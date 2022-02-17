2022/02/17,
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曼谷英文正名從「Bangkok」改為「Krung Thep Maha Nakhon」，官方澄清舊名仍可使用

曼谷英文正名從「Bangkok」改為「Krung Thep Maha Nakhon」，官方澄清舊名仍可使用
疫情前的泰國曼谷。Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

曼谷英文名稱要正式更名為「Krung Thep Maha Nakhon」在泰國網路社群掀起熱烈討論，泰國推特今天第一名的標籤就是Krung Thep Maha Nakhon，多數人質疑Bangkok已經廣為周知，為什麼要改掉；有人罵政府「吃飽沒事幹」，但也有人贊成把Bangkok改掉，因為Bangkok聽起來和生殖器相關的笑話有關。

（中央社）泰國內閣15日通過皇家學會提案，曼谷的英文名稱從「Bangkok」正名為「Krung Thep Maha Nakhon」，在泰國引起熱烈討論。泰國政府16日趕緊澄清，Bangkok仍會繼續使用，也會被承認。

泰媒報導，泰國內閣15日通過泰國皇家學會（Office of the Royal Society）的提案，將泰國首都曼谷的英文名稱從「Bangkok」正名為「Krung Thep Maha Nakhon」。不過新名稱不會馬上生效，將有專責委員會負責監督相關作業，並由外交部協助。

曼谷的英文Bangkok廣為外國人所知。Bangkok原先只是大曼谷的一個區域，2001年開始Bangkok成為大曼谷區的英文名稱。但泰國人稱呼曼谷不使用Bangkok，而是泰文的Krung Thep Maha Nakhon，有些更簡短的則稱Krung Thep。

曼谷的泰文原名非常長：「Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit」，是全世界名稱最長的首都，甚至還有樂團將曼谷的泰文全名改編成歌曲。

曼谷英文名稱要正式更名為「Krung Thep Maha Nakhon」在泰國網路社群掀起熱烈討論，泰國推特今天第一名的標籤就是「#KrungThepMahaNakhon」，多數人質疑Bangkok已經廣為周知，為什麼要改掉；有人罵政府「吃飽沒事幹」，但也有人贊成把Bangkok改掉，因為Bangkok聽起來和生殖器相關的笑話有關。

由於討論太熱烈，泰國總理府副發言人拉差達（Ratchda Dhanadirek）16日趕緊出來澄清，Krung Thep Maha Nakhon只是用在官方文件上，Bangkok仍然會出現在文件中，會以括號的形式標註。

泰國皇家學會也在臉書發文指出，Krung Thep Maha Nakhon和Bangkok可以同時使用，兩個名稱都會被承認。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範


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