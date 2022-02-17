2022/02/17,
政治

從媒體大亨到湧言會領袖，三立「海董」模糊了政黨與媒體的界線

從媒體大亨到湧言會領袖，三立「海董」模糊了政黨與媒體的界線
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

同時身為三立董事長和民進黨「海派」領袖的林崑海在14日離世，之後包括行政院長蘇貞昌和立委王定宇皆讚其「值得敬佩」。但回顧「海董」從計程車司機、錄影帶出租，到成為一方之霸的過程，台灣的媒體環境又改變了多少呢？

文：李宙仁

2022年2月16日，民進黨立委王定宇評論於14日病故的三立董事長林崑海：

「為了台灣的價值，願意放棄犧牲自己經營企業的利益，值得敬佩。」

2022年2月15日，行政院長蘇貞昌林崑海：

「堅持台灣主權立場，令人敬佩。」

1993年，政府開放民間業者申請有線電視，各類型頻道百花齊放，綜藝節目、類戲劇、新聞台百家爭鳴，系統業者與頻道商共治，雨露均霑。各種光怪陸離的新聞和節目，打破宰制跟解碼器，爬進家長、兒童、跟廣大觀眾眼中。

之後約莫20年間，各類型電視台無不爭取上架，移頻，政商關係好者有人「處理之」、顏色不夠純正者，「去之」，藍綠皆然，於是乎，千年周星馳重播登場，萬年頻道表一統江胡。

不久，中華電信引進拿著國家公器，引進IP電視MOD，說要打斷頻道壟斷，粉末登場。隨即，MOD與系統台僵持不下，互有損傷，決定「以和為貴」：不下架、不移頻、上有對策、下有政策，「共好」。

接著，網路媒體興起，收視率為王，但流量成魔，把尋求點閱的技術自稱為「內容產業」的 一環，而壓抑了真正有品質的新聞和節目的創作空間。

這場科技革命殘暴程度，不亞於政治鬥爭，電視台乖乖把內容上傳YouTube，原本無人聞問的「觀眾意見信箱」被「網友留言」取代，「網友關心」的，才是新聞。還有，大家也開始愛看「國際新聞」了？

2004年5月19日，當時的民進黨立委羅文嘉說：

「社會上對這兩個議題都已經有共識，第一個共識是政媒兩棲應該中止；第二個共識是，置入性行銷應該應該停止。」

過了一陣子，紅媒撤了、綠媒長大了、藍媒縮了、公廣挾著「公民」二字學會對政黨大聲「嗆聲」，政黨與媒體的界線，又再一次糊了。

現在，電視台老闆成為派系領導人，前政論節目主持人入閣、入不分區，派系子弟兵上節目，電視台老闆有中常會代言人。

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Photo Credit: 擷取自林國慶Facebook左為林崑海
左為三立董事長林崑海

為什麼台灣財團想玩媒體？想玩新聞台？這一點在台灣選舉政治文化中不難理解，但許多媒體已成為實質低新、低知識含量、低創新的「產業」，這就算不是市場自由化的結果，也沒有因為市場自由化，而獲得絲毫改善。

不只一個人問過，台灣需不需要這麼多電視台？需要什麼樣的新聞台？如果覺得國外的比較專業，就去學一學，如果覺得電視台就是要有政治立場才有台灣味，那就繼續搞。

諾貝爾獎得主李遠哲曾問大家，是要向上提升或向下沉淪，這句話依然沒過時。

1994年11月18日，擔任立法委員的朱高正說：

「從國民黨與民進黨彼此爭執中，可以看到很多真理。一是如果豬哥亮幫民進黨，民進黨會說豬哥亮是鄉土化，但豬哥亮幫了國民黨，民進黨就說他開黃腔。」

當年，票房毒藥的導演侯孝賢，一直要等到作品《悲情城市》在義大利威尼斯影展得獎，出口轉進口，才獲得自己土地子民的重視跟關愛；現在，台灣本土影視產業在國際的競爭力仍然有限，自信心不足的這筆帳，又該算誰的？

「人說他小漢時在挖蚵仔、考試作弊無人知影、時間改變、煞變成正港的老大。」這是侯孝賢電影《南國再見，南國》中《濁水溪公社 》所譜的曲子「Silicon槍子」。

筆者認為，這正是過去幾十年間，台灣電視產業的寫照。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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