台灣過去300年來歷經荷西、明鄭、清領、日治，每個年代喜歡用哪些「流行色」？

文：台灣服飾誌

新的一年開始，不少社群媒體都發布了「2022流行色」、「代表色」的預測，也回顧了這幾年來的流行色系。

過去三百年來，台灣歷經了荷蘭、西班牙、清朝、日本的統治。每個年代來台灣的人，都有對這塊土地的想像；再加上繪製器材與原有的美術風氣不同，大家在繪製台灣的樣貌時，也留下了不同的色彩。

在台灣每個年代，喜歡用什麼「流行色」呢？每個年代的台灣又有什麼樣的色系呢？

【荷西時期】──銅版印刷，手工油墨上色

十七世紀時，荷蘭與西班牙從歐洲來到遙遠的「東印度」擴張殖民地，台灣也是其中之一。除了帶來耳熟能詳的「番薯」、「番麥」以外，同行的人們繪製台灣的圖像，也呈現了當時的人如何看待這塊東方的島嶼。

當時人們繪製福爾摩沙的圖像，除了紙本畫作以外，為了更好的印刷傳播回本國，也會使用銅版版畫。十七世紀的彩色圖像不同於如今的多版印刷，需要事先用手工局部上色後，再進行印製。

椰子綠：#42422C

君袍藍：#59717D

媽祖紅：#BC4E33

十七世紀在描繪東印度時，時常會繪製有亞熱帶、熱帶風情的「椰子」；軍袍與神像也會加上西方對於宗教的理解，將神像畫的過份巨大，後方還有金光閃閃的天使與神獸；君主或領導者的部分則常使用藍綠色的衣袍。

Photo Credit: 截圖自作者 1624年－1662年，荷蘭與西班牙在台灣的統治時期。

參考圖片：Islands around China where the famous pirates Yquen and Koxinga once stood, according to the memoirs of a loyal traveler 'by Van Der Aa, Pieter.；彌樂佛與媽祖；François Valentijn, Oud en Nieuw Oost- Indiën （Dordrecht: Joannes van Braam）, 1726, Vol. 4, Part II, Book 3, p. 45.

【明鄭時期】──寫意彩墨，內斂的人物容像

在明朝被清朝推翻取代，只剩下「南明」努力地進行「反清復明」。鄭成功與剩餘的南明皇室則來到台灣作為基據地，同時也將當時中國的水墨畫系統帶來台灣。

郡王綠：#4B5F3C

仕人藍：#02449A

道袍藍：#091F5B

中國傳統畫大多注重無形的意涵，與西方細細描摩的風格不一樣。除了注重氣氛的山水畫以外，對於人物容像（肖像）的描繪也是寶貴的資料，其中最多的描繪也是當時統領台灣的鄭家。為了呈現文人風範的儒雅，會選擇比較淡而內斂的色彩，也代表了當時鄭氏家族帶來的中國仕人、文人的美學。

Photo Credit: 截圖自作者 1662年－1683年間，由延平王鄭成功於南台灣所建立之政權統治時期。

參考圖片：鄭成功畫像；台灣行樂圖；鄭經像

【清領前期】──工筆設色，畫工的鮮豔色彩

「清領前期」，在課本裡也會被定義為消極治理時期。對於清朝政權而言，台灣是一塊屬於邊疆的土地，因此留下的圖像大多是他們眼中的「少數民族」的特色風采，也就是如今的原住民族群的生活圖像。

采風橘：#DA6731

官帽紅：#D63C32

職貢紫：#B47BA4

采風圖與職貢圖大多由清廷派遣的畫工所繪製，像是「番社采風圖」為了強調不同於漢人族群的特殊風情，常會使用艷麗的色彩；抑或是像「皇親職貢圖」為了呈現給清廷皇室，而刻意以漢人的眼光進行美化與想像。這兩系列的圖都與史實有些落差，作為研究時需要特別注意，但其中的色彩使用，確實代表了當年的漢人如何看待這塊島嶼。

Photo Credit: 截圖自作者 清領前、中期為1683年清廷派施琅發兵攻滅明鄭王朝，至1874年牡丹社事件前。

參考圖片：番社采風圖；皇親職貢圖；岸裡社總土官潘敦仔像

【清領後期】──緹花緄邊，亮麗的配色工藝

這時留下的圖畫大多是家族內部祖先的肖像，較少能在網路上搜尋到。但由於年代較近，留下的衣服、織品也很多，讓我們能看見清朝時期台灣人對於服裝配色的想法。

湖水綠：#A2AD9D

虎旗黃：#F5C74D

絲羅橘：#E8A97E

清領時期的台灣人喜愛艷麗的服裝，特別是禮服。也因此可以在許多留傳下的織品看出喜愛運用飽和、對比的配色；除了禮服以外，「台灣民主國」的藍地黃虎旗也有這樣的特徵。

Photo Credit: 截圖自作者 清領後期為清廷1874年到1895年割讓給日本為末的積極治理。

參考圖片：藍地黃虎旗；橘紅絲質緹花大襟女衫；湖水綠提花羅大襟女衫

【日治時期】──近現代的繪葉書，三色版印刷術

隨著日本統治帶來現代化建設，「三色版印刷術」也被帶來到台灣。三色板印刷術利用三原色進行套印，這樣便可以大量印製，適合用於廣告印刷，或是繪葉書（明信片）的使用。

看版紅：#B86C5C

芭蕉綠：#314744

壁磚黃：#EEBD78

台灣是個位於亞熱帶地區的島嶼，與溫帶的日本截然不同，因此日本人在描繪台灣的風情實，會在畫作裡大量能凸顯「南方」的色彩。像是「芭蕉」就是個常出現在廣告或是繪葉書裡的形象。背景的顏色也時常會使用紅色、黃色的暖色調，表現出繽紛且熱情的殖民地形象。

Photo Credit: 截圖自作者 甲午戰爭馬關條約後，日本統治台灣時期（1895年－1945年）。

參考圖片：高砂啤酒、福爾摩沙烏龍茶廣告

台灣色票合輯

雖然「台灣色」可能會因摹本與照片可能會有些許色差，但排列開來的台灣古早色票還是透漏著與現代截然不同的風情，突顯了當時的年代特色。在進行創作發想時，不妨參考看看喔！

Photo Credit: 截圖自作者

Photo Credit: 截圖自作者

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航