【專訪】台大曹淑娟談「園林文學」：奼紫嫣紅難逃枯朽，文學家藉自然生機參透自我生命意義

作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：梁偉賢｜編輯：林俊孝｜攝影：林俊孝）

現代住家很少有院子。都市寸土如金，有個地方安身就很不錯。偶爾看到一些住宅的陽台或門外，種些盆栽，圍個花圃，便覺暢然可喜，別有一番天地。想要在家裡規劃一個超然的遊憩空間，並不容易。

以前的房子則多半有庭院，而且會種些花草樹木。富貴人家更有假山、造湖、涼亭、花木、奇石，閒暇或煩悶時，想要轉換心情，就在裡面遊蕩、玩賞。甚至呼朋引伴來園林裡玩樂，也足以暢懷平生。

但園林就只是個享樂的地方嗎？很多人都這麼想，曹淑娟卻知道不僅於此。

曹淑娟曾經參與一所大學的創校，有類似建造園林的經驗。揮別竹林木屋，回台北的第一天晚上，就發生九二一大地震。災難的震撼，讓曹淑娟強烈感受到，不管人多麼努力、投入，任何事物都逃不過毀敗的一日，終究煙消雲散。

就在那樣的背景裡，曹淑娟在台大的研究室，讀到祁彪佳《寓山注》說「所樂在此不在彼」，她心想，祁彪佳努力建造園林，卻早已預期毀敗，也不想傳之子孫、顯示家族富貴，那他的「樂」在哪呢？

這也是曹淑娟對自己生命的叩問：縱使奼紫嫣紅開遍，終究難逃枯朽。那麼人的努力，為的是甚麼？

很顯然祁彪佳和許多文人，在園林生活中都獲得了深刻的人生體悟。曹淑娟著手研究園林文學，就是要探尋：他們如何在走向幻滅的過程中，耕耘生命的價值。

文學家的「獨樂園」：園林與自我的關係

中國園林起源很早，周朝就有靈囿、靈台的興建，作為帝王狩獵、通神之所。秦漢時期的咸陽宮、上林苑、建章宮等都非常有名。但要說到具有文人性格的園林，則得從魏晉開始。

東晉石崇（249年－300年）的《金谷詩序》，描寫富豪高官在金谷澗中的清泉茂林，與三十個朋友遊宴，鼓瑟吹笙，喝酒吟詩，詠嘆生命。謝靈運（385年－433年）寫《山居賦》，描述自己在山川田野之中隱居讀書，品類萬物，是莊園園林化的代表。庾信（513年－581年）〈小園賦〉更以虛筆勾勒了一處「寂寞人外」的小小園林，在羈留長安的無奈中，尋求心靈的安寧。

園林、別業（即別墅），是六朝人仕途不順歸來時，一個可以安頓生命的地方。



Photo Credit: 人文島嶼 長樂宮，始建於漢高帝五年（前202年），漢高帝七年（前200年）建成，呂后掌權之後成為專屬宮殿。

至於「自我」和「園林」關係的深化，曹淑娟認為還是唐代以後較為鮮明。唐代詩人的偉大創作，往往都跟園林有關。

比如「詩佛」王維（692年－761年）有《輞川集》，就以「輞川」作為詩集的名稱。〈輞川別業〉一詩，寫他辭官歸來種田，看雨中草色，水上桃花，與和尚論經講學。園林沉靜了他的身心，更提高了生命境界。

又如「詩聖」杜甫（712年－770年）短暫住在成都「浣花草堂」時，是創作的高峰期。他記錄與妻兒下棋釣魚的閒情，春雨潤澤萬物的喜悅；愛惜簷前飛燕、牆頭桃李的儒者情懷，更確立了「詩是吾家事」的意義。



Photo Credit: 人文島嶼 成都杜甫草堂重修之草堂景象。

白居易（772年－846年）貶謫到江州時，心情鬱困，經常拜訪廬山，親近那股浩瀚之氣，心境產生了很大的轉變。晚年回北方後，便在洛陽的東南買了住宅，取名「履道宅園」；營造了小澗、小池，把從南方帶回的白蓮、折腰菱、華亭鶴和天竺石等，安置其中。在洛陽城內，建造一個小小江南。

他以「池」為園林意象，迴映天光雲影，也收藏人生記憶；向內探索，也向外聯繫。很多詩篇都講述他在自家宅園中，遠遠觀照京城的權力場域。有人說白居易墮落了，其實他是超然、超越了。

曹淑娟從他們的經歷領悟到：「擁有園林，就是讓你找到一個位子，可以更清楚體認自己和世界的種種關係。有了這個位子，你才有轉換視野和心境的可能。」

文人在園林中感受鳥語花香、晴雨生滅，從自然的生機整理自我生命的意義，赫然發現：原來這個世界還是很可愛的！人和園林的關係，也從此變得更為深刻。

祁彪佳與他的《寓山注》

明代江南經濟繁榮，園林風氣更盛，相關著作也最多。其中祁彪佳的作品極具代表性。

祁彪佳（1603年－1645年）是明末的杭州山陰人（現紹興），從小在書香長大。不到21歲就登第，一路官運亨通。但32歲時得罪權臣，只好以養病為由，告假回鄉。

蘇杭一帶，風景優美，許多園林別具特色。祁彪佳一個個去拜訪，一邊欣賞建築、山水相互掩映，一邊寫散文記錄。甚至向父老打聽、尋訪已消失的古園林。透過這些旅程，培養他的審美觀，完成了《越中園亭記》。

祁彪佳住家附近有座私有小山，名為「寓山」，二十年前和幾位兄長曾經整地種松，但後來各有際遇，寓山也就荒蕪了。祁彪佳思念兄長，決定好好修葺。一開始只打算蓋幾棟房子，可以讀書和親近山水就好，但別人給了他很多建議，他突然省起：我何不蓋一座自己的園林？

於是，祁彪佳開始設計、打造寓山49景（如圖）：



Photo Credit: 曹淑娟，美術設計：林柏希 寓山包含奇石、水泉與建築，共計49景。類似今日「IG網美打卡熱點」，許多文人在此留下詩篇，以及回覆、唱和。

寓山變成了好漂亮的園林：有樓堂居室可以會客讀書，有松徑橋廊可以導引路線，有亭台高閣可以賞景望遠；山坡上有茶塢、櫻桃林、梅林和老松，水池中有荷花，水岸沿堤有楊柳。山下平地更種植各種農作物，可以享用、贈送及買賣。

祁彪佳還勤於寫日記，詳細記錄人事來往、時局變化以及妻兒日常生活。比如他常帶著小孩去寓山的書房讀書，同妻子到山中種花、採茶、收豆，一起泛舟賞月。春秋佳節，也會邀請家族長輩來賞景。

當然少不了與朋友在園林聚會，吟詩作文，完成後寄給其他朋友，他們再回信唱和，前後大約有二、三百人參與。祁彪佳組成編輯團隊，對大家的作品進行篩選、點評，然後集結出版。針對四十九景的部分，名為《寓山注》。過去作注的對象，都是經典古籍，祁彪佳卻把寓山也當作經典，為各個風景作注。