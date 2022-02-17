從立陶宛到美國國會，政府該如何看待這一連串「台灣代表處」改名潮？

美國國會日前通過眾院4521號（H.R. 4521）簡稱為《2022年美國競爭法案》（America COMPETES Act of 2022），條文中罕見提及我國駐美代表處名稱從現今之「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office, TECRO）應改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office, TRO），背後意義甚值分析。

第一，法案文字仍有變數

由於上述眾院法案版本內容與去年參院通過的版本不同，故兩院最終協調的版本是否仍將保留上述「改名為台灣代表處」字眼，仍存有不確定性。

而且，眾院4521號雖通過，但票數為222票同意、210票反對，亦即兩黨於此案並未有高度共識，未來兩院協調時料將就法案文字字斟句酌，而台灣代表處更名一節是否為兩黨議員共識，實存有變數。

第二，我方應展現積極企圖心

上揭眾院版本明確指出，現有TECRO名稱不妥（inaptly named），原因係TECRO負責美國與台灣（而非台北）之間的交流，美國國務卿應與TECRO適當官員就更名一節進行談判（enter into negotiations）。

此段文字允值玩味。假設此法最終順利完成立法程序，照道理說，我方應甚為歡迎將台灣駐美機構更名為TRO，何來需「台美談判」之有？當然，或許可將negotiations一詞解釋為廣義的「協商」，但亦不能排除美方並不確認「台灣代表處」是否為我方所希望使用的名稱。

我認為，無論台灣未來如何政黨輪替，政府都應訓令我駐美外交人員向美方堅定傳達我方盼使用「台灣代表處」名稱，莫讓美方誤有我國部分政黨不喜使用Taiwan一詞的錯誤認知。

Photo Credit: 外交部 提供

特別值得一提的是，上述法案中提及，除了位於華府的TECRO之外，我國駐美的其他台北經濟文化辦事處（TECO）亦應一併改名。TECRO與TECO，僅representative一詞差異。未來倘TECRO改為TRO，其他作為實質駐美總領事館的TECO，是否改為TO（Taiwan Office，可譯為台灣辦事處），或以TRO加上城市（例如TRO-LA），都是我方可預先思考之處。

第三，美方釋出力挺立陶宛訊息

眾所周知，台灣於立陶宛設立「台灣代表處」引起中共不滿，但我國於立國館處所使用為Taiwanese一詞，或可廣義解釋為「台灣人/台灣的」。立國政界對於上述名稱有不同聲音，最明顯反對者為立國總統，惟立國外交部長及許多國會議員堅定支持該名稱。

立陶宛能抵抗來自中共的強大壓力，主因為美國的支持，蓋美國及立陶宛共享北約保護傘。

試想，如果上述美國眾院法案順利通過，等同美方公開釋出對於「台灣代表處」名稱的清楚支持，而且美方使用Taiwan一詞，其主權意涵甚且高於於立陶宛使用的Taiwanese。換言之，未來台灣於全世界的駐外館處名稱，即便與台灣沒有正式邦交，都可以此為例，逐步推動更名。

台灣政府及不分朝野政黨，應當傾全力向國際社會呼喊「以台灣為名」。Taiwan一詞，才是台灣社會的最大公約數，也是國際上最美麗動人的名字。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航