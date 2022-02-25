《心與術的奧義》編序：巧妙藉著貓兒與天狗之口，以寓言手法靈動闡述武道與禪宗精神

文：佚齋樗山

【編序】在顯於外的形，與隱於內的心之間

《貓之妙術》

本名丹羽十郎右衛門忠明的佚齋樗山，是日本江戶時代前中期的武士，曾擔任下總國關宿藩的藩士。但在通曉武藝的武士身分之外，他也是熟知儒家與老莊思想的文人，對莊子思想尤其熟稔，不僅在文章中常援引《莊子》當中故事，甚至仿效莊周，以大量寓言寫出《田舍莊子》一書。

本書首篇《貓之妙術》正是出自《田舍莊子》。這則寓言講述擅長劍術的武士家中出現大鼠作亂，三隻家貓捕鼠未果，武士於是請來鄰近的老貓，其貌不揚的老貓才以其「無形妙術」收拾了大鼠。

在這故事中，三隻家貓看似厲害的招式、故作強大的氣勢、以及刻意以和降人的心態，最後都無功而返。佚齋樗山最後才藉老貓沉穩的口吻，傳達出真正克敵致勝的心法。

儘管這則寓言通篇未明言劍道，但歷來日本多有習劍者因為故事中隱含的精神，而奉之為劍道習藝和武者處世的圭臬。這些人當中，最著名的便是山岡鐵舟（1836-1888）。相傳，這位活躍於幕府末期的政治家、劍術家及思想家，年輕時為探劍道的精神世界而讀了《貓之妙術》，因此大獲啟發，進而奉為自己的「兵法之書」。他曾表示，這對他在日後為幕府與明治新政府交涉江戶開城一事鋪路有極大助益。

慶應四年（1868），在鳥羽伏見之戰中潰敗的幕府，派出山岡鐵舟與西鄉隆盛交涉江戶開城事宜。西鄉隆盛當時開出五項條件，山岡鐵舟特別為其中的「幽閉慶喜於備前藩」一項力爭。山岡運用膽識和談判技巧，寸步不讓，使得西鄉隆盛也為之折服，進而促成了後續幕府的代表勝海舟與西鄉隆盛的會談，讓江戶得以「無血開城」，也讓幕府的「末代將軍」德川慶喜能夠返回德川家族的發源地水戶（現今的茨城縣），免於一死。

Photo Credit: 開朗文化出版

《天狗藝術論》

相較於《貓之妙術》的日常場景和較為淺顯易懂的內容，全長四卷、兩萬餘字，以日本傳說的「妖怪」天狗為主角的《天狗藝術論》，則是多了一份禪宗及陰陽思想的神祕色彩。而題名中的「藝術」，指的則是習「藝」和學「術」。

日本民間傳說中，天狗有「大天狗」與「小天狗」的等級與能力之分。在傳統形象的描繪上，天狗的樣貌兼具人類及鳥類的特徵。最早的天狗具有鳶頭和鳥喙，樣貌更近於妖怪，這正是小天狗的形象。後來，隨著傳說流傳更廣，天狗的「個性」也更人性化，於是開始出現了紅臉、高鼻的天狗，樣貌也更接近人形，這也就是現今較常見的大天狗形象。

大天狗除了和小天狗一樣身有羽翼外，通常也會穿著「山伏」的服裝，手持能刮起怪風的團扇。山伏原是在山中徒步修行的修驗者，因為在十二世紀開始，就有天狗乃是那些生前修行未達程度，態度又傲慢自滿的修行者在死後變成的說法，也因此，「天狗」在日語語意中也有形容人「高傲自滿」或「驕傲」之意。到了十三世紀，更漸漸有了大天狗身懷高超劍術和高強武藝的說法。

《天狗藝術論》一開始便說到乳名牛若丸的源義經（1159-1189）在幼時曾獲天狗傳授劍術的典故。在分別由浮世繪畫家歌川國綱與歌川國芳所繪的《鞍馬武術之圖》與《牛若丸僧正坊隨武術覺圖》兩圖中，我們可看到猶帶稚氣的牛若丸，在林間和眾天狗打鬥習劍的畫面。圖中的小天狗皆是有如鳥禽帶著尖嘴的模樣，而唯一的大天狗，則是如同身披長袍的睿智老人，端坐在畫面重要處。這位「老人」正是牛若丸的劍術及兵法老師，也是日本傳說中最著名的大天狗，「天狗之王」，鞍馬山僧正坊。

父親源義朝被殺，自己成了殺父仇人平清盛的養子，母親之後又被迫改嫁，源義經因此在十一歲時被送往京都鞍馬寺。某天深夜，還名為牛若丸的他在鞍馬山中遇見了僧正坊。這個大天狗早已知道牛若丸的家世出身，以及源氏與平氏的恩怨，於是囑咐他每晚到森林裡，由他傳授劍藝。後來鞍馬寺僧發現此事，明白此時已習得一身武藝的孩子恐怕無法再在寺院中安度人生了，便告知其身世。牛若丸因此離開鞍馬山，準備向平家復仇。

「鎌倉戰神」源義經這位備受日本人喜愛的歷史人物受教於鞍馬天狗的傳說，也使得擁有高超劍術成了大天狗的形象和大眾認知。佚齋樗山會以天狗作為這則寓言的人物設定，便也顯得理所當然。以鞍馬山深夜林間的一場奇遇開始，《天狗藝術論》藉著眾多小天狗與一名老天狗之間的問答，在往來中闡述出大量的對比概念—內與外，陰與陽，心與形，清與濁，動與靜，剛與柔，有與無……也可見老莊和禪宗思想在當中隱隱浮現，而東方人熟悉的「氣」與「心」更是貫穿全文，構成這則長篇寓言當中的重要概念。

Photo Credit: 開朗文化出版

近三百年來，佚齋樗山的這二部作品雖被日本劍道界奉為重要的習藝圭臬，對武術、甚至各種技藝皆有深刻影響，但當中的哲理如今更值得生活中時時刻刻無不面對著各種「賽局」和競比的現代人深思——既是為了致勝，也是為了端正自己的心。

因為正如兩則寓言所述，除了施展必須熟練的「技藝」外，要能克敵或致勝的關鍵，往往都源於乾淨的「無心」。

書籍介紹

本文摘錄自《心與術的奧義：《貓之妙術》《天狗藝術論》二則日本古寓言，闡述習藝與克敵致勝心法》，開朗文化出版

作者：佚齋樗山

譯者：陳岳夫

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「對敵時忘生、忘死、忘敵、忘我、心無動搖、亦無思考，

無心而委其自然，即變化自在，應用無礙。」