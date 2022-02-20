2022/02/20,
動漫

【漫畫】到法國安古蘭讀個漫畫碩士：讓理論與產業緊密接軌，填補當代藝術市場的需求

【漫畫】到法國安古蘭讀個漫畫碩士：讓理論與產業緊密接軌，填補當代藝術市場的需求
Photo Credit: CCC創作集提供

我們想讓你知道的是

作為歐洲漫畫重鎮的法國，在80年代左派政黨成為執政黨後，以法蘭索瓦・密特朗（François Mitterrand）總統為首的左派政府開始改變文化政策，他們想要發展每個城市的文化特色，而由於安古蘭本身擁有國際級的漫畫節，法國文化部便決定讓安古蘭藝術學校（ÉESI的前身）將漫畫納入藝術教育。

文：林宜柔（CCC編輯部）

2006年，安古蘭歐洲高等圖像學院（École Européenne Supérieure de l'Image，以下簡稱ÉESI）和普瓦捷大學（Université de Poitiers）合作設立了法國第一個漫畫碩士學位（Master BD），讓法國行之有年的漫畫教育進入更高的學術領域。這次CCC編輯部特別採訪ÉESI藝術學院漫畫碩士主席Thierry Smolderen，以了解漫畫高等教育在法國的現況。

左派崛起帶動漫畫教育普及

作為歐洲漫畫重鎮的法國，在80年代左派政黨成為執政黨後，以法蘭索瓦・密特朗（François Mitterrand）總統為首的左派政府開始改變文化政策，他們想要發展每個城市的文化特色，而由於安古蘭本身擁有國際級的漫畫節，法國文化部便決定讓安古蘭藝術學校（ÉESI的前身）將漫畫納入藝術教育，一直到2006年設立了漫畫碩士課程，ÉESI都是法語區國家中漫畫教育的先鋒和領導者。

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Photo Credit: CCC創作集提供
ÉESI為法國新亞奎丹大區唯一一所提供視覺藝術教育的公立高等學院，位於夏朗德河畔，由一個18世紀的舊水利造紙磨坊改建而成，比鄰於紙博物館，靠近影像漫畫國際城（Citéinternationale de la BD），和周邊漫畫相關設施結合成一個漫畫大學城，可說是法國漫畫資源最豐富的地方，也成為學校在漫畫教育上的一大優勢。
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從ÉESI走過橋後便可到達影像漫畫國際城。

高等漫畫教育精緻化

ÉESI漫畫碩士主席Thierry Smolderen表示，現在當代藝術的畫廊，對漫畫形式的藝術作品越來越感興趣，但漫畫作為一個多樣性的新藝術，畫廊本身並沒有非常多的漫畫理論知識去支撐，所以為了填補藝術市場上這方面的需求，學校希望可以培養學生成為一個有創意的創作者，同時也是一個能在理論方面帶來新見解的研究者。

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Thierry Smolderen，比利時人，ÉESI漫畫碩士主席，漫畫編劇、漫畫史的任教老師。原作編劇家、漫畫歷史學家，擅長好萊塢式的編劇學問，至今出版過四十本以上的漫畫編劇作品。

在ÉESI，便提供兩個漫畫相關學位的課程，高等造型藝術表現文憑（以下簡稱DNSEP）和漫畫碩士，分別隸屬藝術學院體制與大學文學院體制（由普瓦捷大學頒發文憑）。屬於藝術學院體制的DNSEP比較偏觀念式的藝術辯證創作，具實驗性質，尋求藝術和漫畫之間的關係，以藝術角度去看漫畫的操作模式。DNSEP所培養的人才就像「漫畫藝術家」，有些漫畫作品和當代藝術的界線很模糊，就是DNSEP的範疇。

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Photo Credit: CCC創作集提供
安古蘭漫畫節時校內展出的校外創作者作品（Sampleman）。
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ÉESI校內常可見到公開展示學生們的手繪漫畫作品。

而隸屬文學院之下的漫畫碩士著重處理編輯出版跟作者的關係，幫助學生進入漫畫出版產業。漫畫碩士課程包括比較美學、圖像理論、漫畫史、藝術史、圖文關係、創作工作坊等，同時連結二到三個面向——創作實作、漫畫理論研究、編輯概念執行。學生要能以大學研究技巧，連結藝術領域的實踐與思維。

Thierry Smolderen也提到，近十五年來，法國有越來越多的漫畫研究，這些漫畫研究的主題有三個方向：第一個是藝術實作方面的研究。第二個是比較文學，用文學電影的角度去研究漫畫，像是普瓦捷大學跟ÉESI就是偏重這個方向。第三個方向較接近社會學研究，把漫畫視為一個反映社會的媒材來討論，例如：醫學或歷史主題的漫畫；女性地位在漫畫之中的呈現等。

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Photo Credit: CCC創作集提供
工作室也可印製絹印。圖為安古蘭漫畫節期間，學生販售的絹印手提袋。
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ÉESI提供給學生使用的工作室，可在這裡印製自己的漫畫作品。

與產業緊密接軌

法國是全球第四大漫畫市場，根據韓國漫畫影像振興院所發表的《2017漫畫產業白皮書》，指出其市場規模約五億美元。Smolderen表示，2008年的金融風暴後，法國的漫畫市場開始轉變，以往編劇、繪畫分工制的長篇系列漫畫失去青睞，讀者傾向購買一本完結的作品，而由於一本完結的作品多由單一作者同時編劇、繪製，所以ÉESI也注重加強學生漫畫編劇及繪畫的能力，希望學生能適應一本完結（約250頁）的出版模式，培育編繪俱佳的漫畫作者。

另外，雖然亞洲地區的數位閱讀人口正急劇成長，但ÉESI的教學仍舊偏重於紙本創作，因為在歐漫界，紙本閱讀仍是主流，數位版本只會在實體書出版之後視銷售情況推出。

不過，條漫（webtoon）在亞洲的流行，也讓Smolderen想起80年代末期，日漫剛進入法國的狀況。當時法國出版商不覺得法國讀者會對日漫感興趣，但到了90年代，日漫逐漸受到歡迎，而有些日漫，例如柘植義春和谷口治郎的作品，在藝術開拓性上也是無庸置疑的。

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Photo Credit: CCC創作集提供
日漫在法國的銷售額逐年增長中。圖為松本大洋的作品法語版。
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Photo Credit: CCC創作集提供
目前法語區受到歡迎的漫畫題材是歷史、名人傳記類。圖為莫內、高更等畫家傳記漫畫系列。

而根據法國出版協會（Syndiat National de l'edition，以下簡稱SNE）和德國市場調查機關GfK共同調査的報告書分析，法國國內日漫和美漫的消費額皆有提升，從這項結果來看，SNE和GfK認為今後法國漫畫市場中，可以期待日漫和美漫的成長。回頭來看，雖然現在條漫還沒有進入歐洲，Smolderen也很難預測法國讀者之後對數位閱讀的看法會不會改變。

培養法國藝術界所需的人才

被問及學生們畢業後的出路時，Smolderen說DNSEP畢業的學生比較常在藝術領域發展，如：畫廊、在工作室當藝術家助手等；漫畫碩士畢業生則偏向到出版業擔任美編、出版兒童書等。

但不管是DNSEP或是漫畫碩士，大部分的學生都想當創作者，所以學生在學時，老師便會盡可能提供資訊，讓學生知道什麼樣的漫畫形式比較容易吸引出版社。如果學生畢業後沒辦法直接以創作者身分工作的話，可能會先出版小故事合輯、駐村創作、教學、組織工作坊，有些人則會進入動畫產業畫分鏡腳本（Storyboard）或進入設計業。

無論如何，作為法國漫畫高等教育的第一學府，不管是順應市場流潮而調整課程，或是幫助學生在漫畫領域繼續進修，ÉESI都會為了培育出擁有創新觀點的漫畫人才而不斷努力。

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Photo Credit: CCC創作集提供
Silki Jung是目前就讀漫畫碩士班一年級的韓國學生，以Silki doodle為筆名，已在韓國出版兩本漫畫作品，《나 않 괜찮아（I'm not ok）》及《하하…하이고（Hahaha-igo）》。她說「創作指導」這堂課的老師會就漫畫結構和畫面調度問題給予建議，常常提供其他漫畫家的作品給學生參考，對她的創作有很大的幫助。
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Photo Credit: CCC創作集提供
圖為法國讀者正在閱讀二戰漫畫《馬塞爾．格羅布的旅行》（Le voyage de Marcel Grob）。

歐美地區其他漫畫相關學系

不同的漫畫學系所著重的教學內容不盡相同，有些重實作，有些重理論，而實作方面也有分數位和手繪等不同表現形式，如果有心報考國外的漫畫相關學系，先研究該校課程，再依自己想要成為的創作者類型從中選擇，會是較妥善的方法。

國家 學校 學程
義大利 波隆那美術學院
Accademia di Belle Arti di Bologna		 插畫與漫畫學程
Fumetto e Illustrazione
加拿大 魁北克大學渥太華河區分校
Université du Québec en Outaouais		 藝術設計暨漫畫學士
Bachelor of Arts and Design, Concen tration Comic Strip
比利時 布魯塞爾聖呂克高等藝術學院與布魯塞爾自由大學合作
École supérieure des Arts – Saint-Luc de Bruxelles		 漫畫編輯學士、碩士
Bachelor and Master in Bande dessinée-Editions
英國 鄧迪大學
University of Dundee		 漫畫暨圖像小說碩士
MLitt / MDes Comics & Graphic Novels
英國 密德薩斯大學
Middlesex University London		 兒童文學暨圖像小說碩士
MA in Children's Book Illustration and Graphic Novels
英國 東英吉利大學
University of East Anglia		 漫畫研究碩士
MA in Comics Studies
（2020 學年度招收第一屆）

備註

  • 受訪者／ÉESI藝術學院漫畫碩士主席Thierry Smolderen
  • 採訪協力／吳平稑

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