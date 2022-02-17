資深藝人巴戈逝世：「癌中之王」胰臟癌五年存活率不到5％，醫師呼籲養成四習慣積極預防

文：昱彣

胰臟癌5年存活不到5％，缺乏早期篩檢工具是原因

資深藝人巴戈16日因為胰臟癌在台北長庚醫院離世，享壽67歲。胰臟癌被稱為「癌中之王」，在2019年癌症登記資料中，名列十大癌症死亡率第七名。胰臟癌雖然發生個案數較少，但五年存活率僅1－4％。不少名人更因胰臟癌辭世，令國人聞之色變。

林口長庚醫院腫瘤科吳教恩醫師表示，胰臟癌確診後僅約1至2成能開刀，又是極易復發的癌症，惡性度確實相對於其他發生人數較多的癌症更棘手。

吳教恩醫師指出，胰臟癌兇險原因之一，是較少有能作為定期篩檢的臨床工具。早期檢查主要方式是超音波，但胰臟位處於後腹腔，容易被其他臟器遮擋，增加判斷難度。而胰臟腫瘤體積太小時，也較難透過超音波早期察覺。

另一項胰臟癌篩檢工具是「電腦斷層掃描」，但也會有腫瘤太小無法察覺的問題。吳教恩醫師表示，針對早期胰臟癌，最精細的檢查工具是「核磁共振」，但其耗費時間、金錢成本太高，也不適合列為常規檢查項目。

Photo Credit: 潮健康

只長到兩公分就可能轉移，胰臟癌復發率近八成

胰臟癌更棘手的是，相較於其他癌症有更高的轉移、擴散機率。吳教恩醫師指出，有些胰臟癌只長到一、兩公分就可能轉移。即使透過電腦斷層檢查較早發現癌細胞，再經核磁共振檢查後，常會發現癌細胞已轉移至肝臟等其他器官。

此外，胰臟癌切除手術，往往必須承擔高度風險，更可能影響到周邊血管及器官。吳教恩醫師表示，胰臟癌即便經評估能夠開刀，有時手術也未必能將癌細胞徹底清除，而胰臟癌開刀後復發率更高達70－80％，都是胰臟癌難以治療的原因。

胰臟癌難防該做基因檢測嗎？正子掃描可找出早期癌症？

隨著環境、飲食改變，不少癌症有確診年齡下降的現象，成人是否應預先接受癌症基因檢測？吳教恩醫師認為，如果曾有癌症家族史，如二等親內曾罹患特定種類癌症，而且不只一名親人發病，可考慮接受基因檢測篩檢。

不過，特定基因所增加的癌症風險約在1％以下，並不代表一定就會罹患癌症。吳教恩醫師提醒，定期接受全身健康檢查，或是大腸鏡、胃鏡都是有效預防式。全身性的正子掃描雖然價格不菲，但的確是目前能夠一次檢測多項癌症的工具，包括胰臟癌在內。

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吳教恩醫師指出，醫學科技日新月異，現今也有檢測血液中腫瘤DNA的技術，當癌症DNA被偵測出超過一定數量時，表示體內可能藏有癌變風險。不過，目前這類檢查尚無法預判癌症發生部位，可能導致患者如同懷抱隱形炸彈，面臨長期恐慌情緒。或可搭配正子掃描，幫助及早發現癌症蹤跡。

吳教恩醫師提醒，尋求適當的篩檢有助於提早發現胰臟癌與各種癌症，平時也應注意生活作息與飲食習慣，尤其是菸、酒、檳榔與各類癌症高度相關。建議攝取多樣化的蔬菜水果，維持運動習慣與正常體重，有助減少胰臟癌及其他癌症的發生機率。

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航