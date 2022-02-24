《懶系投資實戰攻略》：應對通膨與加息週期，最好的方式就是不要想太多

文：風中追風

加息週期的應對

說到加息與通膨，是近日市場的熱點。現時市場預期最快2022年底就進入加息週期，不少人開始慌了，覺得債券大屠殺又要來了，是時候要拋售固定收益資產了。

筆者認為短期的較高通膨不可避免，疫情期間經濟活動實在被壓得太過分，一旦緩解，原材料與能源價格勢必大幅反彈，又怎可能沒有通膨呢？只是長期通膨是否也可以維持那麼高，又是另一回事了。

我們先弄明白一件事，直至2021年11月，美國聯準會才開始縮減買債，即縮減印鈔規模，預計到2022年6月完全停止印鈔，7月開始加息。

加息說易不易，只是稍放風聲，已經能大大影響股市。雖然近年來股市與經濟增長經常脫鈎，但聯準會仍不可能不理會股市影響而短期大幅加息。反過來說，適當的通膨與加息，其實並不是一件壞事，在經濟轉好的情況下緩慢加息，經濟仍會帶動股市向上，而公司債券（留意不是公債）的價格，大致是與股市成正比的。

加息直接影響到的，首先自然是美國公債，然後就是長年期的投資級別公司債，最後才是高收益債券。簡單來說，利率愈低、到期日愈長的債券，受加息的影響愈大。

市場利率對債券的影響，反映在債券存續期（Duration）上。我們可以利用「網上債券計算機」來計算債券存續期，例如很多投資人持有的20年長期公司債券LUMN7.65Mar15’42，經過計算，以2021年9月27日市價114元買入的話，殖利率為6.72％，存續期約為11年。

存續期11年的意思就是，當市場利率上升1％時，債券價格將下跌約11％（反之亦然）。

現在，讓我們思考一下，這種超過二十年的長債，算是很受加息影響了吧。我們以最壞情況假設，2022年第三季開始加息，每次加息0.25％，到2023年中共加了四次，總共加了1％，兩年後此債券存續期已縮至10年左右，理論價格就會跌10％，但是，不要忘記投資人這兩年已收到13％利息。

何況，未來真正什麼時候加息？加多少息？都是不斷變化的事，沒有人能絕對肯定，而現金流的流入，卻是實實在在的。長年期高收益債券尚且如此，短年期的或高收益債券CEF，更不用急著賣出吧。反而市場對加息的預期，才是令股市與債市價格波動的主因。只不過市場的情緒時高時低、飄忽不定，基本上是神才預測得到的。

至於2021年中開始的高通膨，屬於輸入性通膨，主要來自能源危機和運費大幅上升，只要解決能源危機和運費問題，長期性高通膨和滯漲的機會就不會太高。而作為投資者，我們又該如何應對通膨及利率即將上升的環境？

首先，就是不要想太多！我們可以留意世界總體經濟變化，但其實不必太放在心上。這點筆者與一般教科書持相反態度。

諸如「論高通膨的風險和其影響」這類問題，更像國高中生經濟科作文或大學研究論文的題目。在資訊爆炸的時代，幾乎任何有關總體經濟的消息，大家都是同步取得，而大部分散戶無論知道或不知道，其實根本無能為力。太過在乎並預測經濟走勢，反而很容易鑽入牛角尖，也很容易想要去「TimetheMarket（擇時交易）」，而散戶TimetheMarket的結果往往是反向的

預測市場，那是上帝在做的事。作為現金流投資者，要做的只是專注於自己的投資標的，尤其是現金流資產的基本面變化，同時居安思危，保持對市場的謙卑，當市場出現大波動或崩盤時，你才有撿便宜的機會。

在企業層面，通脹和利率上升的環境對高資本支出的公司相對不利。而有訂價能力、可將通脹轉嫁給下遊的企業會較為值得投資。

還有一點更重要，通脹之後一定伴隨著利率上升，槓桿的使用要比以前更保守一些。

加息與通膨壓力下如何調節資產配置？下列是筆者對於不同資產在通膨環境下的看法：

1. 傳統貨幣：通膨環境下的最大受害者，包括與美元有負相關係數的歐元與日元。

2. 美國公債：第二受害者，存續期愈長，利率敏感度愈高，價格愈有下跌壓力。

3. 高評等公司債券：第三受害者，存續期愈長，利率敏感度愈高，價格愈有下跌壓力。

4. 抗通膨債券：利率隨通膨上升，有利。

5. 房地產與REITs：受益於通膨，有利。

6. 高收益公司債券：視乎存續期長短，存續期較短的債券利率敏感度較低，與股市的連動性較高，總體中性。

7. 黃金與貴金屬：沒有現金流，最多不受到通膨環境影響而損害價值，中性。

8. 原物料：原物料範圍很廣，包括石油、工業金屬、農產品等等，各有各的特性。其共同特性是波動大、以及有自己的價格週期。短期而言，原物料可能受惠於通膨環境，但中長期受太多因素影響（例如ESG、科技進步、人口老化等等），個人不建議作中長期避險配置，總體中性。

9. 增長型股票：通膨環境影響了未來的現金流，相對不利。不過真正優質的增長股，會克服這點。

10. 收息型股票：例如公用事業類的收息型股票，利息受到通膨的侵蝕，相對不利。

11. 價值型股票：內在價值隨通膨有重新回歸的機會，如屬金融、消費必需品等行業則定價能力高，比較不受通膨環境影響，相對有利。

12. 虛擬貨幣：波動大，有自己的週期，價格以認受程度來定價，不隨通膨環境而升跌，中性。