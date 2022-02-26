《元宇宙：全面即懂metaverse的第一本書》：我在虛擬實境中遭到性騷擾，該怎麼辦？

文：李丞桓

我在虛擬實境中遭到性騷擾

「上週，我在虛擬實境中遭到性騷擾。」2016年10月，一篇以令人震驚內容開頭的部落格文章，席捲了美國社會。一名以喬丹．貝拉麥（Jordan Belamire）為筆名的女性在部落格上撰寫的文章在網路上瘋傳後，引起了一場軒然大波。這是貝拉麥第一次在被稱為QuiVR的虛擬世界體驗遊戲時發生的事。貝拉麥對VR帶來的沉浸式體驗感到非常的興奮。她表示在這個以射箭擊倒殭屍的遊戲中，曾經因為站在高處而感到恐懼，但是在克服恐懼之後，就能感受到彷彿成為天神一般的喜悅。

但是，當她開始與其他玩家一起連線體驗「多人連線模式」之後，就發生了這次的事件。當時一個帳號名稱為「BigBro442」的玩家，突然以揉捏貝拉麥胸部的方式，性騷擾其虛擬人物。貝拉麥在接受美國有線電視新聞財經頻道（CNNMoney）的訪談時表示：「過去曾經實際經歷過性騷擾，這與當時產生的衝擊相差無幾。」這件事在公開之後，很快就激起大眾熱議。

之後，QuiVR的開發者亨利．傑克森（Henry Jackson）與喬納丹．桑克（Jonathan Schenker）提出了技術上的解決辦法。他們想到「若能用手指頭輕輕一推，就能像彈掉螞蟻般把壞玩家彈飛，將會如何呢？」於是新增了稱為「個人泡泡」（personal bubble）的功能，讓人可以彈飛以性騷擾等方式欺負自己的對象。

在2021年4月，韓國的媒體也報導了虛擬角色性騷擾的事件。一位當時還是小學生的鄭姓妹妹（12歲）在元宇宙空間Zepeto的虛擬角色，在進入設計成游泳池的虛擬空間之後，遇到一名男性虛擬角色對她性騷擾。鄭姓妹妹慌張地按下離開按鈕，逃離那個虛擬空間，但她不敢告訴父母這件事情。鄭姓妹妹表示，「父母已經因為我在Zepeto花了很多金錢與時間而感到擔心，所以不想把這件事告訴他們。」

在2020年9月，另一位小學生A（11歲）的虛擬角色也曾在Zepeto遭到跟蹤與偷拍。「有一個虛擬角色一直跟著我，即使我移動到其他空間，他也一直跟著我，讓我感覺毛骨悚然。」A表示：「對方一直跟著我，並試圖把我的虛擬角色拍進他的自拍中。」

韓國智能情報社會振興院（National Information Society Agency, NIA）在2020年以4,958位小學、中學、高中的學生為對象進行調查，結果有19.7%回答曾經遭到網路霸凌，而且大部分的回答都表示受害空間為線上遊戲（45.2%），以及不知道加害者是誰（45.8%）。目前在元宇宙最活躍的空間是遊戲與生活／社交類別，且最活躍的人口是Z世代。考量到這點，這個問題就變得非常重要了。

許多企業為了在元宇宙提供五感，正在盡最大的努力。在元宇宙中，一旦開發出可以對虛擬角色傳遞物理刺激的外衣和手套等各種裝備時，可能會衍生更嚴重的社會問題。即使元宇宙帶給人強烈的沉浸式體驗可以產生正面影響，我們也應該正視它會帶來的負面影響。

韓國在網路革命時代，曾經歷了因為技術規範政策的制定過於緩慢所帶來的混亂，因此已具有應對的經驗。1995年，因意料之外的電腦犯罪而通過《刑法》修訂，包括新制定利用電腦等資訊處理器進行的詐騙罪、妨礙業務罪以及妨礙秘密罪，2001年又新增了網路誹謗罪。為了減少政策的落後，我們還需要付出更多的努力。

進化為元宇宙的成人媒體

Pornhub是2007年在加拿大建置，世界最大的成人網站。2019年在全球網頁排名締造第八名的紀錄，而且其規模的成長幅度非常驚人。每天的平均瀏覽人次為1億2千萬人，每月則達到35億人，將近全球人口的一半。

根據美國NBC的報導，全球成人產業的市場規模在2014年突破了970億美元（約新台幣2.7兆元），最近推測又增加了2倍以上。網路為所有產業吹起革命性風潮的同時，也大幅增加了成人網站與內容，並加快了擴散的速度。Pornhub網站的用戶有83.7%是透過手機登入，個人電腦的比重只占16.3%。將成人內容與受眾連結的媒體，已從過去的書籍、錄影帶、個人電腦演變為智慧型手機。

然而，之後手機將會朝什麼方向進化呢？就是元宇宙，而且目前已出現變化的徵兆。根據美國風險投資公司「Loup Ventures」的分析，預計2025年VR在成人市場中的規模，將會成長到14億美元（約新台幣390億元）。

2017年，觀看Pornhub提供的VR成人影片的用戶，每天平均有50萬人。在Pornhub前20個熱搜關鍵字詞中，「虛擬實境」的排名已較前一年提升了14個名次，達到第16名，是非常有感的變化。日本的付費影片製作業者DMM，在2018年銷售VR成人影片的業績突破了40億日圓（約新台幣9.75 億元），而這是他們創業2年內達成的成果。日本的成人影片製片商「Soft on Demand」自2017年1月起，開始在電子商家密集的東京秋葉原經營VR成人影片的展示商店。

美國的成人內容企業「淘氣美國」（Naughty America）在2019年1月初，於美國拉斯維加斯舉辦之全球最大消費電子展（Consumer Electronics Show, CES）的2019展館中展示了VR成人內容。淘氣美國在2015年開放VR成人影片服務，並在之後的18個月內製作了108部影片。淘氣美國表示，VR成人影片在2016年12月已達成兩千萬次的下載量，整體營收成長了40%，而VR的營收成長了433%。