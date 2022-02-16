烏克蘭危機解除？俄羅斯宣布部分軍隊返回基地，拜登仍警告「入侵還是有可能的」

俄羅斯、烏克蘭邊境的緊張關係出現緩和的可能性，俄方表示並不希望在歐洲發生戰爭，將撤回部署在烏克蘭附近的軍隊。但西方國家領導人卻認為，目前還沒有撤軍的證據；烏克蘭方面也強調，需要看到全面撤軍，才會相信雙方關係真正降溫。

根據《BBC》報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）在15日與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面，在近期多國高層訪俄之後，蕭茲是最新一位試圖透過與俄國對話，來緩和緊張局勢的西方領導人。兩人在4小時的會晤後，於莫斯科發表談話。

被問到戰爭問題時，普亭向記者表示：「我們想要嗎？當然不想。這就是我們推進談判流程的原因。」不過，普亭也強調，1990年代前南斯拉夫的衝突是和歐洲發生戰爭的先例，而當時的戰爭是因為北大西洋公約組織（NATO）未經聯合國安理會批准，就對塞爾維亞發動戰爭。

北約在這次烏克蘭危機中具有重要意義，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）期間多次喊話爭取加入，俄國也不斷放話阻擋、反對北約擴張。在與蕭茲的談話後，普亭仍對記者表示，北約並未解決俄羅斯非常基本的安全問題，同時要求立刻處理烏克蘭想加入北約的議題。

針對俄羅斯這陣子對烏克蘭邊境的增兵，蕭茲向記者直言：「我認為增兵是一種威脅」，並表示非常擔心，且這些駐紮在邊境的10萬俄羅斯軍隊令人感到「難以理解」。

俄國防部稱軍隊完成演習、返回基地，西方國家：還沒證實

隨後，俄羅斯軍方表示，已經有軍隊從烏克蘭邊境撤出，這是烏克蘭危機首次出現可能緩和的跡象。根據《路透社》的報導，俄羅斯國防部的聲明指出，在全國持續進行大規模軍演的同時，俄羅斯南部和西部的部分軍隊已經完成演習，並開始返回基地。

對此，《BBC》的報導指出，北約認為，俄羅斯的聲明讓人有理由「謹慎地樂觀」，但到目前為止，還沒有證據顯示當地的局勢已經緩和。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在電話中向俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）強調，美國需要看到「可以驗證」、「可以相信」且「有意義」的衝突降溫。

英國首相強森（Boris Johnson）則認為，來自俄羅斯的訊息相當複雜，因為英國的情報顯示，俄方正在邊境附近蓋野戰醫院，會被聯想是為入侵做準備。

根據《衛報》報導，美國總統拜登（Joe Biden）對此警告，雖然有報導稱，俄羅斯部分的軍隊正在返回基地，但美國的消息還沒證實這件事情。拜登強調，仍應把俄國軍隊是做威脅，「很明顯，入侵還是有可能的」，他也再次呼籲在烏克蘭的美國人，在還能安全離開的時候趕快離開。

不過，拜登強調外交解決烏克蘭危機的重要性，但若俄羅斯入侵，北約盟國、西方國家會團結一致反對。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）回應，俄羅斯宣布撤軍的消息「缺乏說服力且沒有被證實」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則在推特上發文，表示烏克蘭「不相信我們所聽到的，只相信我們所看到的」，因此，直到俄羅斯真正撤軍，才會相信雙方關係真正降溫。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺