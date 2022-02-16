中國2度嚴正禁止業者哄抬，鐵礦砂期貨價格近乎腰斬，影響散裝船運價爆跌90%

中國遏止物料囤積，嚴防境內鋼鐵業者惡意炒作、哄抬價格，監管單位近期2度嚴正警告鋼鐵相關業者，2月15日中國鐵礦砂期貨合約重挫跌停，相較於去（2021）年5月高點，價格蒸發將近一半。且受鐵礦市場持續下探影響，連帶使散裝船運價格暴跌90%。

中國監管單位近日2次嚴告不得炒作鐵礦

今年2月9日中國國家發展改革委與市場監管總局發布告示，聯合約談有關鐵礦石資訊企業強調，其境內鐵礦石出現價格異常，要求相關業者提供礦價上揚的依據，並且提醒告誡，發布市場和價格信息前必須認真核實。

國家發展改革委、市場監管總局強調，高度關注鐵礦石價格變化，將進一步採取有效措施，保障鐵礦石市場價格平穩；同時加強市場監督，若查獲捏造漲價訊息、哄抬價格者，露頭就打，嚴厲懲處。

2月15日，中國監管當局又再度告誡，針對近期鐵礦石價格異常波動等情況，提醒相關企業不得編造發布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇，且號召國企主動承擔社會責任，助力政府保供穩價。

受到強大的監管壓力，2月15日中國鐵礦砂期貨主力2205合約重挫跌停，收報每噸人民幣699元，相較於去（2021）年5月每噸人民幣1358元，幾乎腰斬。

《關鍵評論網》實際詢問台灣鋼鐵公會業內人士表示，全球乃至台灣正受到物價影響，各類原物料漲勢蠢蠢欲動。去年行政院主計處公布消費者物價指數（CPI）2.69創下2013年新高，當時公會已經配合經濟部、工業局等，也已發函呼籲業者勿哄抬鋼價囤貨等。

中國鋼鐵產量萎縮，散貨運費暴跌90%

為了遏止鐵礦期貨價影響，中國國內的經濟下行。《彭博社》報導指出，中國是全球最大的金屬消費國，但正在面臨經濟趨緩的困境，連帶影響了國際鐵礦砂業者的獲利。

BetaShares首席經濟學家David Bassanese表示，中國監管單位持續打壓房價，連帶使房地產中使用的鋼鐵量下滑。西班牙跨國礦產公司力拓（Rio Tinto）對外表示，受到需求趨緩、缺工衝擊影響營運。

另外，散裝海運也受到波及，《日經亞洲》報導指出，4個月前散裝海運突破8萬美元的12年新高，但到了今年1月底，已經降到了5826美元，跌幅超過90%，是20個月以來的最低價位。

報導稱，自去年7月以來，中國粗鋼一直未能達到前（2020）年的高點；另根據世界鋼鐵協會（worldsteel）數據指出2021年的產量出現了6年來首次下降。

日本托運處官員Nippon Yusen告訴《日經亞洲》，過去疫情下，散裝船運運價飆升，但是2022年已經不可能再重現光景，他進一步強調各界都在關注中國鐵礦砂的需求是否能重振。

公會業內人士也談及，中國除了經濟趨緩外，也對其境內的碳排放進行管制（去年首次削減粗鋼產量），同時鼓勵中間產品（半成品）出口，且由於鋼鐵是高度碳排產業，若要維持往年高產量的盛況阻力不小。

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核稿編輯：翁世航