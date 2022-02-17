神父洗禮一個關鍵字講錯20多年，數千名教徒必須重新洗禮、重辦結婚儀式

美國一名在亞利桑那州服務的神父，最近被發現他過去執行洗禮的時候，使用了錯誤的措辭，導致數千次的受洗現在被梵蒂岡認為是無效的，受影響的人可能需要重新受洗，包括結婚儀式，甚至有神父必須重新受洗才能繼續神職。

這名神父叫做安德烈斯．阿朗戈（Rev. Andres Arango），他在1995年於巴西被按立神職，後來在巴西、美國聖地牙哥州、 亞利桑那州任職， 長達27年。這名神父深受教區居民的喜愛，被認為帶領更多的人回到教會，但多年來，他重複犯了儀式用詞的錯誤，導致數千次洗禮將被認為是無效。

阿朗戈犯的錯誤在於，他在進行施洗的時候 - 無論是用英語或西語 - 都習慣說「我們奉父、子和聖靈的名給你們施洗」。而他本應該說「我」而不是「我們」。

這件事有多嚴重？

天主教廷梵蒂岡在2020年發布新的指引， 闡明了洗禮時需要使用的正確詞語。

指引強調，

遭任意修改的方式執行的洗禮聖事是無效的，那些被洗禮的人，必須無條件的按照聖禮所規定的禮儀規範，再次接受洗禮。

現在，鳳凰城教區正在確認曾接受阿朗 戈洗禮的會眾。他們在教區網站設立一個表格，要找到所有曾受阿朗戈神父洗禮的會眾，也提供一個關於此事件的問題解答。

根據該網站，「如果被用了錯誤的詞受洗，那意味著你的洗禮是無效的，你沒有受洗。你需要受洗。」更嚴重的是，「 無效的洗禮會導致隨後的聖禮無效，特別是堅信禮（編按：如果是在嬰兒期間受洗，13歲時必須接受堅信禮，才能成為教會正式教徒）、婚禮和聖秩聖事（編按：按立為祭司或執事等神職人員）」。

焦急的父母必須重新替孩子安排受洗，受阿朗戈神父證婚的新人也擔心他們的結婚儀式無效。

網站呼籲， 任何接受阿朗戈洗禮後結婚的人，都應緊急致電教區；另外，如果知道有誰在接受其他神父或執事洗禮時是使用「我們」而不是「我」，也緊急聯繫教會。

出包的神父阿朗戈則在教會另外一份文件上表明 ：「得知我在擔任神父期間經常使用不正確的儀式進行無效的洗禮，這讓我很難過。我對我的錯誤深表遺憾，這對你們教區和其他地方的許多人造成了影響。」

只錯一個字，有哪些差異？

根據梵蒂岡的指引，這些神父稱「我們奉父、子和聖靈的名給你們施洗」，是為了強調洗禮的社區意義，以表達家庭和在場人員的參與，以歡迎新成員加入天主教會，使洗禮更像是一項涉及父母、教父母和社區的公共事務。

羅馬天主教會的美國主教托馬斯．奧姆斯特德（Thomas Olmsted）表示，「使用『我們』的問題在於，給人施洗的不是社區，而是基督，只有基督在主持所有的聖禮，所以是基督耶穌施洗」，因此受洗的主詞應該是「我」。

對於只差一個字就影響受洗儀式的有效性，教區指出，聖禮的形式、 執行的行動和使用的材料，都是聖禮的關鍵方面。 如果更改任何聖禮中要求的文字、行為或材料，聖禮將無效。 例如，如果神父在聖事中使用牛奶代替酒，聖餐就無效 。

梵蒂岡的指引則指出，使用「我們」是出於有爭議的牧養動機，使用其他被認為比傳統儀式更合適的文本，「 在不知不覺中掩蓋了主觀偏差和操縱意志」，並明確指出沒有人，即使是一名神父，可以自行添加、刪除或更改禮儀中的任何內容。

過去有哪些案例？

在底特律，一名執事在1986年至1999年期間為人們施洗時使用了錯誤的用詞。其中最戲劇性的後果，是一名叫做馬修．胡得（ Matthew Hood）的神父，他在看自己小時候受洗的影片時，發現神父用詞不對。該名神父擔心他見證的婚禮儀式恐怕無效， 敦促那些夫婦們盡快找他們的神父洽談，更指出在必要時，「採取任何措施來糾正你們在教堂的婚姻狀況。」

胡得神父自已也再次受洗，並再次被任命為神職人員。

同年在 俄克拉荷馬州的一位新神父（ Rev. Zachary Boazman ）也有類似的狀況。

這次出包的阿朗戈神父呢？雖然他在今年2月1日辭去鳳凰城聖格雷戈里教區神父的職務，他並沒有取消自己的聖召和事工資格，網站寫著，他仍然是一位信譽良好的神父，他將獻身他的精力和全職事工幫助和醫治那些受洗無效的人。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航