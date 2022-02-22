從新疆棉到北京冬奧（下）：ESG指標日益受重視，跨國企業在中國如何與風險共存？

文：蕭穎君

國際間的經濟活動似乎受制於中國與西方不相容的「原則」，而以目前來說，便是人權意識方面的共識。若選擇徘徊於兩者之間則是讓企業暴露於不穩定的狀態之中——在遵從一方的同時，便得罪另一方。因此，面對較可量化的損失（失去中國市場）與較無法量化的損失（非中國市場的公關危機與法律制裁）之間的拉扯，在中國經營與投資的跨國企業必須主動對其供應鏈做風險評估。

亦即，在觸怒中國或是違反美國法律之前，便避開任何會讓企業在之後面臨抉擇的可能。

因此，跨國企業越來越注重中國公司的ESG分數，並將此指標納入其供應鏈管理與風險的評估，因為任何牽涉環境保護、社會責任、公司治理的潛在風險一旦暴露，不只中國公司本身，其合作的跨國企業與投資人也皆需吸收此成本。

例如，Nike過去一直認為只需對其公司員工權益負責，第二、三線供應商則事不關己，直到1991年關注勞工權益的社運人士傑佛瑞．巴林格（Jeffrey Ballinger）揭露Nike位於中國與東南亞的三線供應商有剝削勞工情形後，Nike才試圖解決供應鏈問題，而整頓供應鏈的成本則是Nike與其投資人吸收。

事實上，一旦供應鏈中的中國廠商違反西方法律與原則，跨國企業便可能遇上來自非中國市場的公關危機，甚至是美國海外資產控制辦公室的懲處。此外，若跨國企業因而整頓其供應鏈中有疑慮的中國廠商，則很可能步上西方服飾品牌在新疆棉事件的後塵，即遭受抵制而失去中國巨大的市場。

然而，許多中國公司一直以來的ESG分數皆偏低，例如：中國品牌安踏體育儘管去年的營業額受惠於中國對西方服飾品牌的抵制，但MSCI對安踏體育的ESG評級，自2016年便僅保持在BB，為MSCI七個ESG評級裡的第五名。

面對中國公司ESG分數普遍不佳的表現，中央財經大學綠色金融國際研究院院長王遙卻認為，當前國際通用的ESG制式評分體系是依循西方市場的原則與標準，並不完全適用於中國市場。因此，中財大綠金院於2021年推出了中國本土化的ESG指標，讓中國企業的ESG分數在受跨國企業日益重視的同時，也能避免因體制與文化不同而造成評分失真的情況。

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防堵隱藏風險的盡職調查（Due Diligence）

儘管跨國企業與投資者確實能受益於此中國本土化的ESG指標，但不同於有機會影響與監督政府的美國企業，中國企業的運作方式，主要是讓企業與中國政府站在同一陣線，必要時甚至必須犧牲企業的自身利益。

因此，在受中國政府強行介入的中國經濟中，不但有大量的國有企業直接受制於政府，國內其他企業的ESG評級也可能必須嚴格遵循政府的指示。美國戰略與國際研究中心便指出，中國共產黨所行使的國家權力，成了跨國企業在中國經營與投資時最大的盲點與所需承擔的隱藏風險。

在這樣的情況下，跨國企業在執行中國供應鏈的管理與風險評估時，除了參考中國企業依本土化指標所評級出的ESG分數外，也必須將中國政府凌駕市場以及對中國經濟發展直接干預與控制的霸權納入考量。英國非政府組織香港監察（Hong Kong Watch）也因此強調，企業必須加強對合作的中國公司的盡職調查。

由貝克．麥堅時律師事務所（Baker McKenzie）所經營的網站Global Supply Chain Compliance甚至提醒：「加強執行盡職調查所消耗的成本，絕對不及於那些往後可能暴露的潛在商譽風險與法律制裁。」

風險共存勢必成為常態

對於跨國企業在中國經營與投資所面臨的兩難，石宇強調：「從來就沒有一個兩全其美的做法，因為零風險的策略根本不存在。」

的確，近年來西方國家提升的人權意識以及祭出的法律，為商業活動創造了新的風險，而相較於傳統的市場損失，這些來自商譽與法律制裁的風險又較無法量化與預測。因此，當中國與西方政府的原則與理念發生衝突時，跨國企業似乎只能在「中國的抵制運動」與「西方的公關危機和法律制裁」兩個共存風險中，選擇其中一項損失來吸收。

然而，即便中國的施壓以及美國持續發佈禁止投資與商業往來的中國企業制裁名單，讓跨國企業與投資者暴露於風險共存的窘境，根據英國《金融時報》（Financial Times）估算，全球投資人於2021年持有的中國股票與債券增加了約1200億美元，且截至2021年9月底，全球投資人握有以人民幣計價的股票與固定收益證券便高達1.1兆美元，不但較2020年整年成長約9.6%，也代表投資人對中國市場的信心與依賴的增加。

他們認為，與其透過其他全球金融中心上市的金融工具投資，不如將資金直接注入中國市場。

此投資走向便顯示，即便風險共存，跨國企業與投資者仍不輕易放棄中國市場這塊大餅，對中國的投資與依存度反而持續增加。然而，增加對中國資金的投注只會強化與加速風險的共存，而這樣艱難的處境也直接反映在從去年開始便在中國與西方之間進退維谷的北京冬奧贊助商。

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當中國正因人權議題而受到國際撻伐，這些贊助商面對北京冬奧贊助一事也就如履薄冰，盡可能的不捲入這個敏感議題的風波。美國財經新聞CNBC對此表示，相比於2008年北京奧運的贊助商直接將品牌依附中國並大肆宣傳北京奧運的盛況，2022北京冬奧的贊助商則低調許多，宣傳活動的範圍也似乎從國際縮小到僅針對中國國內。