2022/02/16,
勞工

比利時勞工將能選擇每週工作4天，雇主要給出充分的理由才能拒絕

比利時勞工將能選擇每週工作4天，雇主要給出充分的理由才能拒絕
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比利時勞動部長在記者會上指出，若員工要求縮短工作日數，雇主要給出充分的理由才能拒絕。不過，比利時的每週總工時還是維持和5天工作日一樣的38個小時，若改為每週工作4天，就得把38小時壓縮在4天完成。

歷經一連串的勞動改革，比利時的勞工很快就能夠選擇每週只工作4天。「這項協議為更加創新、永續且數位化的經濟樹立了燈塔，目的是為了讓人們和企業都更強壯」，比利時首相德克魯（Alexander De Croo）在宣布改革方案的記者會上表示。

根據《euronews》的報導，讓這項改革成為具有實質效力的法律，可能會需要數個月的時間。

比利時聯邦政府所同意的改革草案，讓勞工能夠每週工作4天。比利時副首相兼勞工部長德馬涅（Pierre-Yves Dermagne）在記者會上指出，若員工要求縮短工作日數，雇主要給出充分的理由才能拒絕。

不過，比利時的每週總工時還是維持和5天工作日一樣的38個小時，若改為每週工作4天，就得把38小時壓縮在4天完成。

一名政府官員向《euronews》證實，草案一經通過，勞工可以要求在6個月的期間內每週工作4天，6個月之後，勞工能夠選擇要繼續工作4天、還是回到一週工作5天的日子。之所以要設定6個月的期限，是擔心勞工發現4天工作日比較不適合自己。

德馬涅認為，這項新制將有利於那些想要花更多時間陪伴孩子的人，還補充說，這對於離婚、分居但共享孩子監護權的夫妻會特別有幫助。

蘇格蘭、西班牙也推工作4天，阿聯勞工每週五中午就可下班

根據《富比世》的報導，在比利時之前，蘇格蘭就已經開始試行4天工作日。在蘇格蘭的方案中，勞工的工時會直接減少20％，且工資不會受到任何影響。蘇格蘭民族黨將提供1000萬英鎊的資金，用來實驗縮短的工作日數，一些蘇格蘭企業已經開始實施。

此外，西班牙政府也宣佈要讓勞工每週工作4天，這項計畫中，勞工在3年內每週工時縮減為32小時，也一樣不會影響工資，這項計畫和蘇格蘭較為類似。

《富比世》指出，過勞問題普遍的日本也在考慮4天的工作日，其中，微軟2019年就曾經在日本試行縮短每週工時的計畫，實驗結果發現，縮短工時後勞工不僅更快樂，工作效率也提升了40％。

此外，冰島日前也針對2500名勞工進行一項研究，將勞工的每週工時縮短至35到36小時，且沒有減薪。研究結果發現，工時縮短不但減輕勞工的壓力，還改善健康，並在工作與生活間取得平衡。基於這項結果，冰島工會也著手倡議縮短工作時間。

阿拉伯聯合大公國則在2022年成為世界上第一個每週工作4天半的國家，該國週一至週四的工作時間，是早上7:30到下午3:30，週五只需工作到中午。

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新聞來源

責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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