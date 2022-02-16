2022/02/16,
健康

香港多個年齡層「首針接種率」逾8成，哪一個組別打得最多最少？

香港多個年齡層「首針接種率」逾8成，哪一個組別打得最多最少？
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

我們想讓你知道的是

政府推行「疫苗通行證」，凡進入表列處所人士，須使用安心出行及符合「疫苗通行證」規定，即是要至少接種一劑疫苗。

*數據截至2022年2月13日晚上8時

第五波疫情急速發展，香港政府及不少專家強調，為應對疫情，當務之急是市民須完成疫苗接種。政府已宣布將於本月底24日推行「疫苗通行證」，凡進入表列處所人士，包括進入商場、超級市場、街市、宗教場所、百貨公司髮型屋等，須使用安心出行及符合「疫苗通行證」規定，即是要至少接種一劑疫苗。

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根據政府公布最新數字，大部分年齡組別就第一針疫苗已達到逾8成的接種率，分別包括「12-19歲」青少年組別、「20-29歲」、「30-39歲」、「40-49歲」以及「50-59歲」組別。當中，接種率最高的為「40-49歲」中年組別，接種率達到94.46%。而「60-69歲」組別接種率亦十分接近8成，暫有79.67%。

接種率相對較低的組別是高齡組別，「70-79歲」人士中，66.62%已接種第一針，而「80歲以上」接種率則為37.39%。

最後，因政府近日才放寬疫苗接種年齡限制，「5-11歲」的兒童接種率因而最低，錄得6.73%。不過，政府已修訂兒童接種疫苗的規例。政府日前（13日）宣布，接種科興疫苗的最低年齡自15日起，由5歲降至3歲。3至4歲兒童可以在網上預約接種科興疫苗。至於復必泰疫苗，自9日起，5歲至11歲兒童已可預約接種，兒童可到專屬的兒童社區疫苗接種中心接種。

資料來源：2019冠狀病毒病疫苗接種計劃

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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