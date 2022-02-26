《元宇宙：全面即懂metaverse的第一本書》：超越種族偏見與害怕，從虛擬體驗《當黑人旅行》開始

文：李丞桓

超越偏見與害怕，從體驗開始

根據美國聯邦調查局（FBI）的調查，2018年美國發生了7,120件仇恨犯罪，其中57.5%是因為種族偏見而引起，而46.9%的受害者為非裔，為比例最高的族群。在沒有網路的時代，遊客需要依賴旅遊指南，查找旅途上的住宿地點與餐廳的相關資訊。在美國1930年代中期至1960年代後期，許多飯店與餐廳拒絕非裔人士進入，於是有人另外推出旅遊指南，彙整了非裔族群可以前往的地點，這就是所謂的《綠皮書》（Green Book）。

以非裔族群首當其衝的種族偏見與歧視已存在許久。如何解決這類問題呢？雖然已經有許多方案被提出，不過，最重要的第一步仍是必須讓人們相互理解與具有同理心，然後更進一步地實際站在對方的立場看事情。在元宇宙中就能進行這類體驗。虛擬體驗紀錄片《當黑人旅行》（Traveling While Black）讓人能以第一人稱的視角，體驗非裔人士《綠皮書》所做的旅行，藉此顯現出非裔人士所處的環境，並了解他們曾經遭遇的歧視對待與想法。製作人羅傑．洛斯．威廉斯（Roger Ross Williams）表示：「我希望能藉著黑人生活領域中的交談、對話來提供全新的體驗；這些通常是只有黑人才會有的經歷。我希望藉著沉浸式體驗，為體驗者帶來更深遠的影響。」

Photo Credit: 三采出版

想想看，一位15歲的少年在與朋友前往打籃球的途中遭到警察壓制，他當時是什麼樣的心情呢？透過史丹佛大學虛擬人際互動實驗室的「1000 Cut Journey」研究計畫，便能以第一人稱的視角進行上述虛擬體驗。此外，也可以體驗不同性別、年齡之非裔人士遭遇社會排斥、歧視對待的經驗。西班牙巴賽隆納大學研究小組的實驗分析結果顯示，透過這類虛擬體驗，能有效提升對於他人遭遇的歧視對待、偏見、人身攻擊、社會排斥的理解，也可以顯著降低白人對非裔族群的種族歧視與偏見。

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讓我們換個情境來看。任何人站在高處都會感到有一點害怕，當這種害怕超出一般程度時，就會產生極度的不安與恐懼感，若對日常生活造成不便，就會發生很大的問題。這類懼高症的傳統解決方式是實際將患有懼高症的人帶至高處，讓他們直接面對害怕的情境，持續暴露於恐懼與不安之中，直到害怕的感覺消失。但是讓患者直接暴露於危險環境中，最大的缺點是無法完全控制周邊的環境。如果在治療過程中發生危險，可能會使患者在懼高方面產生更大的陰影。

從很久以前，元宇宙便已提出了這類問題的對策。VR能呈現出在現實中無法呈現的狀況，而且可以控制、預期前述狀況，因而能在安全又多樣的環境中訓練患者。1993年，美國心理學家拉爾夫．朗森（Ralph Lamson）針對60位懼高症患者進行了VR的實驗，令人驚訝的是有90%的人產生了正面效果。從一開始連梯子都不敢爬的人，在虛擬訓練即將結束的時候，已經可以開始爬山了。

2018年，英國牛津大學丹尼爾．佛里曼（Daniel Freeman）教授的研究團隊開發出一套治療計畫，能讓患者在沒有專家協助的狀況下，自行在VR中治療懼高症，最後這個計畫展現出重大的治療效果。研究團隊以100位懼高症患者進行研究，其中50位患者在2週內進行4-6次、每一次30分鐘的VR療程，其他50位患者則未接受治療，過著與先前一樣的生活。

當患者戴上可以體驗VR的頭戴式顯示器後，必須在虛擬空間爬上10層樓高的建築物，或是進行解救卡在樹枝上的貓或摘取水果等任務。平均進行4.5次VR療程的患者，在問卷調查回覆中表示他們的懼高症平均減緩了68%，而未接受治療的患者只減緩了3%。

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之後，進行研究的牛津大學團隊成立了「Oxford VR」公司，並在2020年，藉由VR療法獲得1,250萬美元的投資。Oxford VR以先前治療懼高症的成功案例為基礎，開始研發治療各種社交恐懼症的計畫，其中的「Yes I can」是協助焦慮症患者的VR心理治療計畫。

每一個人都有各自不同的焦慮生活。有些人因為嚴重的焦慮而害怕離開家門，使日常生活面臨極大的困難，若出現這種情況，想要接受心理治療，則會有時間與費用的問題。焦慮症等各種精神疾病在世界各國都在持續增加中，預估到2030年，將會因此產生16兆美元的成本。根據世界衛生組織（WHO）的統計，截至2020年，總計有4億5千萬人有精神疾病的問題，未來還會擴大為全球人口的25%。對此，元宇宙也可以成為解決此問題的替代方案之一。

美國南加州大學為了治療創傷後壓力症候群，開發出重現伊拉克戰場的VR系統「虛擬伊拉克」（Virtual Iraq）。所謂創傷後壓力症候群是指一種在經歷戰爭、自然災害、事故等嚴重事件之後，持續存有與該事件有關之創傷的精神疾病。「虛擬伊拉克」是運用Xbox的人氣實戰遊戲《全方位戰士》的開發環境，讓伊拉克參戰者在VR中重新經歷伊拉克戰場，以進行延長暴露治療法。

戴上裝有護目鏡的專用頭盔，就會投影出伊拉克的主要街道，耳邊也會傳來美軍直升機在空中盤旋戒備以及朗誦可蘭經的聲音；此外，還有爆炸聲與震動，再加上中東地區經常能聞到的特殊氣味，使人產生身處伊拉克戰場的錯覺。「虛擬伊拉克」治療法是利用人們在習慣焦慮之後，對刺激漸漸感到麻痺的原理。