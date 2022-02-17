徐州八孩母親身份撲朔迷離，反而讓中國社會的表裡不一越來越清晰

中國徐州八孩母親事件

新年前後，中國江蘇省徐州豐縣歡口鎮發生「八孩母親事件」。該地居民董志民以「八個孩子的爸爸」成為網紅，其他網紅則前去當地「打卡」。結果其中一個網紅攝錄了一名疑似精神失常的女子，在寒冷天氣下身著單薄衣裳，並被鐵鏈拴在一間光線昏暗的小屋裡，後來證實她就是「八孩母親」，「楊某俠」。

悲慘畫面迅速傳遍中國，在社交媒體輿論風起雲湧，幾乎全網譴責。

由於事件極為惡劣，傳言四起。綜合網友分析，涉及的罪行可能包括拐賣婦女、強奸、輪奸、虐待、非法禁錮、綁架、性奴、生育機器等，而且時間長達24年。甚至有人懷疑在第一孩和第二孩之間可能存在「殺女嬰」，因為八個孩子七個男孩；而且第一孩和第二孩之間相隔多年，第二孩之後基本一、兩年一個，完全不符合規律。

網友又挖出一個多年前，名為「李瑩」的四川失蹤兒童的照片，通過照片對比，認為「楊某俠」就是李瑩。

之後，多本在1980－1990年代的書籍也被重新翻出來，裡面詳細描述了當年徐州地區的拐賣婦女經濟鏈，統計數字數以萬計。一些以前被販賣的婦女也說出自己的悲慘經歷，指控在那些地方，拐賣婦女是整個村落鄉鎮，從政府到村民的共謀。網友還編出了「你和谷愛凌差了十億次投胎 但與鐵鍊女只差一記悶棍」的句子。

當地政府迫於輿論壓力，連續發布了四份「調查通報」。

豐縣縣委宣傳部在1月28日發出第一次通報：該女子為楊某俠，於1998年8月與董志民領證結婚，不存在拐賣行為。其家人和鄰居反映，楊某俠經常無故毆打孩子和老人。經醫療機構診斷，楊某俠患有精神疾病。目前，楊某俠得到救治，豐縣縣委、縣政府已對其家庭開展進一步救助。

豐縣聯合調查組在1月30日發出第二份通報：稱楊某俠在1998年6月流浪乞討時，被董志民父親董某更（已故）收留，此後便生活在一起，且該女子有智障表現，生活尚能自理，而辦理結婚登記時，工作人員未對其身份信息進行核實。之所以被鎖鏈拴住是因為2021年6月以來，楊某俠病情加重，並且經常摔東西，為防止楊某俠犯病時傷人所以將其鎖住。

江蘇徐州市委市政府聯合調查組在2月7日發出第三份通告：楊某俠原名為小花梅（父母已故），雲南省福貢縣貢縣亞谷村人。1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。同村的桑某某（女，當時已嫁至江蘇省東海縣）將小花梅帶至東海縣治病。桑某某稱，當年她是受小花梅母親所託，帶小花梅到江蘇治病並找個好人家嫁了，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後，小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人。經南京醫科大學司法鑑定所DNA鑑定，八個孩子和董志民、楊某俠均符合生物學親子關係。

官方在2月10日發出第四份通報：董志民因涉嫌非法拘禁罪，桑某某、時某忠（桑某某丈夫）因涉嫌拐賣婦女罪，被採取刑事強制措施。

應該說，四份通告展現的事件越來越清晰，然而，這沒法釋除公眾疑惑。有人前往亞谷村當地考察，發現「失蹤」的「小花梅」雖然確有其人，但沒人認真調查過到底她是不是「八孩母親」。而且「小花梅」的年齡（現在應五十餘歲），也明顯對不上「八孩母親」的年齡。

現在民間最新的推測是，當年董志民確實與被拐賣到徐州的小花梅「結婚」，並產下第一個兒子，但現在的「八孩母親」並不是當初的「小花梅」，而是「小花梅」再次失蹤（逃走？）後，董志民再「撿回來」的婦女，冒用了「小花梅」的身份，第二孩到第八孩都是她所生。而這個婦女很可能就是四川失蹤女孩「李瑩」。

以上推測與官方第三份通告「八個孩子和董志民、楊某俠均符合生物學親子關係」不符，但民間對這個鑑定半信半疑。

奈何，中國進入「維穩節奏」，八孩母親被精神病院收治，任何人都不得探視。網上也大規模刪帖封人。此事漸有中國式的不了了之的可能。

這個事件性質非常惡劣。

首先，揭露中國的「兩個世界」

此事不但是女權問題，不但是人權問題，更是每個正常社會中都非常嚴重的刑事罪行。這個問題被公開之後，全網一致憤怒，這說明在公共輿論中，這事有高度共識。

然而，在那個具體的村落村民和基層統治機器，不可能不知道這件事，但依舊熟視無睹。而且經歷24年，官員幹部都恐怕換了好幾輪，卻依然如故。這顯然不是個別人的原因。這種公共輿論和基層實踐中的巨大差異，令人深思。

有人認為，他們都是利益共同體。但具體到收受什麼利益上，那個禁錮嫌犯也是窮人一個，還要社保，如何就能給相關官員什麼足以打動他們的利益？因此，最可能的解釋，就是他們根本認為這種事不是什麼大事情。這些基層官員和基層人民缺乏基本的法律觀念，缺乏正確「三觀」，完全接受上層輿論截然相反的道德標準和邏輯。這樣才會光靠小許送禮以及人情，就足以輕輕放過。

這說明，中國的公共輿論和鄉村小城鎮基層確實存在嚴重脫節。用歷史上的情況對比，就是中國文人階級主導的文字系統，與文盲階級的實踐，基本是兩個世界。看中國文字系統寫成的歷史書地方志墓碑等，並不足以完全瞭解歷史真實。因為那都是文人視角。相反，中國的第一手史料留下的很少。這為瞭解中國社會的金字塔下半部，帶來極大的困難。這裡強調的是金字塔下半部，而不是底部，用以說明人口之大。