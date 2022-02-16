酒店人生是沈淪還是重生？19歲起，她從條通公關到變成林森北小姐的男朋友

文：陳淑玲

19歲那年，胡筠筠開始在條通日式酒店上班，別人看似沈淪的「酒店小姐」工作、卻是解決筠筠北漂生活經濟與照護生病母親的出口。爾後的日子經歷台式酒店、酒店小姐經紀人、甚至成立了「酒與妹仔的日常」粉絲頁，還在疫情急迫下成立「娛樂公關經紀職業工會」，她靠酒店工作、卻不懼怕大聲說，筠筠努力對外發聲，希望真有那麼一天，社會能更多一點平等眼光來看酒店行業。

Photo Credit - 陳淑玲 進入酒店工作，看似沈淪卻是許多人的重生。

點亮的條通華燈，是北漂無助的接口

Netflix影集《華燈初上》裡，承接酒店的蘇媽媽與剛出獄的Rose媽媽、帶著四處求職碰壁的更生人花子，為了求生計在條通酒店展開新的人生。世俗眼光裡，酒店工作，被視為的墮落、卻是他們的重生！

林森北路、條通，在台北繁華都市裡自成一格的神秘地區，是過往日本客人的異國溫柔鄉、是男性商務談生意滾紅塵之處，酒店文化在這短短的一條街、幾條巷弄中隱晦地流轉著。

Photo Credit - 陳淑玲 華燈初上，春色條通的夜正開始。

那年18歲的胡筠筠，職科畢業後從中壢北上求職求學，學習廣告設計專業的她一方面要承擔學業學費、一方面也一肩擔起患有思覺失調症母親的經濟來源，在被沈重經濟壓垮自己前，筠筠透過朋友介紹，一腳踏入林森北路花花世界，在日式酒店當起酒店公關。

儘管沒有人教導、儘管規矩只能慢慢學，筠筠卻在當時的阿姨（媽媽桑）與姊姊（同事）之間學到日式酒店的規矩與明哲保身的方法。後來因為經濟需求、也因為日式酒店逐漸式微，筠筠又再兼職到台式酒店上班，從日式酒店學到優雅談話技巧、溫柔體貼客人的款待；再到台式酒店的閃酒與避掉酒客「手來腳來」的鹹豬手。

Photo Credit - 陳淑玲 不眠不休的酒店工作，筠筠的身體短短兩年就喝壞了胃。

一開始還能以體力與賺錢精力支撐天天醉茫的生活，下午2、3點在台式酒店上班到晚上8點，接著再到條通上班到凌晨2點，台式一週3天、日式則是天天上班，休假永遠是補眠不夠、醒來永遠在解決宿醉……兩年下來筠筠身體終究也不堪負荷胃出了狀況，逼迫她要停下腳步休息一年。

被迫停下腳步那年，筠筠的人生起了一些化學變化，她嘗試一面接設計案、一面考上保險執照後開始擔任保險員，但經濟壓力仍在，「我吃得飽嗎？媽媽吃得飽嗎？」的迫切需求依然日日緊追。

有沒有能夠好好接住這些姐妹更安全的做法

在酒店工作第二年，筠筠開設了「酒與妹仔的日常」粉絲專頁，一開始是為了讓酒店工作不再被污名化而設，但卻因為工作日日酒醉關係疏於管理發文。恰巧休息這一年筠筠有了契機重新開始發文，也讓她在書寫的逐字逐句間思考著。回頭望向這幾年的酒店人生，因為自己的警覺性高、防備心強，幸運地沒發生什麼遺憾與不好的事情，但其他姐妹、公關們面臨到百百款問題，酒店工作的危險、複雜、自身還債、想創業、到處找不到工作、未婚媽媽求職無方等，卻慢慢地讓筠筠心想，是不是能夠有另一種除了在網上發聲的方式，更能保護與幫助以及「接住」小姐們的方法？

停下酒店小姐工作，她卻想著的是，好想捍衛這些不得已的人生。

於是筠筠決定轉往酒店經紀人角色，過去自己與姐妹被無助對待、在酒店經歷的那一切風風雨雨、如何應對進退、如何能好好教導保護自己安全的訓練、經紀人與小姐之間經費的剝削化，這些都成了筠筠想解決與保護自己「直屬」小姐的課題。理念就是不想他們被騙、不想他們被坑、被欺負、給他們好一點的待遇、試著把工作正常化，上班時一有不對勁就會趕場「救」小姐，下班後小姐情緒沒有出口，還要擔任聆聽與抒發的角色，筠筠自己笑說，擔任經紀人，根本就是就是酒店公關「男朋友」的角色！

Photo Credit - 陳淑玲 隱藏在華服、高跟鞋下的工作，也直得被正視好好看待。

除此之外，「酒與妹仔的日常」在志同道合的好姐妹一起努力下，開始對外發聲，第一場在輔仁大學公開的「真酒店文化」的演講，筠筠與6個酒店公關一字排開登場接受學生與老師的眼光，不是為了耍酷、也並不是因為酒店工作多好多值得驕傲，她們用自己的角色立場，說明每個人進入這個「工作」都是有原因與理由。與其他工作一樣，這就是一份勞動，打扮得宜、以溫柔與笑容與貼心來給予客人溫暖，如此而已。勇敢面對第一線聽眾，酒妹的講座開始大受歡迎，至今已經辦了近90場。

後續更有以「酒聞不如一件」的酒店公關服裝設計秀，斜槓的酒店公關們創作17套服裝，衣服概念從小姐正常上班的禮服、小姐心情、小姐職場傷害、如何抵禦傷害等議題，依照自己生命故事做創作而展出的服裝，是衣服、也是刻在公關心裡的聲音。接著更有「酒聞不如二見」的活動，邀請民眾來擔任公關與客人的沈浸式體驗，活動內設有暗樁，許多劇情、意外之戲就在觀眾不知道之時爆出來，很多人甚至在當了一小時後就喊著好累好想放棄，直呼公關工作真的辛苦！

疫情下催生工會起而行向體制抗爭

除了軟性的「酒與妹仔的日常」對社會大眾除汙名化活動外，2020年疫情再度來襲、酒店又再度被停業時，筠筠邀集條通內更多元化聲音，如男公關、日式酒店媽媽桑等成員，短期內組成了「娛樂公關經紀職業工會」。

Photo Credit - 陳淑玲 疫情期間，工會排山倒海的忙碌工作，她們卻堅信，能救一個是一個。

工會的誕生讓他們更能有組織性地發起幫忙與請求社會協助，也在這群妹仔的努力之下有了反饋的效果，透過各方捐贈的物資，工會幹部們陸續把奶粉、尿布送到每個需要姐妹的手中，少量的金錢應援，也避免了時時刻刻擔心隨時要被趕出屋子的家庭免於受風雨受寒。那段疫情期間，儘管筠筠與幹部們流程也都不懂，卻還是努力搞清楚紓困程序，一個人一個人地專案解決，幫助了70幾個同樣被停業困住的人。條通的酒吧空間裡堆成小山的物資、工會成員們拉著露營推車穿梭在條通冷清的街道上，適時地送上一碗熱湯與物資、尿布奶粉，這是條通疫情第一線的寫實樣貌。