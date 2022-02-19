【專訪】《少年阿賓》男優小狼：從超商、牛郎到做工的人，拍攝AV讓我的「偏執」得以發揮

近年來台灣本土AV興起，由於質與量皆遠遜歐美日，初期不受關注。隨著SWAG以台北捷運為題，拍攝AV，引來檢警查抄，吸引媒體目光，本土AV才成為大眾話題。其後，以台灣知名網路情色小說《少年阿賓》改編的幾部A片激起網友關注，台灣AV的能見度也因而提高，甚至還登上媒體娛樂版。

A片的受眾以男性為主，網路上的討論絕大多數也以男性居多，話題自然集中在台灣AV女優身上，評比表現美色身材，各抒己見。對於AV男優，則大多視為道具，不太注意。這是必然的常態。網路上討論日本AV女優的內容極多，討論日本AV男優卻極少，台灣男性可對日本AV女優如數家珍，男優名字喊得出來的可能還不到三個。

不過因為《少年阿賓》系列，畢竟是公眾除鄧佳華主演的《華根初上》外，最耳熟能詳的本土A片，而且還出了一系列。片中的主角阿賓，自然可謂台灣目前辨識度最高的AV男優。只是觀眾也許記得他的長相，卻叫不出名字。畢竟男優不易進入公眾討論，他也沒有在社群媒體上操作自己。

《少年阿賓》的男主角名叫「小狼」，他是台灣的AV男優。

契機：AV成人大賞

初見小狼時，是在華語AV成人大賞的頒獎典禮。他代表《少年阿賓》領「最佳成人影片」獎。頒獎前在台下看到小狼，他的確如網友批評的路人長相，外貌並不顯眼。

沒看過《少年阿賓》的人，對他可能不會注意。但稍微觀察，又覺得小狼的眉宇之間，有異於常人的氣息。那並非什麼亮眼的明星氣質，但又有一種「這個人並不普通」的感覺。他好像應該存在於某個場域，但又說不上來。

領獎時，雖是照字條唸稿，但小狼表現沉穩，似乎是慣見場面之人，毫無怯場之相。這難免令人有些好奇，無論是哪個AV男優，演A片前總有過去。而面前的這個人有著怎樣的故事？為此，問他想不想受訪。

小狼直接說沒問題，沒什麼不能講的。反正他之前的事已經鬧到家人那邊，AV也沒什麼。聽了他的故事，也就明白他這句話的意思。

成長背景

小狼是雲林人，在偏僻的鄉下土生土長。雲林號稱台灣的「窮鄉僻壤」，小狼阿公務農為業，父親在工地工作，一如連續劇《做工的人》那樣，為家庭辛苦打拼。小狼母親在三歲時就已過世，父親忙於工作，由阿嬤跟姑姑一手帶大。由於家庭往來的關係複雜，從小姑姑跟阿嬤就管得很嚴，有點望子成龍的感覺，但卻似乎不善教養。

小狼若無其事的說：「從小只要我不聽話，姑姑跟阿嬤就是一陣打罵。事情鬧太大，阿公才會介入，然後把我打趴在地上。我印象中長輩不是罵就是打，她們只會叫我唸書，但我考試考不好就被打，考第一名他們也不會稱讚我，只覺得理所當然。做得再好也沒意義。我從來沒得到鼓勵跟贊同。」

那父親的態度呢？小狼淡淡說：「他太忙沒時間管我，只有一個要求，只要不碰毒品，其他都無所謂。我還沒成年時，就會跟他一起抽菸喝酒，他也不覺得有什麼。」

而小狼從小就血氣方剛，而且好色。他國中時，網路還剛興起，資訊不發達。在地的國中男生想滿足情慾，全都得靠色情刊物。由於家裡管得嚴，小狼零用錢很少，他為了看更多刊物，興起經營「租書站」的念頭。他帶頭找了班上幾個同學，大家一起湊零用錢買色情書刊，看完就租給其他同學，賺的錢再繼續買。

小狼回憶道：「我國三時開始做，那個時候我們規模做到全校。從國一到國三生都會跟我們租書來看。後來有人把書弄丟，賠不出來，就跟學校告發我。然後我就被記了兩大過。」

聽起來頗炫。但國中生就想要做生意，是天生的還是從哪學的。小狼認為他從小就有點怪，喜歡跟年紀大的人混在一起。因為鄉下人大多熟識，常互串門子，他就常跟30到50歲的大人一起泡茶聊天，耳濡目染下，行為模式就比同年齡的人來得成熟。

可能由於「做再好也得不到鼓勵」的關係，升高中時小狼雖然想唸台中一中，但考不上，就近填了斗六高中。就這樣混日子。他跟國中時期的同學持續往來，認識同學的朋友，放學後大家會去唱卡拉OK，在網咖打遊戲，也會在電動間廝混。過著一般中部高中生的生活。校外的環境如此，當然就如許多社會新聞一樣，也總是會有糾紛。

Photo Credit: 小狼

小狼天生有股狠勁。他講述好些例子，就是中南部常見的，國高中生群聚械鬥。他說自己有個特點，就是打架時一定要帶人去。帶人不是為了助威，而是因為要有人拉住。他常常動手後就會殺紅了眼，必須要有旁人阻止，否則會無法停手。

鬧最大的一次，是某次他為了替學妹出頭，約人談判。本來只是想好好講，結果對方劈頭就來一句：「幹恁娘」。小狼母親早死，他最痛恨別人提他老母，整個怒上心頭，就拿球棒狠狠的打。回過神時，球棒已經整個打斷，對方也受了重傷。

我說：啊沒抓去關？小狼說，他有被起訴。檢方調監視器，發現對方先動手，所以判正當防衛，也就沒事。我吐槽說，這種場面都嘛用鋁棒，要打斷很難吧。他說，就因為他這個性子，朋友給他準備的都是木棒，不能給他鋁棒。斷的是木棒。

而小狼在這種生活下，也沒心念書，因為曠課太多，不想留級，高三就休學不唸了。我聽他在高中的經歷，從細節看，乾脆去混黑道算了，不失為一條出路。

小狼說，家裡長輩管得嚴，不准他走歹路，只跟他說：「有種不要在這裡混，就出去闖，混大尾回來，大家才瞧得起你。」