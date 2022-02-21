從拉美看台灣修憲：智利修憲迫獨裁者還政於民，蔡英文卻「換位置就換腦袋」？

文：向駿（中華戰略學會理事，《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯，智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

從拉美看台灣修憲

2018年12月20日，馬英九為其新書《八年執政回憶錄》舉辦發表會，該書最後一章「未竟之志」中指出，他對台灣未來的三項憂慮之一是，因為台灣也出現了「不自由民主政治」現象，他表示許多國家元首選完後，忘記憲法與法律開始濫權違法，「非自由政府，沒想到現在竟也出現在我們國家。」

以2020年2月1日上任本屆立法委員為例，同年10月6日成立修憲委員會，但拖到去（2021）年5月18日才召開第一次全體委員會議，延至今（2022）年1月6日召開第二次全體委員會議。此次立法院召開臨時會在短短不到一個月，既要修憲又要將地制法強渡關山，證明「立法院確是民進黨開的」。

法學教授林騰鷂抨擊：「更不可思議的是民進黨又在立法院臨時會中罔顧程序正義，急推『由上而下』，背離民主核心價值的修憲案，實在是鴨霸無恥！」

朝野四大政黨喊了兩年多修憲，期間共出現七十幾個修憲提案，但真正送出修憲委員會的草案僅「有關18歲公民權之中華民國憲法增修條文第一條之一條文。」該條文內容是：中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。 憲法第130條之規定，停止適用。以下拉美案例或可提供台灣立法委員警惕。

智利：修憲迫獨裁者「還政於民」

智利先後有過九部憲法，實施時間最長是1833年和1925年的版本。1973年9月11日皮諾契特（Augusto Pinochet）成功發動軍事政變，次年正式就任總統並終止憲法、解散議會。之後智利舉辦過四次公投，第一次在1980年9月11日，內容為政體認可，贊成率為69％，並於1981年3月11日生效。

所謂政體認可，包括總統任期八年且不得連任、1989年恢復國民議會、1997年起普選總統。第二次在1988年10月5日，內容為延長總統任期，贊成率僅為44.01％，因此皮諾契特無法續任，同年通過的修正案將總統任期縮減為四年。第三次公投為1989年7月30日，內容為同意憲法變革贊成率為91.25％。皮諾契特欣然接受公投結果，並於1990年3月11日「還政於民」，顯示他是一位「知所進退」的獨裁者。

更令全球刮目相看的是2020年10月25日舉行的第四次修憲公投，選民需回答兩個題目：一、你「是/否」同意制定全新的智利憲法？二、如同意制定新憲法，你支持「全民直選制憲委員會」（Constitutional Convention）或是「混合式制憲委員會」（Mixed Constitutional Convention）？前者為全部制憲委員均由民眾選舉產生，後者為50％由選舉產生、50％由國會議員擔任。結果78.27％選票贊成修改1980年由軍政府制定的憲法，78.99％贊成全新的制憲委員會。

根據公投結果，智利在去年4月投票選出155位制憲會議成員，該委員會將以一年為期、但不得晚於今年6月提出「新憲草案」，屆時將再度舉行公投決定是否通過制憲會議起草的新憲法。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

宏都拉斯：違反程序正義遭政變

2009年6月28日宏都拉斯「政變」後，受到美洲開發銀行、歐盟、世界銀行等暫停對宏都拉斯的援助，美洲國家組織停止宏都拉斯會員資格，國際與拉丁美洲國家紛紛譴責及實施外交制裁，美國和中華民國係少數未召回大使的國家。

該次遭政變的主角賽拉亞（José Manuel Zelaya）在2005年11月贏得大選後，於2006年1月宣誓就任總統，任期四年。根據1982年通過的宏都拉斯憲法，總統必須卸任十年後才能再次參選，該憲法第239條甚至規定，任何尋求修憲及延長任期的總統，將自動失去總統職位。

由於下次大選訂於2009年11月29日舉行，企圖連任的賽拉亞總統自上半年起積極推動修憲公投。3月24日賽拉亞以行政命令（編號PCM-05-2009）要求「國家統計局」（National Statistical Institute）於6月28日辦理「預備性投票」（preliminary poll），議題為「你贊成在2009年11月的大選中包括由人民決定是否召開全國修憲大會的第四張選票？」其他三張為總統、國會議員及市長選票。

結果繼宏都拉斯最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）宣佈該公投不合法後，最高法院也做出相同的判定。6月23日國會甚至通過法律，禁止在大選前180天內舉行公投。由於大選將於11月29日舉行，因此6月28日的公投成為非法。然在最高法院宣判公投違憲後，賽拉亞仍一意孤行，故引發軍方、反對黨強烈反彈。

賽拉亞於6月24日免除總參謀長巴拉斯克斯（Romeo Vásquez Velásquez）職務，稍後國防部長奧雷亞納（Edmundo Orellana）則和三軍軍種總司令集體辭職表示對總參謀長的支持。次日最高法院宣佈，塞拉亞將巴拉斯克斯免職違反憲法，必須恢復其職務，但賽拉亞並未理會，結果導致6月28日清晨遭軍方押解被迫流亡哥斯大黎加，國會議長米契列地（Roberto Micheletti）宣佈繼任總統，至2010年1月27日賽拉亞任期屆滿為止。