賣」的打擊，豐田在2021年連續第2年保持全球汽車銷量第1，在東南亞疫情爆發時，豐田比競爭對手更成功地調整供應鏈，銷量成長了10%，達到1050萬輛，持續擴大對第2名大眾汽車的領先優勢。

全球供應鏈持續受阻，台灣汽機車價恐2度調漲

因為晶片荒短期無解，再加上東南亞疫情反覆，及汽車零組件隨時可能缺貨，加速墊高汽車製造成本。國內車商向《工商時報》透露，進口車商、國產車業者從去年中，已經陸續調高新年式車款售價，但仍不減買氣。

他說：「消費者罵歸罵，為了早點交到車，還是只能接受漲價！」

業者指出，國內不僅不受漲價影響，甚至訂單累積速度比預期還快，也由於缺車消費者對漲價折扣縮水、配備降級，還有長時間候車的容忍度大增。目前熱銷的國產車下訂後，要到6月才能夠交車。

KYMCO光陽工業執行長柯俊斌也外表示，除了全球晶片荒，船運擁擠的情況也相當嚴峻，去年訂單還有3萬多輛尚未消化，光是製造好等著被運送的產品就高達70個貨櫃。

《關鍵評論網》實際詢問鈴木機車（Suzuki）經銷門市指出，熱門車款影響比較大，有些車款還是有現貨，不至於到完全都沒有車可以賣，但是在顏色、配件上就無法像以前那樣多元選擇，。

他也表示，漲價並沒有全面性調漲，但是過去常有的促銷活動都會取消，例如送碰車險、火險等，又或者是過去常有的折價購（加價）零件，以及額外送出的行李箱等相關商品都會減少。

汽車經銷商強調向《工商時報》強調，汽車市場已經轉為賣方市場，業者更放心轉嫁高漲的製造成本，市場正醞釀今年內2度漲價的氛圍，並最快於第2季就會有相關措施。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航