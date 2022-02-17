李登輝催生、劉泰英實現，「台灣和牛」源興牛的前世與今生

文：謝金河

由李前總統一手催生的台灣和牛——源興牛，終於到了可以問市的階段。2月13日由劉泰英（泰公）擔任董事長的源興居生技公司，終於號召股東，在南京東路四段的小巨蛋對面開了一家源牛火鍋餐廳。

當天犧牲了週日例行爬山行程，專程來慶賀源牛火鍋的開張儀式，一方面是對方李前總統生前矢志要推展台灣和牛的感佩，另一方面，也代表我對於長期放牧在擎天崗上的但馬牛的思念。在開幕儀式上，泰公透露移殖到花蓮兆豐農場的但馬牛已經有兩百多頭，逐漸符合規模經濟，也到了可以量產上市的階段。

這群原來放牧在擎天崗上的和牛，在2016年由李前總統交待王燕軍購入，移往兆豐農場飼養，原來有19頭，後來又生了一頭小牛，王燕軍說他是抱著小牛坐在貨運車上把牛送到兆豐農場的。經過六年的時間，如今已繁殖二百多頭，台灣的和牛也正式誕生。

我和這個來自日本的台灣和牛有一些情縁，十幾年前，我們每週日固定在陽明山爬山，經常會經過擎天崗，我對牛向來敏感，我發現這群放牧在擎天崗上的牛跟一般水牛不一樣，最顯著的是它們牛角很短，還有身上的毛特別黑，每一次經過擎天崗，我都會停下腳步看看這群長相特殊的牛群。

Photo Credit: 謝金河

Photo Credit: 謝金河

這兩張在擎天崗上的但馬牛照片還是我拍的。後來王燕軍先生說李前總統把這群牛的血液拿到東京檢驗，才確認是日治時代在台灣飼養的但馬牛。

確認了血緣，李前總統決心發展台灣的肉牛產業，他交付王燕軍先生任務，以擎天崗上的20隻但馬牛為種牛，加快繁殖腳步。這一陣子，為了萊豬事件引發的四大公投，這當中，台灣牛和台灣豬有很大差別，台灣的肉牛95%全來自進口，國產牛肉不到5%，但國產豬肉市占率很高，開放萊牛進口，威力遠比豬肉大。

李前總統生前一直覺得要強化在地肉牛產業，可惜台灣生產肉牛成本太高，始終打不過進口牛肉，而日本和牛又受到台灣饕客的歡迎，現在以但馬牛為主題的源興牛終於可以上市，希望可以在台灣站穏腳步。

兩年前，但馬牛曾試宰一頭，可惜沒有吃到，今天總算吃到一碗牛肉湯，也許找個時間去店裏吃一片牛排看看！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航