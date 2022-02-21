「與病毒共存」但防疫政策仍相對嚴格，新加坡出現外籍員工出走潮

文：鄭智浩

全球抗疫進入第三個年頭，如何在保障生命安全的同時也讓經濟和就業市場持續運轉，人人都吃得上飯，考驗著各國領導應對變幻莫測的新冠肺炎所作出的決策與智慧。

與一些西方國家不同的是，選擇「與病毒共存」的新加坡目前並沒有大肆解禁，口罩仍須戴好、社交聚會人數只限5人、出國旅遊也有各種條條框框限制。

這些不那麼自由的措施，成了掐住部分外籍員工喉嚨的無形壓力之手。嚮往與家人重聚的他們，這幾個月紛紛選擇收拾包袱準備離開獅城，轉而定居其它大城市。

出走潮的顯現，會對新加坡就業和經濟造成衝擊嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 疫情下的新加坡。

「綁手綁腳」框框太多，嚮往旅遊出行自由

據《路透社》報導，以色列籍的人力資源管理師桑德勒（Atar Sandler）2019年帶著丈夫與孩子來新加坡發展，就是看準本地機遇多、是個有活力的國際都市，而且航空業發達，可讓她隨時飛往各地生活或談生意。

豈料，突如其來的疫情卻讓她經歷了兩年「綁手綁腳」的生活。這個月，她打算舉家遷至美國紐約。

「這種情況已經持續了一段很長的時間。我並不覺得這裡會有什麼改變。當然這裡的生活非常、非常輕鬆簡便。但過著如此方便的生活，卻無法見家人朋友，也不能旅行，這真的值得嗎？」

桑德勒遺憾地表示，她在疫情間出生的女兒壓根兒沒見過家中長輩和親戚，也從未回過老家。這讓她感到「不可思議、完全無法接受」。

在新加坡工作超過10年的菲律賓籍員工桑托斯（Nessa Santos）則透露，這場疫情讓她重新審視在本地的生活狀況，思前想後還是決定搬離新加坡。

她目前打算跟英國籍的丈夫和孩子們，遷至英國的一個鄉鎮居住。「雖然我們倆（在新加坡）的工作很不錯，但隨之而來的壓力也很大，要求很高。我們不想要再過這種生活方式了。」

對美國籍的安德森（Chris Anderson）而言，離開新加坡則是無奈之舉。在逐步鬆綁邊境措施和實行疫苗接種者旅遊走廊（VTL）之前，去年由於疫情反反覆覆，除了新加坡公民和永久居民之外，其他訪客都須經過層層手續才能被當局批准入境，有一定難度。

安德森對此十分忐忑，因而毅然決然回到美國發展，在一家新創科技公司任職。

Photo Credit: AP/ 達志影像 疫情下的新加坡。

外籍員工2019年來逐年下滑

《路透社》分析稱，新加坡還在不斷鬆綁旅遊限制措施，簡化旅客入境手續，相信依然是外籍專才的海外首選地，而比起堅守清零的香港要求抵境者一律得履行長時間隔離義務，新加坡相對而言對外籍員工仍更具吸引力。

不過ECA國際亞洲區域總監關禮廉就預測，2022年新加坡外籍員工的數量很可能還是會下滑，流失率將大於入職率，主要是因為外籍員工政策近年來逐步收緊，以及變種株傳播而引起的不確定因素。

據新加坡人力部去年發布的第三季勞動市場報告，本地職缺數量已連續5個季度增加，每100名失業者就有209個職位空缺等待填補。

這些職缺中，約有38％來自持有外籍工作准證員工人數驟降的領域，如製造業、建築業、餐飲業和行政服務等。

本地居民就業人數雖呈成長勢頭，但從2019年12月起新加坡總就業人數（不包括外籍女傭）已減少17萬3100人，外籍員工流失率遠大於本地僱員。

新加坡美國商會會長雷閒閒博士說：「當然，肯定不能事事完美的。然而，從一個相對的角度來看，新加坡確實是個生活居住和做生意的好地方。」

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範