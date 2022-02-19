【台漫】軍旅生涯深刻難忘，眾多漫畫家各自發揮創意紀錄這趟陰間歷險記

文：陸坡

面對我成兩個班！讓男人頗有共鳴的軍旅漫畫

漫畫百百種，題材的多元性不用贅述。如有著大螢幕光環的美漫，或以人文風情為主軸的歐漫，日本漫畫在市場上也有著不遑多讓的崇高地位，台漫的確比起世界漫畫巨頭們，要花更多心力修補斷層急起直追。

眾多漫畫題材中，「當兵」是屬於台灣獨特的創作題材與模式，雖說鄰近的韓國、馬來西亞或泰國等也有著義務役期，但台灣有台灣的玩法。對當過兵的人來說，軍中的回憶想來總是讓人難以忘記，漫畫創作者在實際走一遭後，決定以自己的方式來去回憶這趟陰間旅程。

Photo Credit: 創作集提供 當兵生活作為創作主題一直以來都不少見，經典如星期漫畫周刊上連載的《張雨生大兵日記》。

雖說軍旅生涯並非台灣獨有的漫畫題材，例如法國就有以二戰老兵口述人生故事的經典漫畫作品《阿蘭的戰爭》、日本經典之作《鬼太郎》作者水木茂，也以自己的經歷和所聞繪製了《漫畫昭和史》和《全員玉碎！》等描述二戰時期日本軍國主義的荒謬之戰。既然非獨有、也非描寫跨時代戰爭的深刻故事，那為何「軍旅漫畫」卻是台灣漫畫頗具代表的一環呢？

過往軍人都被當作是戰爭的棋子之一，但在當代承平時期，「士兵也是人」的概念揚升與國軍日常操練記憶，讓台灣軍旅漫畫呈現了新的時代意義。

從《狗臉的歲月》到《老媽，我想當爽兵！》

從過去紙本漫畫周刊或是當代網路的漫畫創作，都可以看見不同年齡層對於自我軍旅生涯的詮釋。經典如曾正忠於《星期漫畫週刊》上，連載以歌手張雨生入伍從軍為題材的四格漫畫作品《張雨生大兵日記》，乃是少見結合藝人與軍旅的漫畫形式。

以誇張手法和日式動漫風格表現軍旅大小事，還加入些男性妄想和浪漫色彩的韋宗成《新世紀國軍戰士》；李鴻欽重新再出發的寫實軍旅生活《狗臉的歲月》；還有御村了承襲搞笑四格、一刷再刷現代軍旅故事《兵齊步－－歡樂當兵日誌》；網路部落格式以吐槽為主軸的睫毛《老媽，我想當爽兵！》等，皆可看見台灣的軍旅漫畫每隔幾年就有重新席捲而來的趨勢。

Photo Credit: ©睫毛／時報文化出版／2012 《老媽，我想當爽兵！》吐槽風格勾起大家從軍的回憶。

也因台灣軍旅漫畫題材創作歷史悠久，我們可以看見很有趣的世代交替現象。如《狗臉的歲月》中出現的「呼叫器」，在後續新生代的軍旅漫畫中成為智慧型手機；當年的值星背帶，如今只剩值星臂章。

有意思的是，有些事情竟也未曾改變，像是依然用電話卡打公共電話報平安；軍中的幹話從過去到現在，竟然完全沒有退燒。有些故事傳承下來，有些習慣產生變化。台灣軍旅漫畫的創作，帶讀者見證一段台灣軍營從古至今，變與不變的軍旅歷史。

Photo Credit: CCC創作集提供 李鴻欽《狗臉的歲月》最近在網路漫畫平台重新展開連載。

只有「陸軍漫畫」？少見的軍種故事和延伸惡搞的創作題材

「軍旅」的確是台灣漫畫的熱門題材，但看過許多作品後，往往會覺得奇怪，為什麼這些軍旅漫畫的主題永遠是「陸軍」？雖說陸軍占兵役人口中絕大多數，漫畫家們是陸軍的比例相對來講也偏高，但還是有描繪其他軍種的漫畫故事，如蘇彥彰描述陰錯陽差當上憲兵的菜鳥，經歷諸多磨練的《菜鳥現兵》就是一例。

非透過漫畫而用文字去描述的軍中故事也不少，如MARK《我的空特日記》就以航空特戰部隊的寫實操練為主。而近期較為有趣的作品是劉楷《我是蛙人》，訴說海軍陸戰兩棲偵搜隊員，從蝌蚪變成蛙人的辛酸與趣事，宣傳時由漫畫家抹茶牛奶將故事改編成四格漫畫，吸引不少女性讀者對於軍人題材作品的好奇。

Photo Credit: ©劉楷、米果子／威向出版社 《我是蛙人》描寫少見軍種的訓練過程。

Photo Credit: ©JACK、蘇彥彰／東立出版社 《菜鳥現兵》描寫誤打誤撞進入憲兵隊的軍旅生活。

經由「軍旅」延伸出來的創作內容可說是相當多，其中多半是對軍旅的惡搞，例如《新世紀國軍戰士》就以國軍營區中出現機器人駕駛員和一般義務役士兵對比、虛實穿插的惡搞，而在River的四格漫畫《難道長得不帥就只能當個好人嗎？》中也穿插和阿宅校園故事相呼應的軍中生活。

謝東霖與綜合口味合作的《入伍吧！魔法少女》，則是以「在台灣男人必須當兵，女性則是要當魔法少女」作為有趣的開端，以各種軍中哏轉換為空想的魔法少女集中營題材，讓原本以回憶為主題的軍旅漫畫題材，有了全新的創意和運用空間。

Photo Credit: ©韋宗成／未來數位 《新世紀國軍戰士》作者韋宗成為此書還拍片宣傳引來熱議。

Photo Credit: ©River／東販出版 《難道長得不帥就只能當個好人嗎？》中主軸雖為校園生活，但在支線上仍運用了不少軍旅題材。

當徵兵制走入歷史，台灣軍旅漫畫何去何從？

如今台灣徵兵制度即將走向募兵制，軍旅生活也許不再是許多新生代男性的共同回憶。在未來，軍旅漫畫會在台灣畫下句點，還是會有更多不同的創作手法？

如《入伍吧！魔法少女》本質上還是以軍旅為主，只是故事的主軸從軍人換成了魔法少女；入伍的人從一群男性轉變成了女性。日本有許多職業題材的漫畫作品，就算日本自衛隊題材敏感，還是有漫畫家掛羊頭賣狗肉，繪製名為《老婆是萌系漫畫家》，實際卻是在敘述自衛隊老公軍旅生活的漫畫。

Photo Credit: ©謝東霖、綜合口味／時報文化出版／2019 《入伍吧！魔法少女》可說是近期最有顛覆性的軍旅漫。

軍旅漫畫過去的重點在於「共同的回憶」和「集體式的情懷」，如今募兵制度開始，也許可以讓創作者想想，玩了那麼多年的「回憶哏」，是否該賦予軍旅漫畫新的一面？如同男性向的魔法少女，換個方向如女性向BL或同志題材的軍旅創作，或許也會是一種不同的創作方向。

即便當初並不是自願服役的人們，遇到軍旅話題還是有滿滿的軍中回憶，就算當兵已經成為一種選擇而非強制參與，若能透過漫畫給沒當過兵的人們了解，我們當時的幹意和感動，也許才是未來「軍旅漫畫」需要努力的創新與目標。

本文作者介紹

陸坡，一個喜好很讓人摸不著頭緒的文字作者，常被誤認成是都市仔的鄉下俗。著有BL小說《三三五日軍中手札》、《少年仔》與靈異冒險故事《營長的除靈方法》。Blog：LUPO ALL COMMENT 陸坡雜談

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈真．莒光日誌：軍旅漫畫台灣味！〉

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