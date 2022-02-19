自由球員市場結構改變，湖人正在為去年夏天的賭注付出代價

之前一篇文章中我們提到了洛杉磯湖人在交易大限前的可能與不可能，最終在交易大限截止之後沒有任何異動的情況下，湖人被迫且無奈的只能夠接受現況。

據傳在大限結束前Rob Pelinka曾打電話給火箭，詢問Russell Westbrook和John Wall交易的可能性，只是在不願意送出首輪籤的決定後，湖人只能以靜默結束本季是否有機會轉折的可能性。

然而實際上湖人會陷入此窘境，卻是在去年休賽季就可預期的趨勢。先從湖人上季休賽期的處境來看，當時的紫金軍團急著希望將Kyle Kuzma、Kentavious Caldwell-Pope和Montrezl Harrell一起打包出售，可是他們三人卻是處於市場上的低點。

不管是投籃狀態極差的Kuzma，沒有太多發揮空間的Harrell，還是薪資大於實質貢獻的KCP皆是如此。

Photo Credit: AP / 達志影像

湖人一直希望能夠藉由這三人的薪資，去換取能夠幫助球隊更上一層樓的另一顆星，可是就資產交易的思維下，能夠在付出這三人後換來球星的機會卻微乎其微。

就如前一篇文章所提，湖人合約結構是處於極端值的狀態，這也讓他們在交易操盤上很難執行，特別是他們在暑假也沒有辦法清出足夠的薪資空間，來以大市場的規模說服吸引球星加入。

不過就在此時幸運卻也不幸的，Westbrook回到家鄉跟LeBron James和Anthony Davis討論之後，決定向巫師管理階層提出交易自己到洛杉磯的想法，才總算讓湖人有機會能在那個球員低點得到解套的機會。只是他們接下來就必須得承擔這名前MVP高達40M以上的合約，以及球風適性風險。

考量到就Westbrook的打法與歲數，確實難以想像會有下一支球隊願意付出頂薪挖角。尤其明年球季他也握有球員選擇權，倘若沒有發生太大的意外，他連續兩年替天使之城出賽幾乎是不可避免的狀況。

球風與個性鮮明的Westbrook，幾乎在球季開始前就已經知道這項合作不是大好就是大壞的結果。2020－21賽季的下半季，Westbrook強勢帶領巫師殺入附加賽的表現，展現出他仍是聯盟相當具影響力的球星。James也或許正是因為看到了這點，才會向管理階層提出交易來Westbrook的想法。

湖人在James下場後始終缺乏一名足夠等級的持球點，這一直都是上個球季洛杉磯的隱憂。找來Westbrook之後，本來的設定就是期盼可以讓他幫助球隊解決問題，但他一些非受迫性的失誤不斷發生後，其實一直或多或少的傷害球隊。

同時本來期望能在James持球，讓前者擔任二號位角色的實驗也並沒有成功。外加上Davis大小傷勢不斷，以及本季極為低落的外線命中率，導致球隊所有問題不斷朝著最壞的情境發展。

原本預期去年夏天可能會是近年來最大的自由市場，但在許多球星如Giannis Antetokounmpo提前與母隊續約之後，整個市場版圖就已經脫離本來評估的規模。

且這個現象未來將會越來越顯著，因為各個球隊都不會希望自己手上握有的籌碼白白流失，轉而透過提早決定是否要先將手上球員變現成未來球隊運轉的齒輪。

當大咖球員越來越少出現在自由市場上，所代表的就是像湖人這類型的球隊，將不再能夠透過大市場的吸引力的優勢。

儘管小市場球隊中的球星能夠透過向母隊喊話，來尋求將自己交易出去的機會，但相對之下處於被動的情勢卻未必能達成自己本來的期待，同時大市場球隊就算想換來球星，也必須付出相對應，甚至更多的代價才能獲得期望報酬。

Westbrook與湖人之間的關係，就現況與情勢而言幾乎註定會綁在一起好一陣子，但這卻是在去年夏天湖人下注後必須面對的結果。場上三巨頭之間的化學效應，倘若能在下半季有所起色，那或許事情將有轉變的餘地，但假如依舊如上半季般，在各種糟糕情境加總的話，那麼天使之城這兩年的命運，恐怕要翻轉並不是這麼容易了。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航