《懶系投資實戰攻略》：認為投資債券ETF比主動選股還好，絕對是謬誤

文：風中追風

為何不應該選擇債券ETF

贏面的分析

經常有網友問及投資債券ETF可以嗎？債券ETF可以代替投資直債嗎？會這樣問的網友，通常都是自覺資本少、想分散投資、不懂小額投資債券的途徑或對自己投資的能力沒有信心。

在股票市場，以ETF為工具的被動化投資（PassiveInvesting）隱隱然已成主流。被動化投資幫投資人用最簡單的方法，取得合理的報酬，過程不需要做研究、不需要做分析，任何人都可以簡單辦到，所以也被稱為「懶人投資法」。

事實上，過去幾十年的實踐證明，股票ETF戰勝了八成以上代表主動選股的主動型股票基金，一般人很容易就將此概念套入債券投資上，覺得投資債券ETF也會比主動選債優勝。

筆者可以大膽地說，這絕對是謬誤！

我們先來分清楚投資股票與債券的本質。投資股票，是看好該公司未來可以不斷發展，盈利帶動股價不斷升值而帶來的價差利得。可惜在現實上，80／20法則同時也適用在股市中——20％的公司，貢獻80％盈利。所以，股票指數的長期上升，其實只由兩成公司貢獻，其餘上市公司要不是毫無寸進，就是苟延殘喘。換句話說，只有選中了這20％真正有增長的公司，才可以跑贏大市。因此，主動選股先天的贏面，只有兩成，這也是為何八成主動型基金跑輸大市的一個主要原因。

在輸面高達八成的情況下，放棄進攻，以被動化投資獲取市場的平均回報，是可取的。

可是，債券剛好相反。投資債券並不是要求企業成長，只是要求企業到期前不要倒閉、不要違約，就已經贏了。筆者也不去說投資級別債券，只以垃圾債級別的Ba3債券來說，過去十年的違約率大約是20％。

也就是說，假設同時投資同一檔企業的股票與十年期債券，同樣投資十年，只論機會率來說，股票的輸面是八成，債券也是八成——不過是贏面。

你知道輸面有八成，所以利用ETF轉化為不輸不贏，這很合理。但你知道贏面是八成，竟還要轉化為不輸不贏？而且，你還是另外交錢（基金管理費與行政費用）給別人，去降低你的贏面，傻了嗎？

很多人會說，債券兩成的輸面，可能使你損失所有本金呀！對，所以筆者才一再強調要減低集中性風險。當投資人懂得以行業性去分散投資債券，且數目達二十檔以上，集中性風險已經大大減低了，與投資一百檔、一千檔的債券ETF其實

相差無幾。表面上，二十檔債券會使違約率開始接近平均值，但懂得選債，會增加贏面。門檻方面，以在IB投資債券為例，二十檔的最低消費只是2萬至4萬美元，如用同類型的ETD與優先股代替部分，則消費更低。

當然，前提是投資人要有能力選擇並管理二十檔債券／ETD／優先股，但不會比投資股票要求的技術難。所以如果問筆者，要贏面還是要分散風險？——小孩子才做選擇，我、全、都、要！

債券與債券ETF優勢對比

大框架分享了，接下來我們來講講債券相對債券ETF的其他一些優勢：

債券ETF也有一堆眾所週知的優點，包括但不限於：

債券ETF較多樣化，可用較少金額一次購入數百甚至數千檔債券： 但在沒有篩選地全部投資之下，良莠不齊。記住，自主選債的先天贏面其實在八成以上，為何要放棄？

但在沒有篩選地全部投資之下，良莠不齊。記住，自主選債的先天贏面其實在八成以上，為何要放棄？ 債券ETF流通性高、易於交易： 這點是事實，債券由於屬場外交易（OTC），有相對的流通性風險。不過，投資債券的本意就是持有到期，一般情況下流通性風險與你無關。再想深一層，如果你直接購入一籃子債券，發現其中一檔的發行公司出事了，有違約的可能性，雖然有流動性風險，你還是可以選擇停損。但債券ETF可沒有這個選項，只會任由組合內的債券違約。從此角度來看，前者是難以交易，後者是不可交易！

這點是事實，債券由於屬場外交易（OTC），有相對的流通性風險。不過，投資債券的本意就是持有到期，一般情況下流通性風險與你無關。再想深一層，如果你直接購入一籃子債券，發現其中一檔的發行公司出事了，有違約的可能性，雖然有流動性風險，你還是可以選擇停損。但債券ETF可沒有這個選項，只會任由組合內的債券違約。從此角度來看，前者是難以交易，後者是不可交易！ 債券ETF每月支付利息，債券每半年才支付一次：這真的只是技術問題，只要你投資六檔不同月份的債券，就可解決了。而且債券ETF每月配息金額不一，自行投資債券卻可以控制每月的現金流。

低息時期，特別多人想投資債券ETF。因為在低息年代，美國十年期公債利率可能低於1.5％，同時拉低固定收益資產的收益率，不少人就覺得債價升得太多，根本沒得選擇，不如投資債券ETF。這其實是逃避式的想法。

筆者很明白這些人的想法，曾經滄海難為水，經歷過相對高息的時期，他們對於殖利率的要求，可能還停留在幾年前，覺得高投資級別債券必須提供6％以上的殖利率。

可惜，地球不是圍著他們轉的，利率是有週期性的。如果在代表無風險利率的美國十年期公債收益率低於1.5％，他們的期望在那一刻是不現實的（除非如2020年3月那般的股債大災再度發生）。我們只能順應時勢，靈活利用多元現金流概念或低息槓桿來對應不同的市況，並等待下一次的加息週期。

在低息時代，投資人找不到的「低風險、高回報」債券，其實債券ETF也沒有，因為大家都是在同一個池塘。因為低息而投資債券ETF，你只是閉上眼睛，妄想什麼都不做，別人就會幫你完成不可能的任務罷了。

相關書摘 ▶《懶系投資實戰攻略》：應對通膨與加息週期，最好的方式就是不要想太多

書籍介紹

本文摘錄自《懶系投資實戰攻略：打造多元現金流，悠閒換取報酬極大化》，時報文化出版

作者：風中追風

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懶系投資法屬於「投資現金流派」，投資的多為固定與穩定收益資產，以定期現金流入的效率作為價值的判斷依據。此派別不會太過看重市場價格浮動，注重的是現金流的穩定性與可預測性。

在投資的當下，已大致確定未來的回報，少有大驚，亦少有大喜。本書延續前作的筆法，以實際操作畫面手把手地將懶系投資的實戰心得、技術、工具完整公開，無論是固定收益資產投資的初學者或是有經驗的投資人，皆能從中獲得裨益。掌握多元現金流、妥善做好資產配置是懶系投資的初心，也是作者面對起伏動盪的局勢給予所有投資人的真心建言。