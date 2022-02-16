莫德納宣布將在台灣、新加坡等四地設置子公司，有望成立國家隊爭取技術移轉代工

美國生技公司莫德納（Moderna, Inc.）昨（15）日宣布將擴展其在亞洲的商業網絡，並在台灣、馬來西亞、新加坡、香港設立子公司。莫德納表示，此次拓展將有助於擴大其COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的生產與分配，以及未來mRNA疫苗與治療的研發。

先後與韓國、澳洲合作，執行長盼拓展亞洲業務有更多機會

莫德納在新聞稿中指出，該公司在亞太地區已在日本、韓國與澳洲設有子公司。去（2021）年，莫德納與韓國政府宣布將共同合作探索在韓國當地研發與生產的機會。莫德納近期則與澳洲政府達成協議，將在該國維多利亞州建造一座頂尖的mRNA疫苗製造產。

莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）表示，2021年對莫德納來說有相當重大的影響，「隨著亞洲業務的拓展，我很驕傲能在2022年持續看到莫德納的成長。」班塞爾指出，在經歷十年的時間發展mRNA平台，他們已經做準備要在全世界對抗疫情的過程裡，扮演關鍵角色。

隨著今年在台灣等四地設置子公司，班塞爾表示他們期待能夠看見新的機會讓mRNA平台發揮影響力，用以解決亞洲地區的健康問題，包含那些造成高負擔的疾病。

莫德納表示，其研發COVID-19疫苗目前已獲得超過70國的批准使用，包含加拿大、日本、歐盟、英國以及以色列。莫德納去年總共運送了8.07億劑的疫苗，其中約有25％是送到中低收入國家。

台灣業界：可能由政府規劃主導，招募民間生技廠商入股

（中央社）美國生技大廠莫德納宣布來台，業界透露，未來可能由政府規劃主導成立新公司，國發基金投資，招募民間生技廠商入股，以新版生技條例委託代工（CDMO）租稅優惠條款，與莫德納洽談mRNA平台技術移轉，除代工生產新冠疫苗外，感染性疾病、癌症等罕病新藥，是未來開發重點。

據了解，依照莫德納與業者提出的需求，希望廠區鄰近機場，初步鎖定大台北地區一處現有廠房，但仍未定案。

COVID-19疫情爆發以來，莫德納疫苗獲得70多個主管機關核准，從一家新創公司，一躍成為與百年藥廠輝瑞抗衡的新冠疫苗大廠。除歐洲與北美地區外，莫德納去年與韓國三星簽訂疫苗代工合約，在日本、澳洲同步設有辦公室；昨天宣布台灣外，也會在香港、馬來西亞與新加坡增設子公司。

業界人士對《中央社》記者表示，去年立法院通過新版《生技醫藥產業發展條例》，首度納入委託代工（CDMO）享受租稅優惠，政府也積極展開爭取莫德納等國際大廠合作機會。

台灣臨床研究、健全的健保制度，開發新藥成本相對低廉，是吸引國際生醫大廠來台的主要誘因。生物技術中心執行長吳忠勳過去受訪時直言，台廠在生物製劑有一定程度技術及設備能力，但還缺乏足夠產能，要接國際疫苗代工，建議可以由政府出面主導整合籌組國家隊。

據了解，經濟部、衛福部以及國發會等相關單位從去年迄今，透過各種管道方式爭取莫德納來台，並且規劃由行政院國發基金出資，循過去投資台積電模式，主導成立一家新的生技公司，政府持股將在49％以下，尋求民間業者投資，是目前規劃方向之一。

全心醫藥生技董事長楊育民去年在行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）表示，mRNA技術是未來最重要平台，不只在疫苗應用上，台灣要迎頭趕上技術潮流，建議找到合作夥伴大膽投資，建立年產5億劑的mRNA生產線，估計只要1億美元建立500公升的發酵槽就可以建立起來，他認為國內有這個能力創造出這個產能。

政府為持續扶持生技產業發展，將生技條例改名為《生技醫藥產業發展條例》，並延長至2032年底，也首度納入受託開發製造等項目，意味著未來即使是代工製造，也能享有租稅優惠；目前經濟部仍在訂定子法，針對外界關心委託代工適用範圍，初步規劃須符合3大條件，包括關鍵性、特殊性或創新性。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺