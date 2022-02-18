又一篇「伊維菌素」論文被撤，發表平台：該論文是墨西哥市政府不道德計劃的一部分

今（2022）年2月4日，又有一篇「重要的」伊維菌素（Ivermectin）論文被撤。它是去年5月4日非正式地發表在一個叫做SocArXiv的預印本平台。然而儘管從未被正式發表，它卻已經被下載超過一萬次，而且當然也被倡導伊維菌素的人士大量引用。

這篇論文的標題是〈Ivermectin and the odds of hospitalization due to COVID-19: evidence from a quasi-experimental analysis based on a public intervention in Mexico City〉（伊維菌素和由於COVID-19而住院的機率：來自基於墨西哥市公共干預的準實驗分析的證據）

「準實驗」這個字眼相當曖昧。這篇論文是出自墨西哥市政府的三個機構：公共創新數字辦公室、社會安全保障研究所，以及衛生部，而它的結論是：

我們發現接受伊維菌素醫療包的患者住院率顯著降低；效果範圍為52－76％，具體取決於醫療包的型號規格。

這篇論文在去年5月和7月，就已經分別被兩家事實查核網站定位為虛假（請看文末額外參考資料），而SocArXiv預印本平台也在2021年12月8日，發表〈When SocArXiv gets bad papers〉（當SocArXiv接收到壞論文），表示他們雖然知道這篇論文有問題，但由於平台並沒有訂定撤銷論文的政策，所以無法將其撤銷。

今年2月1日，墨西哥裔的加州大學教授Juan Pablo Pardo-Guerra發表措辭強烈的推文，要求SocArXiv平台撤銷這篇有嚴重問題和不道德的論文，並禁止其作者終生不得使用SocArXiv平台。

這個推文很顯然對SocArXiv平台造成了很大的衝擊，從而使其決定設立一個撤銷論文的政策，並且很快就在三天後正式撤銷了這篇伊維菌素論文。

SocArXiv平台在這一天，發表〈On withdrawing 「Ivermectin and the odds of hospitalization due to COVID-19,」by Merino et al〉（關於撤回「伊維菌素和COVID-19導致的住院機率，作者為Merino等人）。

圖片來源：SocArXiv SocArXiv平台〈關於撤回「伊維菌素和COVID-19導致的住院機率，作者為Merino等人〉文章封面

這篇文章是由SocArXiv平台的主任Philip Cohen所撰寫，他寫道：

我們不相信這篇論文提供了可靠或有用的信息，我們對於它非常受歡迎感到失望。……我們沒有刪除此類論文的政策。這些論文在我們發佈時符合提交標準，但結果卻是有害的。這篇論文現在已經被下載超過1萬1000次，是我們過去一年閱讀次數最多的論文之一。 特別是墨西哥Animal Politico的一篇文章報導說，墨西哥政府已經在伊維菌素上花費了數十萬美元，而它仍在（截至2022年 1月）分發伊維菌素給COVID-19檢測呈陽性的人。（註） 有鑑於此，加州大學聖地亞哥分校社會學教授Juan Pablo Pardo-Guerra向SocArXiv發出呼籲，要求我們刪除這篇有嚴重問題和不道德的論文，並禁止其作者終生不得使用我們的平台。 Pardo-Guerra教授認為這篇論文的作者通過他們的機構分配藥物，不道德地招募了實驗對象，顯然沒有獲得被招募人的同意，因此這項研究是一項不道德的研究。這篇論文的作者也沒有宣布利益衝突，儘管他們是執行該政策的機構的僱員。

Philip Cohen最後說：

總而言之，仍然沒有足夠的證據表明伊維菌素可有效治療COVID-19；這項研究充其量只是最低限度的科學價值；該論文是墨西哥市政府不道德計劃的一部分，該計劃旨在向COVID-19患者分發數十萬劑不適當的藥物，該計劃可能一直持續到現在；該論文的作者將其宣傳為他們的醫療干預有效的證據。

有關其他幾篇伊維菌素論文被撤的報導，請看：

額外參考資料：

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航