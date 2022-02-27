「入睡困難」基礎四觀念：你的小寶寶要花幾分鐘才能進入夢鄉？

這一週姜珮發生好多事情：我們在搬家之前停水兩天、搬家公司出錯導致當天一片混亂、某些傢俱上不了樓梯得放棄.......總而言之，我們總算搬完家了，正在消化整理箱子中（累）。整理家裡不難，難的是身後跟著喊著「媽媽、媽媽陪我玩」、「我丟你撿」的小童。

心得是短時間實在不想搬家了（去年也是這樣說）。好了，回歸正題，我們聊點正經事。聊聊小寶寶、小童、大童都有可能遇到的「入睡困難」。事實上大人也很常發生，今天講的概念大人也適用。

入睡困難基礎四觀念

觀念一：不追求秒睡

每個家長入睡困難的定義不太一樣，不少人以為一放上床就睡著才叫做順利入睡。不是的，除了新生兒以外，通常「秒睡」代表放床時間過晚。我們不追求秒睡喔！

觀念二：界定入睡困難

談到這裡，爸媽可能會有個疑問，要怎麼界定孩子是否入睡困難？我這裡給個通則：

1歲以內的寶寶，花超過20分鐘以上入睡

1歲以上的小童，花超過30分鐘以上入睡

達到上述時間，就有可能是入睡困難。這裡以多數情況為主，不需要每段睡眠斤斤計較。

觀念三：入睡驅動

入睡的過程主要有兩個驅動因素，分別是「睡眠壓力」和「生理時鐘（褪黑激素）」。當這兩者達到足夠的量時，會有疲憊的感覺，大腦神經和身體肌肉都會逐漸放鬆，我們的專注力挪回自己身上，慢慢地閉上眼睛進入睡眠。

觀念四：無法放鬆

對許多大人、小孩來說，此時周遭還有很多刺激和好玩的事情。我們的大腦仍然不停接收外在花花世界的訊息，身體沒有接收或是忽略大腦傳來要入睡的訊息。

無法放鬆，就會入睡困難

對小寶寶來說，他們剛離開媽媽溫暖封閉的肚子沒多久，外界的聲響、光線對他們來說都像迪士尼樂園一樣有趣。對小童、大童來說，他們知道外在還有很多好玩的事情。試問爸爸媽媽，當我們身處於遊樂園或熱鬧的夜市、KTV，除非是累到無力秒睡，不然是很難入睡的。

而所謂的天使寶寶，他們之所以能在各種環境都能入睡，是因為天使寶寶具有更強的「遮蔽外在刺激的能力」。所以我們也可以這樣說，孩子越不容易受外在刺激干擾，入睡能力通常越好。這點通常是先天因素，之後我們再來談如果孩子沒有這樣的能力，大人可做哪些事情。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航