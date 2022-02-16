香港新增逾4千本土例再創新高、1.2萬人確診待入院，習近平指示中央全力助港抗疫

新增病例首次突破4千宗

（中央社）香港COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例數呈幾何式增加，繼昨天（15日）增加1616例後，今天（16日）再激增4285例，這是疫情爆發約兩年來的新高。

香港政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今天通報新增的確診案例中，21例為境外移入，其餘都是本土病例；新增病例大都是感染變異株Omicron。

此外，初步化驗呈陽性個案數量約有7000例。

醫院管理局總行政經理何婉霞表示，今天新增9名確診者死亡。

確診者未能入院 （中央社）據報導，香港由於床位不足，目前有超過萬名確診者和檢測初步呈陽性者只能在家等候住院。 一月初香港爆發第5波疫情，衛生官員昨天指出，仍有許多確診者和檢測初步呈陽性者未能入住醫院接受治療。 多家媒體今天引述消息報導，在家等候住院的確診者和初步呈陽性者累計多達1萬2000人，他們被官方告知居家隔離，未能獲得適時照料。 由於香港住屋狹小，確診者、檢測初步呈陽性者留在家中等候時，恐容易將病毒傳染給家人，令情況更糟。

香港第5波疫情持續惡化，已經引起北京當局高度關注，親中報系《大公報》和《文匯報》今天報導，中共總書記習近平已指示北京中央各部門支持香港抗疫。

習近平強調，香港特區政府要確實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

香港和大陸相關官員日前在深圳召開交流會，北京同意在多方面助港抗疫，包括派人赴港協助檢測病毒、支援快速檢測物資、協助建置抗疫設施和保障供港生活必需品順利運送等。

Photo Credit: AP/ 達志影像

習近平：全力助港抗疫

針對香港出現第5波較為嚴峻的COVID-19疫情，中共總書記習近平指示北京中央全力支持和幫助香港抗疫。

香港親北京報章《大公報》和《文匯報》今天罕有地單獨報導了習近平的涉港談話。

報導表示，香港第5波疫情牽動著習近平的心，習近平近日就支援香港抗擊第5波疫情工作作出重要指示，並委託副總理韓正向香港行政長官林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷。

他強調，香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

他說，北京中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像

據報導，韓正批示，要求香港特區政府和各有關方面落實習近平的重要指示精神，並指示北京中央有關部門和廣東省解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

報導表示，北京中央還決定成立由國務院港澳事務辦公室和國家衛生健康委員會牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

報導指出，廣東省委、省政府近日也專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。

根據過往經驗，習近平涉港的重要言論，一般是公開發表或透過北京中央官媒刊登，很少像這次般透過香港報章發表，這是北京方面在處理領導人講話上較少有的做法。

林鄭：用好北京支持

香港行政長官林鄭月娥今天誓言用好北京中央的支持，傾盡全力抗疫。

Photo Credit: AP/ 達志影像

在中共總書記習近平指示北京中央全力支持香港抗疫後，林鄭月娥回應說，會繼續帶領特區政府以堅定意志用好中央支持，團結社會各界，傾盡全力抗擊疫情，作為本港當前頭等要務。

她說，特區政府定當按照習近平的重要指示，切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

她說，疫情的急速發展令香港當前情況極為嚴峻，也大大超出了特區政府的應對能力，因此，她向北京中央提交報告，提出具體協助訴求。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！