《設限，才有好關係》：如何應對侵犯「微界限」和「重大界限」、過度分享，以及內疚感？

文：內達拉．格洛弗．塔瓦布（Nedra Glover Tawwab）

「微界限」和「重大界限」的侵犯行為

界限的侵犯分為兩類：「微界限」和「重大界限」。

侵犯微界限，指的是日常生活中經常發生的小型違規行為，與長期關係不同，對於小型違反界限的行為，我們通常不會受到嚴重的情緒影響。這類違反界限行為不會蔓延到我們一天當中的其他時間，因為我們不會把這類情況看得很嚴重。然而，如果這類行為反覆出現並持續存在，微界限會隨著時間而變得更加重要。

侵犯重大界限，則是指重大的違反界限行為，它會侵蝕我們與他人的關係結構。

這種侵犯以長期的、持續的頻率發生，甚至可以改變關係的結構。

◆侵犯微界限的例子

你在雜貨店結帳的時候，注意收銀員的態度。對方和你說話的時間很短，而且很有攻擊性地把食物裝袋。 你參加一個聚會，有個陌生人向你走來，開始聊天。三十分鐘過去了，這段時間你了解關於這個人的很多事情，你覺得你都可以寫一本關於他的書了，但是你連說一個字的機會都沒有。 你告訴你的同事，你無法參加他們的生日派對。他們說，你來對他們有多重要，其他人也都會來。你的同事可能真的很希望你去，但他們是用讓你內疚的方式，試圖操控你，使你去參加聚會。

◆侵犯重大界限的例子

你的姊姊幫你打理生活中的一切，若不和姊姊商量，你就無法做決定。 你朋友的酗酒已經成了你的問題，要你來管理，而且每次他們復發的時候，你都覺得有必要去幫忙。在外面聚會時，你禁絕喝酒，因為你知道自己需要照顧朋友。 你堅信在關係中的一切問題都是你的錯。你的伴侶有很多問題，而你需要表現得更好，才不會踩地雷。

有了幾個例子，以下讓我們更深入了解這兩種界限的侵犯。

侵犯微界限（簡稱微侵犯）

微侵犯是很微妙的，在任何關係中都可能發生，包括被動攻擊性行為，旨在傳達對他人的不滿、隱藏式訊息或憤怒。不管是有意還是無意，微侵犯都傳達出負面意義。

在戀愛初期，潔美的男友對她說話總是帶有一些小批評。每當她講錯一個單字或片語，他就會指出來。她並沒有多想，直到這成為他們對話中一個持續出現的問題。後來，當他們的關係變得不穩定時，他用潔美的措辭作為例子，說她溝通能力不佳。

微侵犯常見於種族或LGBTQI+（非異性戀、性少數族群）偏見的事上，但不限於貶損行為或只基於種族、性別或性偏好的批評。

◆微侵犯實例

種族主義（以種族為由對人進行負面批判或貶損）

一名白人女子在電梯裡，一名黑人男子進了電梯；她緊抓自己的錢包。

底層的問題：相信黑人是危險的。因此，他們出現沒有好事。

身體羞辱

麗蓓嘉的體重增加了五公斤，她的母親告訴她：「給我寄一張照片來。」母親看過照片後這樣回應：「妳的臉真可愛，胖嘟嘟的。」

底層的問題：麗蓓嘉的體重增加了，而她的母親有肥胖恐懼症。

種族偏見（基於種族的假設）

凱文是一名黑人，他被邀請參加辦公室的節日聚會，與會者大部分是白人同事。

簽到表被傳來傳去，凱文注意到，有人要他自願帶炸雞。

底層的問題：種族偏見。

性別偏見

緹娜是公司的CEO，她經常被貼上「霸道」的標籤，但她的對等男性主管則被描述為有影響力的領導人。

底層的問題：認為身居要職的女性有態度問題。

LGBTQI+偏見

凱文帶著他的伴侶參加辦公室的節日聚會，他的同事說：「我不知道你是這樣的，你不像是同性戀。」

底層的問題：認為男同性戀會表現出女性化的一面。

侵犯微界限的人認為這是無害的；然而，這是一種有害的表達，代表背後深層的

信仰系統。雖然看起來沒什麼，但影響卻很大。

◆如何應對微侵犯

主動處理你認為已侵犯了微界限的言論，例如：「我注意到你說我感覺起來不像黑人。那是什麼意思？」 建議合適的行為。例如，當別人說緹娜「霸道」，緹娜可以指出她只是很有主見，並且願意領導。

過度分享

當我們分享資訊的時候，是在努力與另一個人建立連結。然而，過度分享是在不對的場合對人透露不恰當的資訊、披露他人的隱私，或是在還沒有建立足夠親密的關係中提供深入的個人細節。

過度分享者通常不知道自己已經走太遠了。以我為例，人們在社交場合常對我過度分享，有時候只是因為我看起來有興趣，允許他們說話而不加以打斷。但我認為，這通常因為我是心理治療師，會散發一種「我喜歡聽問題」的能量。我確實很喜歡聽別人分享，但在社交場合可能會很尷尬。

◆過度分享的例子

不恰當的語境

你被指派培訓一名新員工。你的新同事不學習工作相關的知識，反而談起她前夫的問題。

底層的問題：在這種場合，這些個人資訊不適合說給身為培訓師的你聽。

別人的資訊

你朋友的大學室友來訪，你們三個人一同外出。你的朋友去洗手間時，她的室友告訴你，你朋友之前曾做過人工流產。

底層的問題：你朋友的室友分享了別人非常私人的資訊。

深入的個人資訊

買菜的時候，梅根問收銀員：「你今天好嗎？」收銀員開始向梅根敘述她和男友因為他與前女友的性生活而爭吵。梅根站在那裡聽故事，感覺很緊張，而且不舒服。

底層的問題：收銀員披露非常個人化的資訊，不適合這種類型的互動。

過度分享者通常不知道他們如何影響他人，侵犯了界限。為了建立連結和親密感，他們提供了太多的資訊。過度分享者往往會忽略他人的非語言提示，亦即談話內容已經超過尺度。

◆處理過度分享的方法

輕輕地將對方轉移到更合適的話題上。 堅定地說：「哇，這似乎是很重要的談話，我們應該再找時間進行。」 也可以說：「我覺得我沒有能力解決這種情況。你介意我改變話題嗎？」

感到內疚

潔美嘗試與男友討論他們的溝通問題，對方的回應是，她在溝通她的需求上有障礙。他認為她以前的感情出了問題，是由於她的溝通能力不佳。潔美開始深信自己才是有問題的那個人，所以，她覺得跟男友提起這個話題很可怕。

利用內疚感促使別人做某件事，是一種操縱性策略。有些人會指責你，希望你有不好的感覺（即使他們指責你的可能是莫須有），進而讓你順從或同意某件事。

◆感到內疚的例子

結束有毒的關係

羅伯的父親經常辱罵他，於是他想結束父子關係。然而，即便他在自己的家中，也受到社會監督。他的家人和朋友都不同意他終止這份不健康的關係。他的姊姊說：「他是你爸爸，你必須和他談談。」

底層的問題：羅伯的姊姊低估了當關係不健康時，設定界限的重要性。

缺乏對某些人際關係的興趣

艾咪知道她的老闆是個「惡女」，當她的老闆邀請她下班後去喝酒時，艾咪拒絕了。她的同事告訴她：「妳至少可以出去喝一杯就好。」

底層的問題：艾咪的同事沒有足夠的自信拒絕上司。

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